Dat Vera Pauw dit nog mag meemaken, ja, dat vindt ze best bijzonder. De 55-jarige voorvechter van het vrouwenvoetbal in Nederland is zaterdag bondscoach tijdens de allereerste nieuwjaarswedstrijd voor vrouwelijke oud-internationals op het terrein van de Koninklijke HFC. Daar wordt sinds 1923 bijna jaarlijks het treffen tussen mannelijke oud-Oranje-spelers en HFC gespeeld.

Pauw lacht de hele dag vanwege de erkenning. Al komt het ook door het ‘ongelooflijk goede spel’ van haar ploeg tegen een verzameling nog actieve spelers uit Haarlem en omstreken, verzameld onder de naam Royal Haarlem All Stars. ‘Daar kijk je dan toch wel naar. We hebben een heel positieve indruk achtergelaten.’

Koninklijke HFC, gelegen op de grens van Haarlem en Heemstede tussen statige herenhuizen en later dit jaar de 140ste verjaardag vierend, is een club vol tradities. Er wordt gesproken van een clubhuis en niet van een kantine. Toonvast en zonder overdreven volume wordt het clublied En er is maar ene club gezongen door een jeugdteam dat eerst een gezamenlijke lunch genoot.

Innovatie wordt juist niet geschuwd, zegt voorzitter Dirk Jan Rutgers. De opmars van het vrouwenvoetbal, met als summum het gewonnen EK in 2017, is ook bij HFC op de voet gevolgd. Deze zomer doet Oranje mee aan het WK in Frankrijk. Rutgers: ‘Toen iemand het idee opperde ook een vrouwenwedstrijd te organiseren, was iedereen enthousiast.’

Op de enige tribune en rond het veld is het ‘gezellig druk’ tijdens het damesduel, oordelen enkele oudere HFC-leden vanuit de bestuurskamer. Ongeveer de helft zoveel mensen als er later tijdens ‘het hoofdgerecht’ tussen de mannelijke oud-internationals en HFC zullen zijn, schatten ze in.

Het basisteam van de ex-Oranje-speelsters liegt er niet om: voor 980 interlands staat er om 12.00 uur aan de aftrap, de totale selectie reikt tot 1.337 caps. Het merendeel maakte de definitieve doorbraak mee in 2009, toen de halve finale op het EK werd bereikt.

Eendagsvliegen

De mannen, die na de vrouwen spelen op het betere tijdstip van 14.30 uur, komen niet verder dan 181 interlands. Eendagsvliegen als Romano Denneboom, Andwelé Slory, Martijn Reuser en Theo Lucius hebben een basisplaats. ‘Het was schrapen’, zegt Ben Wijnstekers, die het bondscoachschap deelt met Sjaak Swart. Onder zijn trainingspak heeft de 63-jarige Wijnstekers een voetbaltenue aan, want zeker achterin is de spoeling dun.

Veel prominente mannelijke oud-internationals zijn druk als trainer of zaakwaarnemer, spelen in het buitenland een wedstrijd voor oud-profs of hebben gewoon geen trek. Andy van der Meyde zegde op het laatste moment af vanwege een getrokken verstandskies.

Ter vergelijking: Vera Pauw, zowel ex-Oranje-speler als ex-bondscoach, verzette haar vlucht naar Bahrein om in Haarlem te kunnen zijn. De vrouwen spelen ook nog eens twintig minuten langer dan de mannen en winnen hun wedstrijd (4-3) waar de mannen gelijkspelen (3-3).

Andries Jonker, bondscoach samen met Pauw, denkt dat de timing precies klopt. ‘Tien jaar geleden had je nog verbaasde blikken gehad. Het is keihard gegaan met het damesvoetbal.’

Jonker was een halfjaar bondscoach van het Nederlands vrouwenvoetbalteam in 2000. ‘We deden mee aan de Nordic Cup, de Scandinavische vrouwen tackelden en kopten. Die van ons schrokken ervan. Een wereld van verschil met hoe de Leeuwinnen nu spelen. Technisch vaardig, met een idee en veel meer fysieke kracht. Dat zie je in deze ploeg ook nog terug. Hartstikke leuk, dit initiatief.’

Dat vinden ook de mannelijke ex-internationals, verklaren ze stuk voor stuk, al neemt geen van hen de moeite hun vrouwelijke evenknieën aan het werk te zien. Barry Opdam zou wel willen, zegt hij staand voor de kleedkamer als de dames net aan hun tweede helft beginnen.

Stormloop meisjesvoetballers

Hij genoot van het EK 2017 en zijn 8-jarige dochter voetbalt fanatiek bij hun amateurclub FC Lisse, waar het ‘storm loopt met meisjesaanmeldingen’. Maar Opdam moet eerst nog ‘van alles’ laten tapen. ‘Zoveel man hebben we niet.’

Romano Denneboom kan ook niet meer om vrouwenvoetbal heen nu hij werkzaam is bij het zaakwaarnemerskantoor dat international Jackie Groenen begeleidt. ‘Ik vind het echt heel tof om die ontwikkeling te zien, wil zo zeker even kijken’, zegt hij. Maar het komt er niet van. Er moet gemasseerd en bijgekletst worden, en dan zijn de vrouwen al klaar.

Beide Oranje-teams kruisen elkaar op de strook tussen kleedkamers en veld. Ongeveer even vaak moeten ze op de foto. Bij de vrouwen zijn vooral Manon Melis (136 interlands), Daphne Koster (139) en Anouk Hoogendijk (102) populair. ‘Populairder dan wij, hoor’, zegt enkelvoudig international Reuser lachend.

Kirsten van de Ven, die 87 interlands speelde en thans manager vrouwenvoetbal is bij de KNVB: ‘Zo’n wedstrijd geeft aan hoe het vrouwenvoetbal zich ontwikkeld. Dan moet je die kans grijpen.’ Pauw: ‘Nu spelers bekender worden, zullen er meer van dit soort wedstrijden komen. Kan niet anders.’