De balans bij het sluiten van de voetbalmarkt: spelers kopen van overal, records breken, jagen op Champions League

Verdediger Sergino Dest werd door PSV gehuurd van Barcelona. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

PAF, zo luidt de afkorting van de topclubs in het overleg over bijvoorbeeld tv-gelden. PSV, Ajax, Feyenoord. AZ zou graag zien dat het Paaf was. Of Pafa. AZ wil meedoen met de top, maar dan op zijn manier. Geen gekke bedragen uitgeven. Jonge spelers ontwikkelen, liefst uit de opleiding in Wijdewormer.

Dit weekeinde begint de eredivisie officieus opnieuw. De markt is na vrijdag gesloten. Met de spelers van na 1 september moeten de clubs het doen tot januari. De jacht van de top op plek één en twee zal hevig zijn, want in seizoen 2024-2025 plaatsen twee clubs zich rechtstreeks voor de nieuwe Champions League, in een andere opzet, met meer gegarandeerde wedstrijden (van zes naar acht) en nog meer geld: het prijzengeld voor de drie Europese toernooien gaat van 3,6 naar ongeveer 5 miljard euro, met verreweg de best gevulde ruif voor de belangrijkste competitie.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Euforisch was de viering na de plaatsing van PSV voor de Champions League, woensdag. Het voor de gelegenheid in overwegend rood geklede volk in het stadion dat sowieso feestvierde om de verjaardag van de club, riep van verrukking telkens ‘Luuuuuk’, naar Luuk de Jong, bij hoekschoppen en vrije trappen vanaf de flank, als voorpret op mogelijk succes. De dansjes van de spelers na afloop waren als de blijdschap van een jeugdteam dat zijn eerste toernooi heeft gewonnen. Meedoen, geld verdienen, roem vergaren, hogere transfersommen waard zijn.

Sleutel Mislintat

Elke topclub in Nederland voert zijn eigen beleid om bij de top te blijven, in een poging de volgende Champions League te bereiken. Opvallendste figuur deze zomer was zonder twijfel Sven Mislintat, de Duitser die als directeur voetbalzaken de sleutel in handen kreeg bij de opbouw van een nieuw Ajax. Typerend was de forse, oprecht blije handdruk op aankondigingen van de club, als hij weer een nieuwe speler begroette. Tien nieuwelingen, uit tal van landen. Ajax gaf volgens eigen cijfers en de website Transfermarkt.com bijna 100 miljoen euro uit en incasseerde ruim 150 miljoen voor vertrekkers als Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Jurriën Timber, terwijl normaliter nog één speler komt voor het weekeinde, de Noorse middenvelder Sivert Mannsverk.

Het motto van Ajax was: eerst verkopen, ook om de spanning in de dure huishouding te verlichten. De aanpak van Mislintat was speciaal. Veel data gebruiken, en contacten uit vorige banen bij Dortmund, Arsenal en VfB Stuttgart. Hij haalde zelfs drie spelers van het tweede niveau van een land: Chuba Akpom van Middlesbrough, Jakov Medic van Sankt Pauli en Georges Mikautadze, die vorig seizoen promoveerde met Metz.

De laatste, een makkelijk scorende, veelzijdige aanvaller met een goede dribbel, heeft het in zich om in navolging van zijn landgenoot Shota Arveladze (25 jaar geleden) publieksspeler te worden, van wie Ajax er altijd een paar nodig heeft om Ajax te zijn. Slechts één Nederlander zit bij de nieuwe garnituur: Branco van den Boomen.

Hier en daar bestaat angst voor het verdwijnen van de ziel. Ajax is immers ook pas Ajax, wereldwijd beroemd om zijn opleiding, als in het elftal een stuk of vijf spelers uit de eigen school staan, hetgeen nu nog het geval is, met doelman Jay Gorter, Devyne Rensch, Jorrel Hato, Steven Bergwijn en Brian Brobbey, plus eventueel Davy Klaassen, al zijn die niet van het niveau Daley Blind-Matthijs de Ligt-Frenkie de Jong-Donny van de Beek van vijf jaar geleden en is het frappant dat Ajax voor Bergwijn en Brobbey ruim 50 miljoen euro betaalde een jaar geleden, nadat ze waren vertrokken uit Amsterdam.

Zaakwaarnemer Nathan van Kooperen, begeleider van talent Sylvano Vos, plaatste op de sociale media een bozig bericht dat Ajax is veranderd in een koopclub. Woensdag sprak trainer Maurice Steijn uitvoerig met Vos, om hem perspectief te bieden.

Contacten Slot

Waar Mislintat leidend was voor Steijn, doet Feyenoord het anders. De kampioen heeft de scouting op orde en vaart ook op de contacten van trainer Arne Slot en directeur Dennis te Kloese. Slot maakte de laatste jaren zoveel naam, dat spelers alleen al om hem bij Feyenoord willen voetballen. Hij trekt het liefst Nederlanders aan, maar die vindt hij vaak niet goed genoeg, of ze verdienen te veel.

Toch wist hij het gehalte Nederlanders aardig op peil te houden, met de nieuwelingen Bart Nieuwkoop, Calvin Stengs, de jongelingen Thomas Beelen en Thomas van den Belt, en eigenlijk ook Ramiz Zerrouki, in Amsterdam geboren en uitkomend voor de nationale ploeg van Algerije.

Slot verwees soms naar Ajax, met zijn toptransfers, maar met Ayase Ueda, Luka Ivanusec, Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs gaf Feyenoord vier keer tussen de 5 en 10 miljoen euro uit voor een transfer. Dat is nog nooit gebeurd bij de club die als kampioen de Champions League in gaat en op papier sterker is dan vorig seizoen, ondanks het vertrek van aanvoerder Orkun Kökcu en aanvallende middenvelder Sébastian Szymanski.

Records bij PSV

PSV is vlak voor de deadline nog niet klaar, zeker omdat de ploeg nog op zoek is naar een centrale verdediger. Ook PSV brak records, door onder anderen Noa Lang (12,5 miljoen euro) en Jerdy Schouten (12 miljoen) aan te trekken. Technisch directeur Ernie Stewart, een Amerikaan uit Noord-Brabant, haalde ook drie Amerikanen: spits Ricardo Pepi, plus de gehuurde Malik Tillman en Sergino Dest.

De transferbalans is vooralsnog fors negatief, ruim 21 miljoen euro, maar bij PSV kunnen ze nog teren op de ruim 35 miljoen die Noni Madueke in de winterstop van vorig seizoen opleverde. Tegenover de mogelijke komst, op het laatste moment, van Hirving Lozano en een centrale verdediger staat het eventuele vertrek van Ibrahim Sangaré en/of Johan Bakayoko. De laatste, de Belgische dribbelaar, wil eigenlijk niet weg. Trainer Peter Bosz adviseerde hem te blijven, maar er speelt meer. De zaakwaarnemer van Bakayoko heeft één speler in zijn portefeuille: Bakayoko dus, voor wie interesse is uit Engeland.

In dat licht van de traditionele top-3 toont AZ bescheidenheid. Tegenover een kleine 10 miljoen euro aan uitgaven aan transfers is al bijna 60 miljoen euro geïncasseerd, vooral dankzij de verkoop van Tijjani Reijnders (AC Milan), Milos Kerkez (Bournemouth), Jesper Karlsson en Sam Beukema (beiden Bologna). De verwachting is dat ook de door AZ opgeleide verdediger Pantelis Hatzidiakos zich bij het legioen vertrekkers voegt. De wedstrijd van donderdag bij Brann Bergen was normaliter zijn laatste duel voor AZ. Cagliari zal zijn nieuwe club zijn. De veelzijdige, snelle aanvaller Ibrahim Sadiq meldt zich nog in Alkmaar.

Op de vraag waarom AZ niet eens een miljoen of tien uitgeeft voor een speciale speler, om het publiek te verwennen, zeiden trainer Pascal Jansen en directeur Robert Eenhoorn dat zoiets nu eenmaal tegen het beleid van de club is. Ook de salarishuishouding raakt dan verstoord. Talent ontwikkelen blijft het devies. Wat dat betreft kreeg AZ een fraaie beloning: op 9 september speelt het elftal dat de Youth League won om de Intercontinental Cup, tegen Boca Juniors, in het legendarische stadion La Bombonera.