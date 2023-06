De Amerikaanse superster Sydney McLaughlin-Levrone is ongrijpbaar, zelfs voor Femke Bol

Sydney McLaughlin-Levrone uit de Verenigde Staten na het winnen van de Xfinity Women's 400m in New York City. Beeld Getty Images via AFP

In een hoek van het voetbalveld waar de atleten zich opwarmen, staat een blauwe tent die Sydney McLaughlin-Levrone (23) en haar entourage, een man of zes, uit de zon moet houden. Van een afstand is de Amerikaanse superster te herkennen aan haar grote, grijze koptelefoon, die ze alleen voor haar race afdoet. Waar de meeste atleten kriskras door elkaar lopen, bereidt de hordenloopster zich voor in haar eigen bubbel, afgesloten van de wereld.

Bij de jaarlijkse New York Grand Prix, een populair maar intiem eendaags evenement waar vooral de Amerikanen zich laten zien, is McLaughlin een van de hoofdattracties. Haar staat van dienst is indrukwekkend: wereldkampioen, olympisch kampioen, wereldrecordhoudster. Ze bereikte het allemaal voor haar 23ste verjaardag, toen ze nog McLaughlin heette. Later trouwde ze met American footballspeler Andre Levrone en plakte ze diens naam achter de hare.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Op de 400 meter horden was de vrouw uit New Jersey de afgelopen jaren niet bij te houden. Onder meer Femke Bol, de beste van Europa, probeerde het. Tevergeefs dus. Bol werd derde bij de Spelen van Tokio en tweede bij het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Eugene, telkens achter McLaughlin-Lavarone. Het gat was tweemaal aanzienlijk.

Het waren meteen de enige ontmoetingen tussen Bol en McLaughlin-Levrone, die bijzonder zuinig is met haar optredens. Op Randall’s Island, een eiland in de rivier naast Manhattan, loopt ze zaterdag pas haar tweede wedstrijd van het outdoorseizoen. Niet op de 400 meter horden, maar de ‘gewone’ 400 meter. In de afstand vonden McLaughlin-Levrone en haar coach Bobby Kersee dit seizoen een nieuwe uitdaging.

Bij de Diamond League in Parijs liep ze eerder deze maand haar eerste 400 meter sinds 2018. Het werd een persoonlijk record (49,71) maar ook een tweede plek achter Marileidy Paulino. McLaughlin-Levrone had zich in de eerste 200 meter opgeblazen. Het zou een bewuste strategie zijn geweest van Kersee, die ze blind vertrouwt.

In New York gaat het beter. McLaughlin-Levrone snoept weer twee tienden van haar beste tijd af (49,51) en wint dit keer. ‘Ik liep wat conservatiever en richtte me op het tweede deel’, zegt ze na de finish.

De 400 meter is lastiger dan haar vertrouwde hordenloop, vindt de wereldkampioen. ‘Dan weet ik altijd waar ik ben, maar nu moet ik mijn cadans tijdens de race zien te vinden.’

Rematch met Bol

Ze ligt op schema, zegt McLaughlin-Levrone, maar waarvoor precies is nog onduidelijk. Of ze in augustus bij de WK in Boedapest met of zonder horden zal lopen, beslist ze over een kleine twee weken na de Amerikaanse kampioenschappen. Dan wordt ook bekend of het van een rematch met Bol komt. Die won vrijdag de 400 meter bij de EK voor landenteams (in 49,84), maar richt zich de rest van het seizoen op de 400 meter horden, haar specialisme.

Het is de vraag of McLaughlin-Levrone haar dominantie van de afgelopen jaren op de 400 meter kan evenaren. ‘De concurrentie is groter’, zegt Jonathan Gault van het toonaangevende atletiekblog Let’s Run. ‘Ik denk dat ze goed genoeg is om ook op deze afstand mondiale titels te winnen, maar het kan best even duren voordat ze het onder de knie heeft.’

Nog meer dan haar prijzenkast, illustreert haar reeks wereldrecords op de 400 meter horden de eenzame hoogte die McLaughlin-Levrone de afgelopen jaren bereikte. Binnen dertien maanden verbeterde ze de beste tijd viermaal, als laatste bij de WK in Eugene, naar een verbluffende 50,68. McLaughlin-Levrone was daarmee de eerste vrouw met een tijd onder de 51 seconden.

Een wereldrecord op de 400 meter zonder horden zal moeilijker worden. De opmerkelijke 47,60 staat sinds 1985 op naam van Marita Koch, die toen voor Oost-Duitsland liep. ‘Dat staat al zo lang omdat er vrijwel zeker doping bij is gebruikt’, zegt Gault. ‘Sydney is een fantastische atlete, maar zelfs voor haar wordt dat een monumentale uitdaging.’

Zelf zegt McLaughlin-Lavrone zich voorlopig niet op een specifieke tijd te richten, en dus ook niet het wereldrecord. ‘Progressie kost tijd. Ik bekijk het per wedstrijd.’

In de zeldzame interviews die ze geeft, probeert de Amerikaanse doorgaans de druk van de ketel te halen. ‘Niemand gaat me vermoorden als ik verlies’, zegt ze in een gelikt maar onthullend filmpje uit haar kamp, gemaakt rondom de Diamond League in Parijs. Te zien is hoe de zwaargelovige McLaughlin-Levrone bijbelteksten leest. Zenuwen, spanning en verwachtingen noemt ze ‘kleine beestjes die op me blijven landen’. Nadat ze tweede is geworden, vraagt ze aan haar man: ‘Ben je trots op me?’

Bestemd voor de wereldtop

Onzekerheid lijkt ook de machtige wereldrecordhoudster te bekruipen. Niet gek, vindt Gault. ‘Je moet niet vergeten dat ze al sinds haar tienerjaren in de schijnwerpers staat.’ De sprintster stond al vroeg te boek als een supertalent, bestemd voor de wereldtop: toen ze zich in 2016 plaatste voor de Spelen van Rio de Janeiro, was ze nog maar 16 jaar oud. ‘Als je vervolgens ongeëvenaard succes hebt, gaan mensen verwachten dat je overal wint’, zegt Gault. ‘En als je dan maar een paar keer per jaar in actie komt, wordt de nadruk op die wedstrijden alleen maar groter.’

Bij het sluiten van de Grand Prix in New York tuimelen kinderen van enthousiasme over de dranghekken. Noah Lyles, wereldkampioen op de 200 meter, is populair, maar de meeste jongeren is het te doen om een glimp van McLaughlin-Levrone. Dat de Amerikaanse zelden te bewonderen valt, lijken ook de 4000 toeschouwers te beseffen. ‘Ze kiest haar momenten, maar natuurlijk zou iedereen graag willen dat ze vaker zou lopen’, zegt Gault. ‘Dit is een atlete zoals we die we nog nooit gezien hebben.’