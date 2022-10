De basis voor Spelen 2026 moet door schaatstalenten nu al worden gelegd

Marrit Fledderus is onderweg op de 500 meter, waarop ze derde werd in een persoonlijk record. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Marrit Fledderus (21) merkt dat ze ‘goed gaat’ op de sfeer in het post-olympische schaatsjaar. Die verschilt nogal van vorig seizoen, toen de druk groot was. Alles stond in het teken van de Winterspelen. Ook jonge schaatsers, zoals Fledderus, die zelf niet meededen in Beijing en van wie dat ook niet per se werd verwacht, merkten dat.

‘Je krijgt het natuurlijk mee, want je traint elke dag met elkaar’, zegt Fledderus in de catacomben van Thialf. ‘Er is gewoon een soort van spanning. Het is ook goed dat iedereen gefocust is, maar het is ook fijn dat het nu wat relaxter is. Ik ga er zeker niet slechter van rijden als mensen om me heen ontspannen zijn.’

Fledderus kende een voor haar ‘perfect weekeinde’. Op het kwalificatietoernooi in Heerenveen plaatste ze zich zowel op de 500 als de 1.000 meter voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Op de kortste afstand deed ze dat met een derde plaats en een persoonlijk record (37,74).

De druk om haar heen mag dan wat minder zijn, voor haarzelf heeft ze de lat juist hoger gelegd. De Friezin is een van de schaatsers die zich aan het begin van een nieuwe olympische cyclus willen laten zien. Vorig jaar ‘mocht’ ze zich nog plaatsen voor de wereldbekers, wat ook lukte. Dit jaar ‘moest’ ze van zichzelf. Of in haar eigen woorden: ‘Ik wilde dit gewoon heel erg graag.’

Fledderus zag ook Reggeborgh-ploeggenoten Louis Hollaar (24) – tweede op de 1.500 en derde op de 1.000 meter – en Stefan Westenbroek (20) goed presteren. De laatste wist voor zich voor het eerst op eigen kracht te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden. Dat was ook zijn doel, maar hij overtrof zijn verwachtingen met winst op de 500 meter.

De Ommenaar was bij de junioren al meerdere keren Nederlands kampioen. In de zomer van 2019 raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie met een potje voetballen, waarna hij lang moest revalideren. Dat hij terug is, bewees hij dit jaar door al twee keer onder de 35 seconden te schaatsen. Zijn winnende 34,87 van dit weekend was een persoonlijk record.

Gemoedelijker

‘Het gaat dit seizoen gewoon wat gemoedelijker’, zegt hij. ‘Vorig jaar was het stressvoller, niet eens per se voor mij, maar wel voor de rest van de ploeg, wat ik ook begrijp.’

Westenbroek was op het selectietoernooi gefrustreerd over zijn eerste 500 meter, waarin hij boven de 35 seconden bleef. Op dat soort momenten heeft hij veel aan zijn oudere ploeggenoten Kjeld Nuis en Hein Otterspeer. ‘Ze zijn er als het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. Ze zeggen: gewoon rustig blijven, je taak uitvoeren. Dat vind ik fijn.’

Ook Beau Snellink (21) wordt soms gerustgesteld door zijn nieuwe Jumbo-ploeggenoot Jorrit Bergsma (36). ‘Voor deze wedstrijd liet ik me misschien iets opfokken, omdat ik dacht dat ik het nu moest laten zien’, zegt de jonge stayer. Dan zegt de Friese routinier dat hij een beetje geduld moet hebben, dat hij zelf pas op zijn 26ste goed ging rijden. ‘Dan denk ik: ik ben niet Jorrit, ik wil gewoon nu al goed zijn als het kan. Maar hij houdt de rust in de ploeg.’

Snellink werd derde op 5 kilometer achter Patrick Roest en Bergsma. Op de 10 kilometer werd hij vierde in een tijd van 13.03,58, ruim 10 seconden achter de twee toppers, die ook op deze afstand eerste en tweede werden. ‘Ik heb wat meer ervaring nodig om ook aan het begin van het jaar echt een goeie tien kilometer te rijden’, zegt Snellink. ‘Voor nu is het een goeie hoor, ik zit tien seconden van ze af, ik zit erbij. Ik ben 21, en dat deden die gasten niet toen ze zo oud waren.’

Vol gas

Ook bij Jumbo is volgens Snellink de post-olympische rust te merken, maar wat hem betreft moet het niet te relaxed worden. ‘Vorig jaar ging het in de zomer de hele tijd over de Spelen. Nu moet iedereen erop letten dat we weer vol gas gaan.’

Het eerste doel van dit seizoen is in ieder geval gehaald. Snellink kan met ‘een gerust hart’ vier wereldbekerwedstrijden rijden. Ook dan zijn Roest en Bergsma het referentiepunt. ‘Ik wil het liefst naar die gasten toe kruipen. Mijn doel was om hier een klein beetje goed te zijn, maar het is niet dat ik hier al aan het pieken ben.’

En pas over vier jaar, moet het echt top zijn. ‘Het grote doel is de Spelen in Milaan, daarvoor probeer ik nu al een basis te leggen.’