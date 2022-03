Davis Cup-ploeg denkt na zege op Canada weer een beetje mee te kunnen tellen

Botic van de Zandschulp reikt om met de forehand een bal te blokken. Beeld ANP

Hij speelde voor het oog van de wereld in de kwartfinales van de US Open en bereikte begin dit jaar de derde ronde op de Australian Open. Maar niet eerder voelde Botic van de Zandschulp zoveel spanning als voor de Davis Cupwedstrijd tegen Canada in de Sportcampus in Den Haag.

De ruim duizend uitzinnige Nederlandse fans die de tribunes afgelopen weekend bevolkten, maakten meer indruk dat de miljoenen tv-kijkers tijdens de US Open. ‘Ik ben dit niet gewend, dit had meer weg van een voetbalsfeer’, zei de kopman van het Nederlandse team na de eenvoudige zege (4-0) op een verzwakt Canada. Het was voor het eerst sinds 2017 dat het Nederlandse Davis Cupteam een wedstrijd in eigen land speelde.

Plaatsing groepsfase

Door de overwinning plaatste Nederland zich na 2019 voor de tweede keer in de geschiedenis voor de groepsfase van de Davis Cup Finals, die in september plaatsvinden. Hieraan doen de beste zestien landen mee. Acht landen plaatsen zich voor de finales, aan het eind van het jaar. ‘We willen er niet alleen bij zijn, we willen de groepsfase nu ook overleven’, zei captain Paul Haarhuis.

De Davis Cup blijft een bijzonder fenomeen in het tennis. Waar het publiek bij grandslamtoernooien vooral om stilte wordt gevraagd en applaus klinkt na een punt, is de stemming op de tribunes tijdens de landenwedstrijd uitgelaten. Voortdurend werden de Nederlandse tennissers toegezongen en klonken trommels en toeters tussen de punten door. ‘Hier is iedereen voor jou, dat is op grote toernooien wel anders. Dan is het publiek neutraler’, zei Van de Zandschulp.

De nummer 48 van de wereld genoot naar eigen zeggen van de sfeer, maar had in zijn gewonnen partij (7-5, 7-6) tegen de relatief onbekende Alexis Galarneau (mondiale nummer 332) ook zichtbaar moeite met de omstandigheden. ‘Ik moest mijn manier vinden om ermee om te gaan. Ik probeerde me ervoor af te sluiten en mijn ding te blijven doen’, zei de 26-jarige tennisser die voor het eerst een Davis Cupduel in eigen land speelde.

Afzeggingen bij Canada

Het landentoernooi mag dan iets bijzonders losmaken bij veel tennissers, het staat nog altijd beduidend lager aangeschreven dan het individuele schema van de spelers. Zo trad Canada aan zonder de toppers Felix Auger-Aliassime (negende van de wereldranglijst) en Denis Shapovalov (nummer dertien van de wereld). Zij voelden er weinig voor om in Den Haag op gravel te spelen, ook al omdat ze de komende weken deelnemen aan de masterstoernooien op het hardcourt van Miami en Indian Wells.

‘Die twee jongens zijn al zo ver in hun carrière en hebben al zoveel bereikt met hun land’, refereerde Tallon Griekspoor aan de ATP Cup die het topduo eerder dit jaar met Canada won. De nummer 54 van de wereldranglijst voelde dezelfde spanning als Van de Zandschulp tijdens zijn gewonnen partij (6-4, 6-4) tegen de lager aangeschreven Steven Diez (nummer 294 van de wereld). ‘Voor ons is dit enigszins nieuw. Wij worden graag opgeroepen, vinden het mooi om als team samen te komen.’

Met Van de Zandschulp en Griekspoor beschikt Nederland over twee mondiale subtoppers in het tennis. Samen met dubbelspecialisten Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof, die hun dubbelpartij wonnen, en reserve Robin Haase denkt captain Haarhuis over een allround team te beschikken. ‘Iedereen heeft zich individueel goed ontwikkeld. Ik denk dat we een serieuze kans hebben in de groepsfase van de Finals, al moet je altijd een beetje geluk hebben tegen welke landen je loot en welke spelers er meedoen.’

Niet uit en thuis

Hoe dan ook moet dat gebeuren met minder steun van de in oranje uitgedoste fans op de tribunes. Sinds de nieuwe opzet van de Davis Cup wordt de eindfase van het landentoernooi in vooraf gekozen speelsteden gehouden. Het concept met thuis- en uitwedstrijden, waardoor de duels extra charme kregen, is vanwege de overvolle tennisagenda geschrapt.

‘De speelsteden zijn nog niet bekend, maar ik kan me voorstellen dat de vier grandslamlanden een bid zullen doen. Ik denk niet dat Nederland de budgetten heeft om de Finals hierheen te halen’, aldus Haarhuis. En Griekspoor: ‘Je hebt mensen met geld, die kopen de competitie over en maken er hun eigen toernooi van. Zo werkt het nu eenmaal, maar ik had graag uit en thuis gespeeld.’

Haarhuis keek met een goed gevoel terug op de eerste Davis Cupwedstrijd sinds vier jaar in eigen land. ‘We waren de favoriet, dus de druk lag bij ons. Volgende keer, als deze jongens thuis spelen, hebben ze dit al een keer meegemaakt. Dat is belangrijk, om te kunnen groeien.’

En Griekspoor: ‘Het was een prachtig weekend met een mooie overwinning voor eigen publiek.’