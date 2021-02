De Australian Open gaat door – maar kijk niet raar op als corona roet in het eten gooit

Beeld EPA

Donderdag kwam dat wel heel dichtbij toen naar aanleiding van één besmetting in een van de spelers­hotels, ruim vijfhonderd spelers en ­officials dienden te worden getest. ­‘Iedereen is dertien of veertien keer getest’, zei tennisster Arantxa Rus ­vanuit haar quarantainehotelkamer tegen de NOS, ‘dit verwacht je niet.’

Alle zes de voorbereidende tennistoernooien in Melbourne werden stilgelegd. Na een dag echter kwam het sein veilig, werd het programma ingehaald en nu ligt alles weer op schema om maandag te beginnen met de Australian Open. Wel zei Tiley: ‘Als we dit nog een keer moeten doormaken, dan zullen we dat nog een keer doormaken.’ Met andere woorden: kijk niet vreemd op als het komende grandslamtoernooi moet worden ­onderbroken, of erger: afgebroken.

Melbourne en de deelstaat waar het de hoofdstad van is, Victoria, voelen de ogen van de wereld op zich gericht. Prestige staat op het spel. De Australian Open is dit jaar het eerste evenement van een mondiale sport. Bovendien duurt het tennistoernooi twee weken. Dat is bijna net zo lang als, om maar een voorbeeld te noemen, de Olympische Spelen van Tokio.

Waar in Europa het doel is om het ­coronavirus te controleren, draait het Australische beleid om elimineren. In Victoria zijn afgelopen week negen nieuwe besmettingen gemeld op een bevolking van 6,7 miljoen. Mede daarom durven de Australiërs het aan publiek te laten komen. Weliswaar minder dan de helft van de 800 duizend die vorig jaar kwamen naar Melbourne Park, waarin in tien jaar ruim 400 miljoen euro is geïnvesteerd.

Praktisch gesproken kunnen alleen inwoners van Australië komen, per dag tussen de 25- en 30 duizend, want er geldt een algemeen in- en uitreisverbod voor het land. Tennisprofs en hun begeleiders mochten wel naar binnen op voorwaarde dat ze twee weken in quarantaine zouden gaan. Die status aparte voor de tennissers deed het publieke verlangen naar de Australian Open dit jaar geen goed. Tal van Australiërs hebben in het buitenland familieleden of vrienden die het maar niet lukt naar het vaderland terug te keren.

Australische media strooiden nog wat zout in de wond door de klaagzang van enkele tennissers over hun ‘opsluiting’ in hotelkamers, breed uit te meten. Deze spelers hoorden bij een groep van 72 die twee weken nergens anders dan in hun kamer mochten blijven, omdat ze in een vliegtuig waren aan­gekomen waarin een besmette reiziger had gezeten. Andere spelers mochten vijf uur per dag naar buiten om een paar uur te trainen.

Zulke kritiek is nieuw voor Melbourne. Het ziet zichzelf als de ‘sporthoofdstad van de wereld’ met jaarlijks de opening van het Formule 1-seizoen (dit jaar verplaatst naar november), een stadion met plek voor 100 duizend mensen, evenveel als er elk jaar in ­november gaan naar de Melbourne Cup, een paardenrace die het hele land stilzet. Bovendien is Melbourne het toneel van een indrukwekkende reeks WK’s van uiteenlopende sporten.

De beslissing om toch publiek toe te laten tot de Australian Open lijkt de stemming in den lande ten goede te ­keren. En nu in Melbourne tot de eerste dag van het grandslamtoernooi maar liefst drie mannen- en drie vrouwentoernooien worden gespeeld, berichten de media ook niet meer over de ­‘verwende watjes’, de typering door een bekende politicus van tennissers die op sociale media ‘huilen om hun omstandigheden’.

De bezoekers van de Australian Open krijgen wel met aanpassingen te maken. Mochten ze voorheen vrijelijk over Melbourne Park kuieren, nu zijn er drie afgegrendelde zones met elk een eigen ticketprijs. ‘Het zal een ongelooflijk veilige plek zijn’, verklaarde toernooidirecteur Tiley. ‘Iedereen ondergaat bij binnenkomst een gezondheidstest en er zijn PCR-testen.’ Tennisfans moeten vooraf vaste zitplaatsen boeken om de onderlinge afstand te waarborgen.

De verkoop van de iets duurdere kaartjes dan normaal heeft er volgens Tiley niet onder te lijden. Al is het ­afwachten hoe de middagwedstrijden worden bezocht. Voorheen was het tennistoernooi in januari, in de school­vakantie. Door de quarantaineregels is het toernooi drie weken opgeschoven en is Australië weer aan het werk. En naar school. De ballenmeisjes en -jongens dus ook. Het wordt afwachten voor de organisatie: houden de scholen in Melbourne genoeg van de Australian Open om hun leerlingen vrij te geven voor het toewerpen van ballen en handdoeken aan Novak Djokovic en Serena Williams?