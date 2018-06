Dat ze kunnen aanvallen is genoegzaam bekend, maar kunnen de Belgen ook verdedigen?

Dat de Belgen kunnen aanvallen met hun parelketting van talent is genoegzaam bekend, in Europa en in de wereld ook al een beetje. Maar kunnen ze ook verdedigen met hun slechts drie vaste mannen achterin? Het duel met de Engelsen vandaag in Kaliningrad brengt alleen surrogaat duidelijkheid, gespeend van werkelijk belang als het is.

In Dedovsk, op een uurtje taxiën van het centrum van Moskou, naast de orthodoxe kerk met het in de zon glinsterende gouden dak, ligt het prachtige veld waar België traint, naast een goed geoutilleerd perscentrum. Het hek rond het veld is wat knullig behangen met doeken, om besloten te kunnen trainen.

Wie denkt tussen de zeilen te kunnen gluren om de plannen van bondscoach Roberto Martinez uit te tekenen, misrekent zich in de strengheid van veiligheidsmensen. Hier bereidt België zich ontspannen voor op de wat vreemde wedstrijd tegen de Engelsen, met slechts de groepswinst als inzet. Ze zijn al 1 en 2.

Landen met luxeproblemen. Zes punten, toevalligerwijs precies hetzelfde doelsaldo (8-2) na duels met Panama en Tunesië. Eventueel telt fairplay als beslissing, het aantal kaarten. Beide landen zullen met een schuin oog naar de afloop van groep H kijken, eerder op de dag, met Japan, Senegal en Colombia als kanshebbers op de plekken 1 en 2. De coaches Southgate en Martinez zullen veel wisselen in hun opstelling. De Belgische verdediger Toby Alderweireld zegt nochtans dat winst een serieuze zaak is: ‘Als we verliezen, gaat de sfeer toch anders zijn.’

Mooi voetbal

De Belgen krijgen mondiaal lof toegezwaaid. Terwijl ze vroeger leunden op een stevige defensie, zijn ze nu bijna witte raven van de aanval. Ze scoorden 43 keer in de tien kwalificatieduels en al acht keer op het WK. Goed, mooi voetbal is belangrijk voor Belgen tegenwoordig. Je hoort ze zelfs zeggen dat het in voetbal gaat om één keer meer scoren dan de tegenstander. De grootste Belgische talenten zijn nu eenmaal aanvallers.

Oud-Ajacied Alderweireld, als verklaring voor de lust tot aanvallen: ‘Soms is het lastig om goed voetbal te brengen. Tegen Panama wilden we het te graag te goed doen. Soms moet je ook wat losser zijn. We willen graag veel aanvallen. Dan kun je niet met tien man achter de bal spelen. Nu en dan zullen we ruimte weggeven, dat weten we. Veel teams zakken heel ver terug, hun defensie is moeilijk te doorbreken.

‘Wij zijn echt blij met twee wedstrijden en acht doelpunten. Ja, onze speelwijze brengt risico met zich mee, maar dat is normaal voor een aanvallende ploeg. We doen veel ploegen pijn, we dwingen de tegenstander naar achteren. Maar elke tegenstander heeft zijn eigen verhaal. We moeten ons plan per wedstrijd bekijken.’

België speelt met drie echte verdedigers: Alderweireld, Boyata als vervanger van Kompany, en Vertonghen. Donderdag zullen Dendoncker en Vermaelen speeltijd krijgen, en mogelijk de bijna herstelde Kompany. Op de vleugels hebben Meunier en Carrasco veel aanvallende intenties. Zij tellen als middenvelders, net als De Bruyne en Witsel. Dan zijn Mertens, Lukaku en Hazard degenen die zich vrijwel uitsluitend met aanvallen bezighouden, in de sterkste opstelling althans. Tegen Engeland is die dus totaal anders.

Overschakelen

Jan Vertonghen, vroeger bij Ajax collega van Alderweirend en nu bij Tottenham: ‘We spelen nu eenmaal heel aanvallend, maar we kunnen ook overschakelen naar de defensieve variant van 3-4-3. We hebben ons dat systeem aangemeten en nooit meer overwogen om met vier verdedigers te starten. We gaan uit van onze eigen kracht en hopen dat het zich uitbetaalt.’

De Belgen zijn zeker van zichzelf. Recordinternational Vertonghen spreekt vrijuit over Kane, over Engeland, over de Belgen, over het schema. Dat het best vreemd is dat België bij een tweede plaats in de groep de beloning van één dag meer rust ontvangt, plus de zekerheid in Moskou te mogen blijven.

‘Ik houd er van om tijdens zo’n toernooi op één plek te blijven zitten, maar ik denk niet dat veel jongens daarmee bezig zijn. Degenen die spelen zullen alles doen om te winnen, omdat het gevoel van winnen nu eenmaal het beste gevoel is voor een sporter.’

Het riskante van de onderneming is dat de werkelijke kracht van de defensie pas zal blijken in de tweede fase, bij knock out. De buitenwacht mag twijfels uiten over de defensieve stabiliteit, de Belgen zelf doen dat niet. Maar die twee tegengoals dan, tegen Tunesië?

Vertonghen: ‘Die laatste was helemaal aan het einde van de wedstrijd. We wisten dat we gekwalificeerd waren voor de achtste finales en de aandacht was verslapt. Aan die eerste, uit een vrije trap, zullen we aandacht moeten besteden.’ Zeker tegen de Engelsen, de meesters van de spelhervatting, met zes goals uit standaardsituaties, op een totaal van acht.

Alderweireld: ‘We staan niet op de banken te springen en zijn realistisch. We hebben het goed gedaan, maar het kan beter. We moeten meer controle hebben. We scoorden vijf keer tegen Tunesië en dat had vaker kunnen zijn. De honger is enorm.’