De basketballers van Den Bosch domineren met een geheel nieuwe selectie: ‘Nu ruimte voor continuïteit’

Mike Carlson (rode tenue, hier op archiefbeeld) is een grote versterking gebleken voor Den Bosch. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Vooraf wordt Erik Braal in het zonnetje gezet in het MartiniPlaza. Tussen 2015 en 2020 leidde hij Groningen naar liefst zeven binnenlandse prijzen en een halve finaleplaats op het Europese front.

De staande ovatie voor Braal heeft wel een opmerkelijk tintje. De succescoach werkt inmiddels bij de tegenstander, Den Bosch. Het is typerend voor het Nederlandse basketbal, waar grootscheepse verandering jaarlijks de norm is. Het maakt de flitsstart van Den Bosch des te knapper.

Stoelendans

‘Ik tekende in 2019 bij Den Bosch, en ben inmiddels de langst dienende speler in de selectie’, zegt boomlange center Thomas van der Mars (2 meter 8) met een glimlach. Hij is de jaarlijkse stoelendans inmiddels wel gewend: ‘Ik ben nu zeven jaar prof in het basketbal, en tot dusver speelde ik elk seizoen in een geheel andere selectie.’

‘Van de tien spelers die nu in de vaste rotatie bij ons spelen, kwamen er slechts twee voor ons uit in het vorige seizoen: Van der Mars en Boy van Vliet’, merkt Heroes-eigenaar Bob van Oosterhout op. Met het oog op continuïteit trok Den Bosch dan ook een paar Nederlandse veteranen aan.

‘De buitenlandse jongens die in Nederland spelen, blijven meestal maar één jaar. Daarna zoeken ze toch weer een stap hogerop’, aldus Van der Mars. ‘Vandaar dat we blij zijn dat Bob nu jongens als Mo Kherrazi en Shane Hammink naar de club heeft gehaald. Om een cultuur te creëren binnen de club, binding te krijgen met de fans, heb je goede Nederlandse jongens nodig, die langere tijd willen blijven.’

De Nederlandse internationals van Den Bosch (v.l.n.r.): Shane Hammink, Thomas van der Mars en Mo Kherrazi. Beeld EPA

De immer vrolijke Nederlands international Kherrazi ziet een bijkomend voordeel van zijn overstap naar Den Bosch: ‘Als ik de staat van het nationaal team toen ik er als jonkie bijkwam, vergelijk met die van nu, dan hebben we als collectief reuzenstappen gezet. De volgende stap is om ook op clubniveau als internationals meer ervaring met elkaar op te doen, zoals hier in Den Bosch. Dan is het gaandeweg niet meer nodig om een Amerikaan met een Nederlandse moeder last-minute in te laten vliegen voor het nationale team.’

Domino-effect

Maar met goede Nederlanders alleen is een ploeg er niet in de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Voor een gooi naar de titel heeft het getalenteerde Amerikaanse spelers nodig. En Den Bosch heeft flink beet met de 30-jarige Mike Carlson. De forward is goud waard met zijn scherpe driepunters en kalme spel. In de zwaarbevochten Europese uitzege op Benfica was Carlson zelfs goed voor 29 gescoorde punten.

Op een speler van het kaliber van Carlson was het wel even wachten voor Den Bosch. ‘Ik ben een controlfreak’, aldus clubeigenaar Van Oosterhout, ‘het liefst heb ik al in mei, vier maanden voor de seizoensstart, de selectie rond. Maar zo werkt de spelersmarkt voor ons niet.’

Hoe die spelersmarkt voor Nederlandse club wel werkt, legt trainer Braal nuchter uit. ‘Voor Europese clubs is het wachten tot de NBA Summer League, het Amerikaanse voorseizoen, is afgelopen. De betere spelers die dan net niet de schifting voor de NBA halen, trekken richting Europa. De allerbeste jongens zullen naar een topclub à la Barcelona, CSKA Moskou of Olympiakos willen in de EuroLeague, het basketbal-equivalent van die beoogde Super League in het voetbal.’

Een paar stappen later profiteert Den Bosch. Braal: ‘Het toetreden van al die Amerikanen op de spelersmarkt in Europa levert een domino-effect op. Tekent een goede spelverdeler bijvoorbeeld bij een club in Londen, dan moet de vorige spelverdeler immers op zoek naar een nieuwe club. Een speler als Carlson wachtte vooral op zijn kansen in de sterke Spaanse competitie. Toen die zich niet aandienden, werden wij een serieuze optie.’

Steady

Carlson is duidelijk over zijn keuze voor Den Bosch: ‘Wij Amerikaanse basketballers in de Europese competities vormen een kleine gemeenschap. Via sociale media kan je dus makkelijk bij bekenden checken hoe een situatie ergens is. En over Den Bosch, zowel de club als de stad, hoorde ik alleen maar goede verhalen.’

Als het over de andere uitblinkende nieuwkomer gaat, blinken de ogen van trainer Braal: ‘Edon Maxhuni is een extraverte spelverdeler die zichtbaar lol heeft in zijn werk. Hij vindt basketballen het mooiste wat er is, dat zie je meteen.’

Maxhuni leidt het Bossche aanvalsspel in Groningen met een paar lenige drives en een aantal slimme passes. Maar gevraagd naar de goede start van zijn team, wijst de Finse spelmaker juist naar de defensieve leider van het team: ‘Toen Mo Kherrazi bij de selectie kwam, viel alles op zijn plek. Zijn intensiteit, ook op trainingen, heeft een aanstekelijk effect.’

Met Kherrazi op een voor hem nieuwe positie, als center, sluit Den Bosch het duel zaterdagavond defensief ijzersterk af. Waar de stand na drie kwarten nog gelijk staat op 56-56, staat de koploper maar 6 gescoorde punten toe in het laatste kwart. De verzameling nieuwe gezichten oogt al snel als een hecht collectief.