De avond van het miraculeuze doelpunt dat nooit meer zo gemaakt zal worden

Maikel Kieftenbeld van Emmen werkt de bal op onnavolgbare wijze in eigen doel en zet PSV daarmee op 2-0. De Eindhovenaren wonnen uiteindelijk met 4-1. Beeld ANP

Emmen heeft ‘ontzettend veel zin’ in de rentree in de eredivisie, zo klinkt het uit vele kelen. De enige Drentse profclub werd vorig seizoen kampioen in de eerste divisie en mag direct op bezoek bij titelpretendent PSV, op een wolkenvrije, maar niet broeierige zaterdagavond.

Tijdens de reis van 250 kilometer worden herinneringen opgehaald. Emmen werd in voorgaande jaren een keer afgeslacht in Eindhoven (6-0), maar tijdens de andere vijf ontmoetingen wist het PSV een zware dag te bezorgen. Coach Lukkien, al twee promoties en een degradatie op zijn naam met Emmen, zag alleen een paar versterkingen uit zijn eigen netwerk aanmeren deze zomer, maar heeft er toch veel vertrouwen in. PSV ligt Emmen wel.

De Drenten beginnen ook goed, de eerste kans is voor hen. Dat PSV al counterend via Johan Bakayoko op 1-0 komt, lijkt een bedrijfsongeval. De hoofden blijven omhoog. Maar dan volgt in de 26ste minuut een kolderiek doelpunt waarvan in het Philips stadion de herhaling driemaal wordt uitgezonden op grote schermen. Bij elke herhaling klinkt het gelach harder, op het laatst is het een soort proesten. Het doelpunt wordt door zendgemachtigde ESPN direct op sociale media geslingerd met de begeleidende tekst: ‘Nu al het meest knullige eigen doelpunt van het seizoen’.

Het is een tweet die razendsnel wordt verspreid, zoals dat vaker gebeurt met kolderieke eigen doelpunten, meestal geknipt uit wedstrijden uit het amateurvoetbal, een ver verleden of obscure competities. Het is daarna lastig om de wedstrijd nog te volgen, ook al loopt PSV via twee goals van Cody Gakpo uit tot 4-0 en scoort Ole Romeny eenmaal tegen. Telkens dat eigen doelpunt nog eens terugkijken. Wie doet nou wat? Hoe rolt die bal nu precies? Hoe kunnen vier profspelers van dezelfde club dit voor elkaar krijgen? In een tijd waarbij eindeloos op standaardsituaties wordt getraind?

Raakt de bal verkeerd

PSV krijgt ongeveer tien meter voor de linkerpunt van het strafschopgebied van Emmen een vrije trap. PSV-back Max trapt de bal met een afdraaiende curve naar de tweede paal waar ’s lands beste kopper, PSV-spits De Jong, naartoe is geslopen. Maar de draaiende bal mist lengte en hoogte. Middenvelder Vlak die tussen De Jong en de paal instaat ziet hem op zich afkomen, op kniehoogte. Met de knie dan maar, denkt Vlak, maar hij raakt hem zo verkeerd dat de bal richting doelmond zeilt.

Geen nood. Doelman Oelschlägl is attent en tikt de bal weg, maar die belandt op de heup van Emmen-verdediger Hardeveld. Met een vreemde carambole draait het leer nu langs de liggende Oelschlägl op de binnenkant van de paal, om daarna tergend langzaam over de doellijn te rollen. Maar daar komt Emmen-middenvelder Kieftenbeld, een van de weinige aanwinsten met veel ervaring in de eredivisie en de Engelse Championship, al aan.

Kieftenbeld heeft niemand in zijn buurt, maar met zijn rug naar het doel heeft hij dat niet in de gaten. Gehaast draait hij zich om en half vallend schiet hij met zijn mindere linkerbeen tegen zijn rechterbeen aan. Driemaal scheepsrecht lijkt de bal te denken, nu ga ik erin ook.

Rampavond voor Kieftenbeld

Vooral Kieftenbeld wordt het helemaal een rampavond, in de allerlaatste minuut valt PSV-invaller Sávio tegen zijn knie aan. Strompelend verlaat hij het veld. Er zit ‘speling op zijn kruisband’, luidt de diagnose, een zeer langdurige absentie dreigt. Hij is daardoor logischerwijs niet beschikbaar voor de media na afloop.

Doelman Oelschlägl vertelt buiten voor de spelersbus dat hij eigenlijk amper wist wat er gebeurde. Aanvoerder Veldmate, die er bovenop stond, snapt wel dat het woord ‘kolderiek’ in de mond wordt genomen. Met een glimlachje: ‘Het zal best viraal gaan. Met een muziekje eronder. Ik snap dat je als neutrale toeschouwer je lach moest inhouden. Maar dit gebeurt overal, ook op een hoger niveau.’

Binnen bevestigt PSV-commissaris Hans van Breukelen dat. De illustere oud-doelman van PSV en het Nederlands elftal haalt direct een interland tegen Oostenrijk in 1984 aan waarbij Michel Valke naast hem staat en de bal simpel kan wegschieten, maar via de onderkant van de lat in eigen doel ramt.

Van Breukelen is blij dat ‘viraal gaan’ destijds nog een onbekend begrip was. ‘Anders hadden er van mij ook wel momentjes de wereld overgegaan. Dit kan iedereen overkomen.’

Zware blessure

Trainer Lukkien baalt vooral van de zware blessure van Kieftenbeld, die ‘een prima voorbereiding draaide en echt iets toevoegt aan Emmen’. ‘Waardeloos.’

De 2-0 zal ontbreken bij de nabespreking. Niet zozeer uit piëteit met hoofdrolspelers Kieftenbeld, Hardeveld en Vlak, maar simpelweg omdat er weinig te analyseren valt. Glimlachend: ‘Er komt een bal op miraculeuze wijze op de doellijn en die moet je wegschieten. Klaar.’

Veldmate monter: ‘Dit kun je simpelweg nooit meer zo doen, ook al zou je het willen. Dus een ding is zeker: dit zal nooit meer op deze manier gebeuren.’