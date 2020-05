De bal gaat weer rollen in Duitsland: ‘Dit is een lakmoesproef voor het voetbal’

Duitse voetballers mogen weer trainen. Beeld BSR Agency

Eerst maar even de actualiteit van de dag: de rechter heeft Cambuur en de Graafschap ongelijk gegeven in de rechtszaak die ze hebben aangespannen tegen de KNVB. Dat wil zeggen dat ze niet promoveren, ook al staan ze bovenaan in de Keukenkampioen divisie. Wat vind jij daarvan?

‘Het is sneu voor de clubs, maar ik had deze uitspraak wel verwacht. Volgens mij is het ook terecht. Je kunt wel voorstaan, maar dat zegt nog niks. Ik kan me herinneren dat PEC Zwolle ooit mijlenver voorstond in de Eerste Divisie in deze fase van de competitie. Toch werden ze geen kampioen. Je mag de huid nooit verkopen voor de beer geschoten is. Ik vind wel dat de Graafschap en Cambuur ruimschoots gecompenseerd moeten worden uit het solidariteitsfonds dat clubs hebben opgericht. Het zou zuur zijn als ze nu hun beste spelers moeten verkopen en daarom volgend jaar niet mee kunnen meedraaien in de top.’

Over naar Duitsland: naar welke wedstrijd kijk jij uit?

‘Zaterdag speelt Dortmund tegen Schalke 04, een derby in een van de grootste stadions van Duitsland. We gaan zien hoe dat er op tv uitziet: voetbal in een stadion voor lege tribunes.’

Ik las dat er tal van voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

‘Er zijn uitgebreide protocollen opgesteld voor de wedstrijden. Trainers moeten een mondkapje dragen, dat mogen ze alleen even optillen als ze iets roepen. De teams komen om de beurt het veld op, spelers is gevraagd niet al te uitbundig te juichen als ze hebben gescoord, uit angst voor besmetting.’

‘Maar het begint al vóór de wedstrijd. Alle spelers zitten al sinds afgelopen zondag in quarantaine, ieder heeft een kamer voor zichzelf. Ze worden regelmatig getest op het coronavirus. Als een speler positief test, wordt hij uit de selectie gehaald om te voorkomen dat hij andere spelers kan besmetten.’

‘Spelers moeten voor zichzelf ook een dagboek bijhouden van wat ze in hun vrije tijd doen, zodat een eventuele besmetting precies kan worden getraceerd. Heiko Herrlich, de trainer van Augsburg heeft zichzelf geschorst omdat hij even het hotel uit was gelopen om tandpasta te kopen. Achteraf vond hij dat niet kunnen. Zover gaat het.’

In Nederland is de competitie beëindigd, in Frankrijk ook. Waarom in Duitsland niet?

‘Anders dan in Nederland zijn Duitse clubs enorm afhankelijk van tv-gelden. Er staat nog 750 miljoen euro aan tv-gelden uit. Dat wordt niet uitbetaald als de competitie niet wordt uitgespeeld. Dat is bijna 20 miljoen per club. Ze spelen voor de poen. Dat geldt overigens ook voor Engelse clubs waar nog steeds wordt gediscussieerd of de competitie wel of niet moet worden hervat.’

‘In Nederland zei Rutte: tot 1 september wordt er niet meer gevoetbald. Daarmee was de competitie beëindigd. In Duitsland zei bondskanselier Merkel: als jullie denken dat je het kunt organiseren, dan heb je mijn steun.’

Hoe belangrijk is het voor het voetbal dat de Duitsers weer beginnen?

‘Het is een van de grootste voetbalcompetities in de wereld. Dus dat zegt wel wat. Het wordt een lakmoesproef voor andere competities, niet alleen voor voetbal, maar voor veel andere sporten. Loopt dit in de soep, dan is dat ook slecht nieuws voor andere landen waar ze graag weer zouden willen beginnen, zoals Engeland, Italië en Spanje. Dan hoeven ze er daar niet eens aan te beginnen.’

Dat zou vooral voor Liverpool zuur zijn. Dat staat een straatlengte voor en zou voor het eerst in dertig jaar kampioen worden.

‘Dat zou wel heel sneu zijn, ja. Maar ik verwacht dat Liverpool sowieso wordt uitgeroepen tot kampioen, ook als de competitie niet wordt uitgespeeld. Het kampioenfeestje zal er dan wel anders uitzien.’

Voetbal zonder publiek: kan dat wel?

‘Het zal raar overkomen. Ook wel saai, want je speelt als voetballer toch voor publiek. Peter Bosz, de trainer van Bayer Leverkusen, vertelde mij dat ze er speciaal op hebben getraind hoe het is om in een leeg stadion te voetballen. Je hoort alles wat er gezegd wordt door de spelers en de trainers. Ik zei al tegen trainers: je mag wel opletten wat je zegt, want op tv hoor je alles. De bal ga je straks horen in je woonkamer. Dat is ook wel leuk. Het is een experiment.’

‘Mönchen-Gladbach heeft kartonnen poppen gemaakt die ze op de tribune zetten. Daar kunnen supporters hun eigen foto op laten plakken. Dat vind ik wel een beetje gekunsteld. Er is nog wel een angst dat de harde supporterskern toch naar het stadion komt. Als ze met tienduizenden voor de poort staan, heeft het natuurlijk weinig zin om de stadions af te sluiten.’

En wat verwacht je van de spelers?

‘Ik ben benieuwd of spelers toch vol het duel durven in te gaan en of ze wel fit zijn. Ze hebben acht weken niet gevoetbald. Ook geen oefenwedstrijden gespeeld, want normaal is in de voorbereiding op een seizoen. Er zijn mensen die een golf aan blessures voorspellen. We zullen het zien.’

Verheug jij je er wel op?

‘Het is in ieder geval leuker dan weer naar die oude wedstrijden kijken. In het begin was dat nog wel even grappig, maar dat begint zo langzamerhand te vervelen.’

Wie wordt er kampioen in Duitsland?

‘Bayern München is het seizoen slecht begonnen, maar staat inmiddels weer bovenaan, vier punten los van Dortmund en vijf punten boven Leipzig. Dortmund heeft altijd het leukste team met talentvolle spelers, maar is wisselvallig. Normaal gesproken gaat Bayern het dit jaar ook wel weer redden.’