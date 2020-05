Davy Klaassen bikkelt zich een weg omhoog

Het carrièreverloop van ex-Ajacied Davy Klaassen leest niet als een succesverhaal: na Everton de Duitse staartclub Werder Bremen. Maar hij weet dat het goed komt, zegt zijn vader. ‘Dave heeft een goede kop.’

Hij geldt als waarschuwing voor Ajacieden die het wel even denken te gaan maken in een Europese topcompetitie. Davy Klaassen was de oogappel van wijlen Johan Cruijff en verliet Amsterdam drie jaar geleden als aanvoerder, maar bikkelt nu in de kelder van de Bundesliga.

Klaassen (27) heeft geen tijd daar met een journalist bij stil te staan, te druk als hij is om het vergrauwde Werder Bremen van de voorlaatste plaats te krijgen. Hij speelt in een stijl die eerder doet denken aan een andere Johan, de strijder Johan Neeskens. Daar gaan de schouders weer omhoog voor een teug zuurstof om vervolgens naar de bal te sprinten. Daar blokt hij een schot, duwt hij een tegenstander omver om zichzelf even later de lucht in te katapulteren om nog iets van een te hoge voorzet te maken. ‘Dave moet even aan de beademing,’ grapt zijn vader Gert-Jan via WhatsApp vlak na de benauwde 0-1 zege op Freiburg afgelopen zaterdag.

Davy Klaassen mist het pure voetbal zoals hij dat bij Ajax speelde, mist ook de vanzelfsprekendheid van het winnen dat hij vijf jaar lang ervoer in Amsterdam, vertelt hij tegen zijn naasten. Analisten lachen hardop om stuntelende ploeggenoten. Werder voetbalt met de moed der wanhoop en lijkt in iets op de laatste kampioensploeg uit 2004 met verfijnde voetballers als Micoud, Klasnic, Ismaël en Ailton.

De groenwitten, vorig seizoen nog achtste, kennen dit seizoen veel blessureleed. Bouwsteen Niklas Moisander (ook ex-Ajax) ontbrak geregeld, waardoor Klaassen vaak de aanvoerdersband droeg. Het zegt wat over zijn status, want de Hilversummer meerde pas twee jaar geleden aan in de Hanzestad.

Toch is hij zoveel minder ver dan gehoopt. Cruijff troonde de tiener Klaassen toen hij met een buikwandblessure kampte persoonlijk langs tal van specialisten in Barcelona. ‘Het herstel duurde Cruijff te lang,’ herinnert vader Gert-Jan zich. ‘Misschien was het een politieke zet om de boel op scherp te zetten. Maar hij was ook echt betrokken, kwam naar de kliniek. Hij regelde zelfs een afspraak bij een tandarts. Als je gebit niet in orde is, heeft dat invloed op je balans, was de gedachte.’

Klaassen maakte het vertrouwen waar als veelzijdige, vroegrijpe, vaak scorende aanvallende middenvelder. Hij werd driemaal kampioen, aanvoerder en international bij Ajax. Klaassen imponeerde vooral in een interland tegen Spanje in 2015 en leek destijds concurrent Georginio Wijnaldum voorbijgestreefd. Klaassen senior: ‘Maar ik heb altijd tegen Dave gezegd: je kunt niet altijd pieken. Je gaat een keer je kop stoten.’

Dat gebeurde in 2017 toen hij voor 27 miljoen euro de overstap maakte naar de Engelse subtopper Everton, waar Ronald Koeman trainer was. De huidige bondscoach werd vlot ontslagen en diens opvolgers hanteerden het speltype ‘alles naar voren schoppen’, zag Gert-Jan Klaassen. ‘Davy was fysiek nog een jochie. Een club als Tottenham stelde echt beesten op, daar paste hij twee keer in. Hij heeft keihard aan zijn lijf gewerkt daar, maar je moet er meteen staan.’

Davy Klaassen in actie voor Everton tijdens een vriendschappelijke wedstrijd. Beeld Getty Images

Ideale time-out

Het brak Klaassen niet. Senior: ‘Hij vroeg me één keer naar hem toe te vliegen om te overleggen over zijn toekomst. Meestal zegt hij: ‘komt goed, pa’. Dan borrelt er onderhuids misschien wat, maar uit hij dat niet. Dave heeft een goede kop.’

Hij is ook loyaal. Na een sterk debuutseizoen bij Werder nam de belangstelling toe. ‘Maar hij zei: ‘wat er ook komt, ik blijf. Zij hebben mij uit de shit gehaald, nu laat ik ze niet in de steek’. Of dat slim is geweest, is de vraag. Het zag er goed uit bij Werder. De structuur klopt en hij wordt gewaardeerd.’

Aanvoerder Max Kruse vertrok, Klaassen schoof op in de hiërarchie, speelt vaak wat controlerender. Het gaat ten koste van zijn productie. En Werder heeft al zo weinig doelpuntenmakers.

De coronacrisis leek een ideale time-out. Spelers konden fit worden. Maar in Bremen werd pas een week voor de hervatting groepstraining toegestaan, waar andere clubs al twee weken bezig waren.

Klaassen, het eerste duel na de hervatting geschorst, bereidde tegen Freiburg met een fenomenale crosspass de vroege 0-1 voor. Met kunst- en vliegwerk werd die stand over de streep gebracht. Zes punten is het gat naar de veilige vijftiende positie, met een inhaalduel tegoed.

Klaassen wordt vaak gelinkt aan zijn oude club Ajax als opvolger van zijn eigen opvolger, Donny van de Beek. In huize-Klaassen tasten ze daarover in het duister. Gert-Jan Klaassen: ‘Ikzelf zou er blij van worden. Ik ben Ajax-fan. Davy wil daar helemaal niet over nadenken nu, moet tweemaal per week aan de bak. Vanavond komt Borussia Mönchengladbach langs. Ook een ijzersterke ploeg.’

Er is nog hoop, zelfs op een hervatting van Klaassens in oktober 2017 gestokte interlandloopbaan. Zijn vader: ‘Maar Davy heeft een spiegeltje thuis. Er staan heel wat anderen voor hem nu.’

Davy Klaassen voor Werder Bremen in een wedstrijd tegen Bayern München. Beeld Bongarts/Getty Images