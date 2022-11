De Amerikaanse schaatssensatie Stolz is misschien uiterlijk onopvallend, maar in Thialf snelt zijn roem hem voorbij

Jordan Stolz kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen in 2022 door de 1.000 meter te winnen in Milwaukee. Beeld Getty Images

Een groep bejaarden stiefelt tijdens een rondleiding door Thialf. Ze hebben geluk en krijgen niet alleen de ijsbaan te zien, maar ook de internationale toprijders die zich voorbereiden op de wereldbekerwedstrijden van dit weekend. ‘Die daar, Jordan Stolz, reed vorige week geweldig in Stavanger’, zegt iemand. ‘En hij is pas 18.’ Zo’n twintig grijze hoofden draaien zich naar de jongeman die even verderop op een stoeltje zit.

Het verbaast niet dat zijn roem hem is vooruitgesneld naar Thialf, hart van het internationale langebaanschaatsen. Wie daar op een doordeweekse ochtend komt, weet wel hoe het schaatsseizoen is begonnen: met twee opwindende zeges voor de jonge Amerikaan – zowel op de 1.000 als de 1.500 meter.

Begin dit jaar was er in de VS een beetje media-aandacht, omdat hij als 17-jarige naar de Spelen in Beijing mocht en hem een kansje op eremetaal op de 1.000 meter werd toegedicht. Maar uiteindelijk blijft langebaanschaatsen in Amerika een marginale sport, de beoefenaars ervan zijn anoniem. Zeker diegenen die, zoals hij, het podium niet halen. Stolz: ‘Maar hier word ik aangesproken door mensen die ik helemaal niet ken.’

Op eenzame hoogte

Stolz is een einzelgänger. Hij traint niet met de Amerikaanse selectie in Salt Lake City, maar in Milwaukee bij trainer Bob Corby, die van 1980 tot en met 1984 bondscoach was en olympische coryfeeën als Dan Jansen en Bonnie Blair begeleidde. Stolz: ‘Ook Eric Heiden heeft hij weleens geholpen.’

Die naam is nooit ver weg. Heiden won in 1980 als 21-jarige alle vijf afstanden op de Spelen. Stolz heeft op jonge leeftijd ook al een breed bereik. In Stavanger reed hij de 500, 1.000, 1.500 en 5.000 meter, maar hij maakt korte metten met de suggestie dat hij Heiden kan opvolgen. ‘Dat is in deze wereld niet te doen.’

Er zijn trainingstechnische argumenten om te trainen in Milwaukee, zegt hij. Schaatsen op zeeniveau is beter voor zijn techniek en zijn conditie. Daarnaast herstelt hij er sneller dan in het hooggelegen Salt Lake City, waar de lucht ijl is. Maar de voornaamste reden: het is dicht bij huis.

Jeugd

Stolz komt uit Kewaskum, een dorpje met zo’n 4.000 inwoners in Wisconsin. Als 5-jarig jongetje zag hij op tv shorttracker Apolo Anton Ohno meedoen aan de Spelen in Vancouver. Met zijn zus Hannah veegde hij een baantje op de vijver in de tuin en speelde schaatsertje.

Die eerste winter, in 2010, sprintten ze op hockeyschaatsen een recht stuk van zo’n 90 meter. De jaren erna veegden ze steevast een rondje en hadden ze rechte ijzers onder de voeten. Dat is het voordeel van de winters in Wisconsin: het vriest altijd. ‘Die vijver is nu ook dichtgevroren.’

Echt schaatsen leerde hij in Milwaukee, op drie kwartier rijden van zijn huis. Daar bestaat een kleine maar fanatieke schaatsgemeenschap. De plaatselijke club heeft zo’n veertig leden. Naar Nederlandse maatstaven is dat weinig, maar voor Stolz is het genoeg. Hij gedijt in kleine kring. Zijn zus en hij kregen thuisonderwijs. Zo konden ze gemakkelijker hun sportambitie en schoolwerk combineren. Veel vriendjes in de buurt waren er niet: ze woonden 5 kilometer buiten het dorp. ‘Het is best afgelegen.’

Karakter

Tussen de collega’s die in Thialf hun trainingsrondes maken, springt Stolz er niet meteen uit. Hij is met zijn 1,85 meter redelijk lang, maar in deze sport niet overdreven groot. Zijn stijl is evenmin opvallend, al heeft hij iets van Shani Davis’ slag. Dat is geen toeval: tweevoudig olympisch kampioen Davis trainde ook bij Corby.

Naast de baan zijn het de Amerikaanse coaches die meer opvallen dan hij. Ryan Shimabukuro draagt een korte broek boven zijn schaatsen, zijn collega Gabriel Girard heeft een forse zwarte snor op de bovenlip. Stolz heeft kort onnauwkeurig gekamd melkboerenhondenhaar boven een licht blozend gezicht. Niets bijzonders.

‘Hij is laidback en van nature verlegen’, zegt hoofdbondscoach Matt Kooreman, die hem een flesje water brengt. Volgens Stolz is verlegenheid niet het juiste woord. Hij is bescheiden, spreekt – met een zachte, diepe stem – als hem iets wordt gevraagd. ‘En als ik iets te zeggen heb.’

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het hem niet. Al op zijn tuinijsbaantje wist hij dat hij een groot schaatser zou worden. ‘Ongeveer twee jaar geleden werd het concreter. Toen kon ik zien wat ik moest doen om hard te gaan schaatsen.’ Sindsdien, en na een groeispurt, maakt hij razendsnel progressie.

Blik op de toekomst

Stolz slaat geen acht op de bejaarden die hem aanstaren en speelt met zijn telefoon. Iets hoger op de tribune en schuin achter hem zit Patrick Roest. De Amerikaan begeeft zich dit jaar op Roests jachtterrein: de 5 kilometer. Hij bedreigt hem nog niet. De Nederlander won in Noorwegen in 6.20,56. Stolz kwam in de B-divisie tot 6.37,24. Dat is een gat van meer dan een halve ronde.

Naast presteren op de WK afstanden wil Stolz in zijn laatste jaar als junior zoveel mogelijk winnen op de jeugd-WK: individuele afstandsmedailles en het allroundklassement. De 5 kilometer, de langste juniorenafstand, hoort daarbij. Of hij Roest in de toekomst als allrounder zal uitdagen, weet Stolz nog niet. De 10 kilometer jaagt de man die zichzelf een sprinter noemt schrik aan.

Het is voor later zorg. Eerst is de blik gericht op de wereldbekerraces in Heerenveen. Zit er weer een dubbele zege in? Stolz haalt de schouders op. ‘Ik koester geen verwachtingen. Dat doen anderen.’