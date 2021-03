De 100 van Ten Hag: de cijfers achter een historisch goede start

Ajax-trainer Erik ten Hag zondag tijdens de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

78 overwinningen, 9 gelijke spelen en 13 nederlagen vormen de balans in de competitie onder Ten Hag, die donderdagavond met Ajax goede kans maakt de kwartfinale van de Europa League te halen. Dat staat gelijk aan een totaal van 243 behaalde punten. Daarmee passeerde Ten Hag, in duel nummer 100, Aad de Mos als de eredivisietrainer met de meeste punten in zijn eerste honderd wedstrijden bij één club.

Onder leiding van De Mos (1982-1985) pakte Ajax in zijn eerste honderd duels twee punten minder: 241 punten. Omgerekend, weliswaar, want pas in 1995 zou een overwinning drie punten waard worden, in plaats van twee. Ernst Happel (Feyenoord), Guus Hiddink (PSV) en Eric Gerets (PSV) zijn de enige andere trainers die ook meer dan 230 punten behaalden in hun eerste honderd duels bij een eredivisieclub.

Louis van Gaal pakte 225 in zijn eerste honderd eredivisieduels als Ajax-trainer. Johan Cruijff bereikte de grens van honderd wedstrijden niet, maar zijn puntengemiddelde als trainer in Amsterdam (2,24) lag in 86 competitieduels een stuk lager dan dat van Ten Hag (2,43).

Doelpuntenfabriek

Een week eerder, tegen FC Groningen (3-1), zorgde Sébastien Haller er met een intikker bij de 2-0 al voor dat Ten Hag de trainer werd met de meeste goals in zijn eerste honderd duels bij één eredivisieclub. Onder Ten Hag scoorde Ajax 300 doelpunten in de eredivisie. Een imposant gemiddelde van drie per duel. Het verschil met de doelpuntentotalen van concurrenten PSV (249), Feyenoord (217) en AZ (217) in deze periode is enorm.

In de tijd dat Ten Hag trainer is bij Ajax, zijn er in de grote vijf Europese competities maar twee ploegen die ook de magische grens van 300 doelpunten hebben bereikt: Bayern München (317 goals) en Manchester City (306). Maar Bayern en City hadden daar respectievelijk 110 en 123 competitieduels voor nodig.

Trouwe krachten

In de honderd eredivisieduels onder leiding van Ten Hag stonden er 54 verschillende Ajacieden op het veld. Vier spelers kwamen in minstens driekwart van Ten Hags wedstrijden bij Ajax in actie: André Onana (91 keer), Dusan Tadic (84), Daley Blind (76) en Nicolás Tagliafico (87) - de Argentijn debuteerde tegelijkertijd met zijn trainer in Amsterdam.

Aanvoerder Tadic is de meest constante waarde gebleken voor Ten Hag. De Serviër miste geen enkel eredivisieduel sinds zijn komst, en is de Ajacied met zowel de meeste goals (51) als assists (39) onder Ten Hag.

Maar Ten Hags prestaties bij Ajax zijn niet alleen in aanvallend opzicht sterk. Met 90 tegengoals in zijn eerste honderd wedstrijden incasseren de Amsterdammers onder zijn leiding gemiddeld minder dan één treffer per duel. In slechts vijf wedstrijden moest Ajax meer dan twee goals incasseren – waarvan de laatste keer ruim twee jaar geleden was (6-2 bij Feyenoord, 27 januari 2019). Daartegenover staan veertig wedstrijden waarin Ajax de nul hield.