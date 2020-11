Davy Klaassen na drie jaar afwezigheid terug in Oranje

Davy Klaassen (midden) in actie tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden op 6 september 2016. Beeld ANP

Klaassen wordt door voormalig Ajax-coach De Boer beloond voor zijn goede spel van de laatste weken. Hij keerde afgelopen zomer terug naar Amsterdam, na avonturen bij Everton en Werder Bremen. Oranje mist aanvoerder Virgil van Dijk en verdediger Matthijs de Ligt in de laatste interlands van het jaar. Van Dijk staat voorlopig aan de kant met een zware knieblessure. De Ligt is nog niet helemaal fit na een operatie aan een schouder.

Middenvelder Kevin Strootman ontbreekt ook in de selectie, net als keeper Justin Bijlow, Javairô Dilrosun, Denzel Dumfries, Marten de Roon, ­Pablo Rosario, Perr Schuurs, Daley Sinkgraven en Wout Weghorst. De Boer sprak tijdens de vorige interlandperiode al uitvoerig met Strootman, die weinig speeltijd krijgt bij Olympique Marseille. ‘Hij heeft in tien wedstrijden in totaal misschien een helft gespeeld. Dat is niet goed voor het Nederland elftal en niet goed voor hem’, zei de bondscoach. ‘Als zijn ­situatie niet zou veranderen, dan zou ik voor andere spelers gaan kiezen. En zijn situatie is niet veranderd. Dat ­betekent niet dat ik hem uit het oog verlies. Hij komt weer in de picture als zijn situatie wel gaat veranderen.’

Spanje

Nederland oefent woensdag in Amsterdam tegen Spanje. Daarna wachten de duels met Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november). Het duel met Spanje is een herhaling van de verloren finale van het WK van 2010 (0-1) en van de spectaculair gewonnen groepswedstrijd op het WK 2014 (5-1). ‘Je wil natuurlijk altijd presteren tegen zo’n prestigieus land’, zegt De Boer. ‘Maar we weten ook dat het een oefenwedstrijd is. Zij zullen zich ook vooral op de wedstrijden in de Nations League richten.’ Nederland is nog in de race om de groepswinst, die zeer waarschijnlijk een beschermde status oplevert bij de loting voor de kwalificatie voor het WK van 2022. Na vier van de zes wedstrijden leidt Italië de poule met 7 punten, gevolgd door Polen (6), ­Nederland (5) en Bosnië (2).