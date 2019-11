De All Island League moet alle Ieren verenigen

Een vliegtuig vliegt over het Oval stadion in Belfast waar de wedstrijd Glentoran tegen Cliftonville gespeeld wordt. Beeld Alamy Stock Photo

Bij de Brexit is de open grens tussen Noord-Ierland als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek de graat in de keel van de Britse premier Boris Johnson. Maar in navolging van de rugbyers wil de Ierse zakenman Kieran Lucid ook de voetbalcompetities in beide landen samenvoegen.

Alleen Dundalk heeft in 2016 aan de Champions League mogen ruiken, waarna de nummer 1 van Ierland in de poulefase van de Europa League een gelijkspel behaalde tegen AZ. De All-Island League moet het alternatief worden voor twee zwakke leagues.

Denk niet dat Lucid vanuit zijn woonplaats Dublin voor een totale hereniging tussen het protestante Noord-Ierland en het katholieke Ierland pleit. ‘Ik predik niet dat we één land moeten worden, dat is gelet op het verleden een kansloze missie. En het zou een gezamenlijke voetballeague slechts frustreren.’

De religieuze tegenstellingen zijn van oudsher veel te groot, het voetbal kan Noord en Zuid slechts gedeeltelijk verbinden, stelt Lucid. Vergeet de politiek, is zijn boodschap. ‘In Noord-Ierland vind je niemand die het Ierse voetbalteam steunt. De fans zijn ook sceptisch over de eigen nationale ploeg omdat geen enkele international in Noord-Ierland speelt.

‘Zij zullen nooit een verenigd Iers elftal omarmen. Toch moet er iets veranderen. We zitten in een vicieuze cirkel, de Ieren en Noord-Ieren leiden nauwelijks nog talenten op en ze hebben te weinig geld om de aansluiting met Europa te hervinden.’

De NIFL Premiership in Noord-Ierland en de FAI League in Ierland lijden een noodlijdend bestaan, aldus Lucid. ‘De kampioen van de Noord-Ierse league krijgt minder dan 50 duizend euro, de winnaar van de Ierse tegenhanger ontvangt 120 duizend euro. Beide competities zijn afhankelijk van de subsidies van de Europese voetbalbond. De bijdrage van een half miljoen euro van de UEFA is onmisbaar.’

Lucid veronderstelt dat een All-Island League miljoenen euro’s kan opbrengen uit tv-rechten, maar het sentiment is hardnekkig. In 1979 moesten Dundalk en Linfield voor de return van hun Europese ontmoeting nog uitwijken naar Haarlem, vanwege de hevige supportersrellen bij het eerste duel in Ierland.

Veertig jaar later speelden juist die rivalen de eerste Unite The Union Champions Cup, waarbij Linfield in Oriel Park werd vernederd door Dundalk: 6-0. Het is slechts een symbolische handreiking, want Lucid moet de nodige scepsis overwinnen voor zijn All Island League.

Belfast is een verscheurde stad, Linfield-Glentoran is de klassieke en meest verhitte stadsderby. Daarom deed Lucid een beroep op de expertise van het Nederlandse bedrijf Hypercube, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van competitiemodellen.

Directeur Pieter Nieuwenhuis hield onlangs een presentatie in Belfast. ‘Lucid heeft een ambitie en een droom, daarvoor creëerde hij voldoende draagvlak bij de clubs in Noord-Ierland en Ierland. Maar hij blijft een leek in de voetbalkerk die nog altijd de kardinalen en de paus moet overtuigen.’

Nieuwenhuis spreekt van ‘een lange mars’. Hij adviseerde Lucid bij de vorming van een All-Island League het proces boven het format te stellen. ‘Met formaten maak je vijanden, met processen maak je vrienden. Ga niet roepen dat je een gezamenlijke competitie wil voor 14 clubs, want dan zullen de nummers 15 tot en met 18 zich verzetten en wordt het project afgeblazen. Zo ging het ook in Nederland, toen de clubs moesten stemmen over een eredivisie voor 16 teams.’

Nieuwenhuis schat dat de kans op de vorming van een All-Island League vanwege alle gevoeligheden nog altijd niet hoger dan 50 procent. Toch concludeert hij dat het voetbal de Ierse politiek overstijgt. ‘De sport laat grenzen verdwijnen waaraan de politici hardnekkig vasthouden.’