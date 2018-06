De Belgische spits Romelu Lukaku brengt voetbal terug tot de essentie: plezier hebben en het liefst ook nog winnen

Vlak achter de Belgische dug-out, op de voorste rijen van de perstribune in het stadion van Spartak Moskou, hoor je Romelu Lukaku de bal aannemen op de borst. Baf. Onder controle. Je hoort ook zijn adem. In. Uit. In. Uit. Je ziet parels zweet op zijn voorhoofd als hij na een uur naar de kant gaat, licht geblesseerd. Weer twee keer gescoord op het WK.

Wat een imposante voetballer is Romelu Lukaku Bolingoli, 25 jaar en topschutter aller tijden van de Belgen, met 40 goals in 71 interlands, na de 5-2 tegen Tunesië. Topschutter van het WK ook op dat moment, met vier goals, net zoveel als Cristiano Ronaldo. De volgende dag pas komt Harry Kane op vijf.

Hij is zo compleet, zo groot, sterk, snel en makkelijk scorend. Soms springt de bal van zijn voet, want zijn techniek is niet feilloos, maar ja, al het andere dat hij meebrengt, dat is nogal wat. Vier keer gescoord. Eerst met het hoofd, tegen Panama. Daarna met links, met een boogje. Zaterdag tegen Tunesië weer met links, met een diagonale schuiver, en vervolgens met rechts, opnieuw met een boogje.

Romelu Lukaku. Foto Getty Images

Hij loopt een uur na de wedstrijd met een rode koptelefoon langs de verslaggevers. Hij blijft zweten, na zo’n wedstrijd in de hitte. Bondscoach Roberto Martinez vraagt of hij even halt houdt bij een Engelse verslaggeefster, een kennis van de trainer. Dan brengt Romelu Lukaku in twee zinnen het spel terug tot zijn essentie, zelfs als het wordt gespeeld op het hoogste podium: ‘Voetbal draait om plezier hebben en tegelijkertijd proberen te winnen. Als je daarin de juiste balans vindt, valt er zoveel meer te genieten.’

Achtste finales

België heeft de achtste finales al bereikt en geldt voor menigeen zelfs als kanshebber op de titel, met name door het aanvallende potentieel, het pure talent. De ploeg valt over een breed front aan en verdedigt met zijn drieën, bij wijze van spreken. En ja, dan geef je wel eens ruimte weg. Eén keer meer scoren dan de tegenstander is het devies van de Belgen, die hun defensieve gewoonten van vroeger hebben afgezworen.

En de aanvallers zijn goed. Eden Hazard, de beste dribbelaar van het toernooi tot nog toe: ‘Romelu is in goede vorm.’ Hazard zelf trouwens ook. Hazard en Lukaku zijn de vrije vogel en het eenmansleger. Bondscoach Martinez spint: ‘Ik ben ook erg tevreden over de instelling. Dat ze talentvol zijn, kan iedereen zien. Maar talent alleen is niet genoeg.’

Lukaku is de eerste voetballer na Diego Maradona in 1986 die twee duels op rij twee keer scoort. Goed, Maradona deed dat in de kwartfinale tegen Engeland en in de halve finale tegen België, Lukaku tegen Panama en Tunesië. Maar België brengt hem vooralsnog goed in stelling, vaker dan bij Manchester United en trainer Mourinho. En dus is hij gelukkig.

Foto Getty Images

Lukaku, over de verwachtingen: ‘De laatste toernooien die we speelden, legden we de lat heel hoog en haalden we ons doel niet. Nu proberen we meer te genieten, in de wetenschap dat het misschien het laatste toernooi is van deze generatie. Een paar spelers zullen straks stoppen als international, dus spelen we ook voor hen. Intussen moeten we ons proberen te verbeteren, elke dag weer.’

Dat is sowieso zijn persoonlijke motto. Hij lijkt alleen zachter te zijn geworden in zijn uitlatingen. Vroeger, als kind, moest alles telkens beter, ten koste van alles. Op het digitale platform thePlayerstribune stond vorige week het indrukwekkende verhaal over zijn moeder die de melk bij de lunch aanlengde met water, omdat het geld op was. De toen nog kleine Romelu beloofde dat ze het beter zou krijgen, als hij eenmaal prof was bij Anderlecht. Hij sprak over tegenstanders ‘vernietigen’, en hij was woedend als ze bij jeugdwedstrijden zijn identificatie vroegen, omdat hij zo groot was.

Ontspannen

Nu is hij ontspannen. Lukaku kijkt graag naar voetbal. Hij houdt van sport en spiegelt zich aan Amerikaanse profbasketballers. Op Youtube circuleert een filmpje waarop hij in de Verenigde Staten basketbal speelt met de Fransman Paul Pogba, met wie hij al bevriend was voordat ze samen speelden bij Manchester United.

Lukaku gaat met een enkelblessure naar de kant, na een uur. In de wedstrijd tegen Engeland, om de eerste plaats in de groep, is hij mogelijk reserve. België heeft tal van andere opties. Pas na de groep volgt een duel in de achtste finales tegen een land uit de groep van Japan. Dan is mogelijk ook het antwoord te geven op de vraag of België niet te aanvallend speelt.

Lukaku droomde vroeger van topvoetbal, over Chelsea vooral en over zijn held Didier Drogba. In een door het Belgische bedrijf Woestijnvis geproduceerde documentaire bezoekt hij met de middelbare school Stamford Bridge. Eens wil hij hier voetballen, vertelt hij, en warempel: Chelsea haalde hem als jongeling, maar liet hem ook weer gaan. Hij voetbalde al bij Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United. Nog altijd is hij pas 25. Bij de nationale ploeg werkt hij intensief samen met assistent Thierry Henry, een andere voormalige held. Ze analyseren samen beelden, want hij wil nog steeds altijd beter worden.

Foto Photo News

Pers

Zijn relatie met de Belgische pers is meestal gespannen. Ze willen meer belangrijke doelpunten, ze noemen zijn Congolese afkomst als het een tijdje minder gaat. ‘Ik ben gewoon Belg.’ Hij spreekt Vlaams, Frans, Engels en Lingala, een taal uit Congo, het land van zijn vader Roger, oud-voetballer van Anderlecht.

Bijna als laatste verlaat hij zaterdag de catacomben in Moskou. Hij is een van de beroemdste spelers op het WK. Koning Filip was komen kijken tegen Tunesië. Bij een vorige gelegenheid had koningin Mathilde hem nog aangesproken met Origi, de naam van een andere spits. Dat zal niet meer gebeuren.