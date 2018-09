Daverende entree PSV-aanwinst Gutiérrez bij monsterzege PSV op ADO: 0-7

Ërick Gutiérrez (links) viert zijn succesvolle debuut met ploeggenoot Steven Bergwijn. Foto ANP Pro Shots

Twee minuten daarop kogelde Gutiérrez direct de 0-5 binnen. De Mexicaan tekende voor zijn opvallende debuut bij PSV, dat zes miljoen exclusief bonussen voor hem betaalde, voor het toeziend oog van zijn overgekomen familie, waaronder zijn kind van drie maanden oud.

Zo werd de zorgeloze avond voor PSV, drie dagen voor het Champions Leaguetreffen met FC Barcelona in Camp Nou, nog stralender dan die al was. Via een eerste treffer van Lozano, die een terugspeelbal van ADO-middenvelder Immers onderschepte, spits De Jong (kopbal) en Pereiro (strafschop) had PSV al binnen 55 minuten een comfortabele voorsprong bereikt en werd het voetbal van de kampioen almaar attractiever. Linksback Angelino gaf achter zijn standbeen voor, het middenveld speelde tika-taka-voetbal en coach Van Bommel verlengde een bal die zijn kant op kwam fraai met de hak.

Na de Mexicaanse golf liet Bergwijn ook nog de 0-6 aantekenen met een vlammend schot, gevolgd door een volgende benutte strafschop van Pereiro voor 0-7. ‘Guti’ werd direct toegezongen door het uitgelaten uitvak. Nog fraaier was het spreekkoor: ‘Messi, Messi, Schwaabie komt eraan.’ ADO droop in die feestsfeer bedremmeld af.