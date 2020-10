De 0-13 van VVV tegen Ajax is een incident, maar ook een waarschuwing

VVV - Ajax, 0-13, is de uitslag zonder mededogen, zonder greintje genade. De uitslag van een jeugdteam. Het tweede jeugdteam in een leeftijdscategorie wel te verstaan. Na afloop tranen drogen van het keepertje. Zeggen dat hij een zakje chips krijgt en een Fristi.

Het scheelde weinig of Delano van Crooij huilde werkelijk. Hij dempte zijn verdriet aan de brede borst van de meelevende collega André Onana. Van Crooij, geboren in Venlo, is reservekeeper nota bene. Een leven lang zal hij door de straten van de stad lopen en zullen ze naar hem kijken. Hé, daar is Delano, de man van de 0-13 in 2020. Hopelijk spreken ze hem dan bemoedigend toe, dat hij het niet eens kon helpen.

Het Nederlandse voetbal ging weer de wereld over, niet omdat we de aanstichters van de veenbrand VAR zijn, of vanwege kunstgras met korrels, Frenkie of Memphis, maar vanwege een uitslag in de hoogste klasse der profs: 0-13. Gelukkig sprak de verliezende trainer de juiste woorden: ‘Er is niemand overleden.’

Gelukkig is Hans de Koning trainer van VVV. Een zestiger, type aardige oom, man van relativering. Het was ook een zaterdag van werkelijk grappige moppen. Zo was het een slechte week voor de koning en voor De Koning. En premier Rutte is boos, want hij had nog zo gewaarschuwd: geen amateurvoetbal in Nederland. Lachen om sport is goed, zeker in een tijd dat elk sprankje vrolijkheid het met karigheid bedeelde leven een lift geeft.

VVV heeft overigens geen medelijden nodig, als club van relativering. Ik heb een zwak voor VVV. Een van mijn eerste wedstrijden in het betaald voetbal was de sneeuwwedstrijd in februari 1987, VVV - Ajax 3-0. Johan Cruijff, als trainer, afgetroefd op een mat vol gladheid. Die sneeuw hielp VVV, net als het vreselijke kunstgras VVV jaren ten dienste stond. Afgelopen zomer groeide eindelijk weer echt gras in Venlo, terwijl VVV wist dat de overstap punten zou kosten.

VVV doet gewoon zijn best, binnen zijn marges. En 0-13 tegen Ajax is dan heel slecht, maar het is ook een incident, net zoals de 10-0 van PSV - Feyenoord van precies tien jaar geleden een incident was. Later in hetzelfde seizoen verloor PSV de kans op de titel door in Rotterdam met 3-1 te verliezen van Feyenoord. Maar 0-13 is ook een waarschuwing, over het groeiende verschil tussen met name Ajax en de rest van het veld, zeker met de onderkant van de eredivisie.

Ajax denkt soms meer aan Europa dan aan Nederland. Ajax zag afgelopen week in de Champions League dat de trainer van tegenpartij Liverpool, Jürgen Klopp, zijn hele aanval wisselde na een uur. Dat was bijna net zo’n duidelijk teken als 0-13 in Venlo. Wat VVV in Nederland beoogt, bijblijven, geldt voor Ajax in Europa. Aanvaller Antony was ruim twee keer zo duur als de hele begroting van VVV en de verschillen groeien alleen. Mede door uitslagen als 0-13 denken grotere clubs in Nederland en Europa na over andere competities, of die nu Beneliga of Superliga heten.

Al heeft Delano van Crooij niets aan dergelijke beschouwingen.