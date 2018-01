De apathie is verdwenen, maar het Advocaat-effect betaalt zich nog niet uit in winst voor Sparta

Kletterende hagel

Zo kon hij dinsdagavond tegen Vitesse slechts spits Friday opstellen als nieuwkomer. De AZ-huurling toonde eenmalig iets van zijn klasse door in de 34ste minuut collega-aanvaller Mühren weg te sturen, maar die talmde met schieten waardoor Vitesse-verdediger Kashia kon ingrijpen. Een kwartier voor tijd, kort na een prachtige woede-uitbarsting van Advocaat in de kletterende hagel over een te traag uitgevoerde wissel, trapte aanvaller Brogno nog tegen de lat. Dat was het wel, qua kansen voor de thuisploeg. Vitesse creëerde er niet veel meer, maar scoorde wel eenmaal na ruim een uur dankzij een beheerste intikker van de van Chelsea gehuurde middenvelder Mount, de enige echte klasbak op het veld.



Goede bedoelingen gingen verder aan beide zijden verloren in een moeras van stress en besluiteloosheid. Ook Vitesse kent tot op heden een teleurstellend seizoen. Coach Fraser kondigde al aan na het seizoen weg te gaan in navolging van de eerder vertrokken technisch directeur Allach. Ze willen zich vrijer bewegen dan in Arnhem tegenwoordig mogelijk is.