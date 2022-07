De 4-0 van Ten Hag is een knipoog naar de toekomst van United

Erik ten Hag met rechts naast hem assistent Steve McClaren tijdens de wedstrijd van Manchester United tegen Liverpool in Bangkok op dinsdag. Beeld AFP

Treffend is dat ene moment, kort nadat Manchester United in het Rajamangala Stadion van Bangkok met 4-0 heeft gewonnen van Liverpool, na rust in klaterende regen. Assistent Steve McClaren, in de staf vanwege zijn ervaring en kennis van het Engelse voetbal, geeft hoofdtrainer Erik ten Hag een knipoog. Ten Hag is onbewogen. Hij fronst het voorhoofd.

Het is een knipoog met een boodschap. Zo van: dit zegt niks, zo’n uitslag in een eerste oefenduel met de nieuwe trainer, maar het is toch lekker, als eerste resultaat op een andere weg. Een knipoog naar de toekomst. Ten Hag wijst op de omstandigheden. Manchester United speelt tot de pauze ongeveer in de sterkst denkbare opstelling en Liverpool laat de grote sterren als Salah en Van Dijk pas na een uur invallen. Trek dus vooral geen conclusies, afgezien van dat zuchtje meewind op de lange weg.

De intentie van het spel is gekleurd door offensief denken. De bedoelingen van de trainer die Ajax verliet voor het avontuur van de Premier League zijn duidelijk. Vroeg druk zetten om de defensie van Liverpool te verleiden tot fouten, en die maken de mannen van Jürgen Klopp veelvuldig in de eerste helft. Eén team zijn. Samen verdedigen, samen aanvallen. ‘Ik heb veel fouten gezien, maar we hebben ook veel kansen gecreëerd’, zegt Ten Hag nadat hij de protserige Bangkok Century Cup heeft ontvangen.

Cristiano Ronaldo

Hij is op een missie: United weer laten meedoen om de in 2013 voor het laatst gewonnen landstitel. Sindsdien is meer dan een miljard geïnvesteerd in spelers en zijn reputaties van trainers beschadigd. De tolk, en dat kun je hem niet euvel duiden, vraagt in de aanloop naar de wedstrijd hoe de naam luidt van de enige nieuwe speler die mee is. Dat is dus Tyrell Malacia, voor 15 miljoen euro plus eventueel 2 miljoen aan bonussen overgenomen van Feyenoord. Sindsdien is de lach gebleven die hem al in Rotterdam vergezelde. Malacia vervangt linksachter Luke Shaw na rust, met verve.

Maar nee, het gaat vooral om diegenen die er (nog) niet zijn; Cristiano Ronaldo, met wie Ten Hag graag wil werken, zo stelt de trainer. Ronaldo is niet mee, vanwege privéomstandigheden. Menigeen vermoedt dat hij het vertrek bij de club voorbereidt. De naam Lisandro Martinez valt, de defensieve middenvelder annex centrale verdediger van Ajax, hoog op de verlanglijst. Net als Frenkie de Jong, oud-Ajacied en nu van Barcelona. Ten Hag geeft veilige antwoorden op prikkelende vragen: hij stelt dat zijn selectie goed is en dat hij alleen nieuwelingen wil als ze iets toevoegen.

Het is bij hem gebruikelijk om op bekenden terug te vallen, hoewel dat lang niet altijd succesvol was. Hij haalde Labyad en Klaiber naar Ajax, met wie hij eerder bij Utrecht werkte, en via een omweg spits Haller. Aanvaller Promes en de trainer waren samen bij Go Ahead. Voor de begeerde Lisandro Martinez vraagt Ajax naar het schijnt tegen de 60 miljoen euro. Het is ook niet per se sympathiek, de onrust die hij veroorzaakt bij de club die hij 4,5 jaar diende. En Frenkie de Jong wil in principe niet weg bij Barcelona, dat stiekem geld nodig heeft. De onderhandelingen zijn pittig. Donny van de Beek is terug van het uitlenen aan Everton. Hij kan rekenen op kansen.

Commerciële club

Dat Ten Hag de selectie wil versterken, is begrijpelijk. United wil de hegemonie terug, die verschoof naar stadgenoot City, Liverpool en Chelsea. Ten Hag heeft een geweldig gat te overbruggen. United had in de laatste competitie 35 punten achterstand op City, in het slechtste seizoen sinds de oprichting van de Premier League, met de zesde plaats als resultaat. Hoe goed Ten Hag ook traint, om de kloof te dichten zijn ook andere spelers nodig.

De wereldreis van United in de voorbereiding is de metafoor voor de weg die Ten Hag heeft af te leggen. Bondscoach Louis van Gaal waarschuwde Ten Hag voordat hij tekende, dat United een ‘commerciële club’ is. De tournee in Azië, Australië en Noord-Europa hoort daarbij, om geldschieters en supporters overzee tevreden te stellen. Ten Hag speelt nu drie duels in Australië, daarna eentje in Oslo tegen Atlético Madrid, om dan naar huis terug te keren met een wedstrijd op Old Trafford tegen Rayo Vallecano. Na zes duels in negentien dagen is hij dan hopelijk een stuk wijzer als de competitie begint.