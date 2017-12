De agrariër die olympiër wordt - het kan nog steeds

De originele marathonschaatser De Vries, met zijn 33 al op gevorderde leeftijd, had deze winter alles op alles gezet om die natuurlijke kracht van hem nog een keer tot wasdom te laten komen. Hij had in het geliefde marathoncircuit KNSB Cups gewonnen, was Nederlands kampioen geweest, maar hij wist ook: nog een paar extra overwinningen in dat peloton zou opnieuw meer van hetzelfde zijn geweest.



Olympiër worden, dat was het doel. De Vries is een laatbloeier. In 2010 deed hij een World Cup, maar een gooi naar de Spelen van Vancouver zat er bij lange na niet in. Zijn resultaat in 2014, drie jaar nadat hij in Inzell vicewereldkampioen op de 10 kilometer was geworden, kon hij zich niet eens meer herinneren. 'Geen idee', zei hij over de zesde (10 km) en negende plaats van dat OKT, 21 en 13 seconden achter de dominante grootheid Kramer.



In september besloot De Vries zich volledig op de Spelen te richten. Hij schrapte marathons. Reed er slechts drie in plaats van de tien die hij normaal voor de jaarwisseling afwerkt. Hij liet zijn werknemer, zeg maar melkkracht, op de boerderij voortdurend aantreden. Bob de Vries moest op trainingskamp, op hoogtestage of naar de World Cups. Zelfs de geboorte van dochter Noor op 1 september ('onze derde') kon hem niet remmen in zijn voornemens.

Als het hier niet was gelukt, dan had ik eind januari gewoon weer de 200 kilometer van de Weissensee gereden