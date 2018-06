De Belgische zege op Engeland (0-1) is sowieso een mentaal voordeel

Wat een van de krakers van de eerste ronde van het WK had kunnen zijn, de strijd tussen de Europese kanshebbers Engeland en België, verwerd ruim een helft tot een naargeestig duel van tergende truttigheid. Twee landen met kans op de eerste plaats streden ogenschijnlijk vooral om de tweede plek, die bij een gelijkspel zou gaan naar het land met de meeste gele kaarten.

Maar toen, kort na rust van het duel in Kaliningrad dat leek uit te draaien op de sportieve variant van de status quo, scoorde Adnan Januzaj, een van de negen nieuwelingen in de basisploeg van de Belgische bondscoach Roberto Martinez. Hij kapte fraai naar binnen en schoot fantastisch raak met links, waarna spits Batshuayi als toegift voor het grappigste moment van het WK zorgde. Hij pakte de bal in zijn hand, wilde die nog eens in het net rammen, raakte de paal en daarna zijn gezicht.

De wedstrijd werd na dat doelpunt in de 51ste minuut aardiger, omdat België redelijk serieus op jacht ging naar een tweede doelpunt en Engeland enigszins aanzette. België eindigde dus als eerste in groep G en is in de achtste finales gekoppeld aan Japan, op maandag 2 juli in Rostov. Voor de outsider voor de wereldtitel moet dat een te nemen hindernis zijn. In dat geval zijn net als vier jaar geleden minimaal de kwartfinales bereikt. Het nadeel van dit scenario: daarna volgt de confrontatie met Brazilië, mits de topfavoriet afrekent met Mexico.

De Belgen, die best uitgelaten reageerden op de winst, zullen uiteindelijk hebben gedacht dat ze van iedereen moeten winnen, om de titel te grijpen. Engeland voetbalt op zondag 3 juli in Moskou tegen Colombia, dat sterker lijkt dan Japan, al ging het groepsduel tegen de Japanners dan verloren voor de Colombianen. Ze speelden toen bijna de hele wedstrijd met een man minder.

Met zes punten en een gelijk doelsaldo van 8-2 bij de aftrap zou fairplay beslissen over de eerste plaats, in het geval de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Het land met de minste kaarten pakte dan de koppositie, maar die wilden ze blijkbaar allebei niet. Althans, de fors gewijzigde elftallen van de coaches Southgate (acht andere spelers) en Martinez (negen dus) deden lange tijd vrij weinig om te winnen. In feite is het tellen van de kaarten dan potsierlijk en een heftige schending van het wezen van sportiviteit, door eigenlijk niet te willen doen wat binnen sportieve grenzen een doel hoort te zijn voor een sporter: winnen.

De trainers hadden overigens excuses genoeg om bepaalde spelers, onder wie de spitsen Kane en Lukaku, buiten de basis te houden. Ze gaven lichtgeblesseerden rust en lieten degenen met kans op een schorsing naast de ploeg. België nam vrij snel een voorsprong in het kaartenklassement en leek dus eenvoudig als tweede te eindigen, totdat Januzaj het scenario naar de prullenbak verwees. Wat die tweede plek voor voordelen zou hebben voor België? Ach, België, dat logeert in de hoofdstad, mocht in dat geval in Moskou blijven en een dag langer rusten dan Engeland, voor de achtste finales.

Dit soort wedstrijden is het gevolg van een groepssysteem met twee ploegen die twee keer winnen en in de laatste wedstrijd tegen elkaar voetballen. Het overkwam voormalig bondscoach Marco van Basten bijvoorbeeld op het WK van 2006, in het derde groepsduel tegen Argentinië, waarin onder meer De Cler en Jaliens meededen, en Messi bij de Argentijnen. Die was toen nog tiener en reserve. Oranje eindigde destijds op doelsaldo als tweede na de 0-0 en lag in de volgende ronde uit het toernooi, tegen Portugal. Van Basten had vooraf volgehouden dat het weinig uitmaakte, voetballen tegen Mexico of Portugal.

De zege van België is sowieso een mentaal voordeel. Verdediger Alderweireld had al gezegd dat het toch een ander gevoel geeft om met drie overwinningen naar de achtste finales te gaan. Collega Vertonghen sloot zich bij dat standpunt aan. ‘Het gevoel van winnen is het mooiste gevoel voor een sporter.’ En de Engelsen? Die mogen aan de bak tegen het fysiek sterke, vaardige Colombia, dat moet hopen op de inzetbaarheid van de geblesseerd geraakte James Rodriguez.

Mochten de Engelsen die wedstrijd doorstaan, dan wacht de winnaar van Zwitserland – Zweden in de kwartfinales. Als ze verliezen, zijn die soepele overwinningen op Tunesië en Panama vlot vergeten. Dan zal de nasmaak van het toernooi toch weer bitter zijn, bepaald niet voor het eerst bij de Britten.