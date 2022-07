De beste sokkenreclame is een verbod van de wielerbond

De compressiekousen, gedragen door Christophe Laporte van Jumbo-Visma. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De wielerploeg van Jumbo-Visma in de Tour zweert bij een product dat tussen stimulerende middelen en hulpmotortjes op de verboden lijst staat van de internationale wielerunie UCI. En de producent vindt dat verbod ‘fantastisch’ en ‘een geweldig compliment’.

Het gaat om compressiekousen. Strakke sokken die over de kuit gaan, tot onder de knie, en de bloedsomloop zouden stimuleren. Aldus zouden ze bijdragen aan het herstel na het fietsen, een van de redenen waarom de renners van Jumbo-Visma meteen na elke etappe de sokken van hun subsponsor Stox aantrekken.

Mensen met staande beroepen zoals kappers zouden baat hebben bij compressiekousen, maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat dat ook voor topsporters geldt. ‘Het is vooral een psychologisch voordeel’, zegt de prestatiemanager van de ploeg, Mathieu Heijboer, ‘renners vinden de sokken lekker zitten voor en na de koers’.

Verbod tijdens wedstrijd

Het verbod van de UCI geldt voor het gebruik van de sokken tijdens de wedstrijd. ‘Daarom trainen we er ook niet mee’, legt Heijboer uit, ‘want je traint een wedstrijdsituatie’. Sokdrager Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma zal ze in de koers niet snel dragen. ‘Om in de hitte met lange kousen te fietsen, is niet fijn.’

‘Drie jaar geleden nodigde Jumbo-Visma ons uit om compressiesokken te leveren’, vertelt Stox-baas Wouter de Keizer. ‘Een enorme eer.’ Zijn sokken zouden het zwaartekrachteffect verminderen. ‘Het werkt heel simpel: de zwaartekracht drukt bloed en afvalstoffen in de benen naar beneden, als een afvalputje. Boven de knie pompt je hart alles rond, maar het kost kracht, vooral op latere leeftijd, om het bloed daar te brengen. De sokken drukken het als het ware naar boven, als een Calippo-ijsje.’

De UCI liet op 15 oktober 2018 artikel 1.3.033bis het licht zien. Het bepaalt dat een sok of overschoen maximaal tot grofweg halverwege het scheenbeen mag komen. In de praktijk komt dat neer op een verbod van de wondersokken, want die komen een flink stuk hoger.

Geneuzel, vond het gerenommeerde Britse CyclingWeekly. Renners schreeuwen om veiligheidsmaatregelen, een groot deel van het peloton verdient weinig en het vrouwenwielrennen moet professioneler worden, ‘maar de UCI maakt duidelijk dat het nog tijd heeft voor de kleine details’. Verordonneer dan ook meteen een minimumlengte voor de sok, adviseert de site die in 1891 begon als blad. ‘Nu kunnen renners zich schuldig maken aan de ergste modemisdaad op wielen: sokken dragen die te kort zijn.’

Details

Dat de UCI oog voor detail heeft, ondervonden Tom Dumoulin en Tony Martin toen ze in dienst van Jumbo-Visma reden. Bij de beruchte tijdrit op La Planche des Belles Filles waar Pogacar onverwacht de Tour van 2020 won, kregen de twee elk een geldboete van circa 2000 euro. Reden: het regenboogvlaggetje dat aangeeft dat ze oud-wereldkampioen tijdrijden zijn, zat halverwege de mouw. Fout: dat had een doorlopende band aan het eind van die mouw moeten zijn.

Heijboer van Jumbo-Visma moet gissen naar de achterliggende motivatie van de UCI om in 2018 de maximale sokhoogte te verordonneren. Jarenlang bestond er een regel over, maar die was alweer een tijdje afgeschaft toen de UCI met artikel 1.3.033bis kwam. ‘Ik denk dat er eerder een esthetisch argument achter zit dan een inhoudelijk’, oppert ‘hoofd prestatie’ Heijboer. Dat de compressiekousen dopingsokken worden genoemd, vindt hij onzin. ‘Omdat het negatief is, maar ook omdat je bij doping denkt aan iets dat echt werkt.’

De sokken vallen wat Heijboer betreft in de categorie marginal gain. In het Nederlands: alle beetjes helpen. ‘Dit is iets waarvan wetenschappers zeggen dat dit het herstel bevordert, maar er zijn er ook die vinden dat de sokken niets doen. Maar ze worden wel heel erg door de renners gewaardeerd. In de hardloopsport is het in competitie toegestaan. Als heel duidelijk bewezen zou zijn dat het werkt, zou iedereen ermee lopen. En dat is niet zo.’

Wetenschappelijk onderbouwd of niet, kopman Primoz Roglic draagt z’n Stox altijd, behalve als hij op de fiets zit. Zijn hulp in de bergen, Sepp Kuss, trekt ze na elke Tour-etappe aan. ‘Dat helpt om het zware gevoel in de benen te verlichten.’ Een verbod op de sokken vindt Kuss onnodig. ‘De keuze moet aan de renner zijn.’

Bloedsomloop gaande houden

‘Onze sport’, zegt Heijboer, ‘heeft veel te maken met reizen, wachten en dus stilzitten.’ Neem de kasseienetappe van woensdag. Die begon om twee uur, maar de Jumbo-bus stond al om half twaalf bij de start in Lille en al die tijd bleven de renners in de bus. ‘Om dan de bloedsomloop in de rennersbenen gaande te houden, daarvoor zijn die sokken een uitkomst.’

Volgens De Keizer van Stox is het zonneklaar dat de UCI het gebruik in koers van zijn sokken heeft verboden omdat ze prestatiebevorderend zijn. ‘Zou je ze tijdens een Tour-etappe mogen dragen, dan ben je al begonnen met het herstel ná de rit. De UCI zou de sokken niet op de verboden lijst hebben gezet als ze alleen een mentaal voordeel zouden hebben. Daarom ben ik zo blij met dat verbod.’

Het zou kunnen, want de soklengteregel geldt ook voor aerodynamische overschoenen. ‘Het is ontegenzeggelijk aangetoond dat je harder gaat als je een langere overschoen hebt’, weet Heijboer. De maximale sokhoogte is deel van een bepaling die allerlei kleding en materialen verbiedt die ‘de vorm van de renner veranderen’. Denk aan aerodynamische vleugels onder armen, of achter schoenen of een op de huid gespoten substantie die de luchtweerstand vermindert.

Een antwoord van de UCI op de vraag wat de motivatie is achter de maximale soklengte, gewenste esthetiek of ongewenste prestatiebevordering, bleef uit. ‘De UCI neemt soms een besluit omdat iets slecht is voor het imago van wielrennen’, heeft oud-renner Heijboer gemerkt. ‘Dat argument kun je altijd uit de kast halen om iets te verbieden.’