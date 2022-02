Dat waardevolle persmomentje in de NBA-kleedkamer is misschien wel verleden tijd

Een televisieploeg aan het werk in de kleedkamer van de Chicago Bulls. Beeld Getty Images

In de meeste landen zou het ondenkbaar zijn: journalisten in de kleedkamer. In de Amerikaanse sport is het normaal, althans, tot de uitbraak van de coronapandemie de deuren deed sluiten. Bijna twee jaar later leeft vooral onder volgers van basketbalcompetitie NBA de vrees dat de kleedkamer verboden terrein zal blijven.

‘Het lijkt me verstandig om ook in de nabije toekomst meer afstand te creëren,’ sprak NBA-baas Adam Silver onlangs toen hem werd gevraagd of de kleedkamers binnen afzienbare tijd, bij het verdere afzwakken van de coronapandemie, weer toegankelijk zullen worden voor verslaggevers.

De voormalige advocaat ging nog een stap verder: ‘Ik denk dat het een beetje gedateerd is om journalisten in de ruimte te laten waar sporters zich omkleden.’

In het verkeerde keelgat

Later verduidelijkte Silver dat zijn competitie nog geen besluit had genomen over het persbeleid, want zijn commentaar was bij veel journalisten uit de NBA in het verkeerde keelgat geschoten. De toegang tot de kleedkamer wordt over het algemeen gekoesterd.

In de huidige situatie verschijnen spelers na een wedstrijd op een podium, waarbij journalisten - ter plekke of via een videoverbinding - hun vragen kunnen stellen. Vóór de pandemie vonden de vraaggesprekken plaats in de kleedkamer, zoals in alle Amerikaanse sportcompetities gebruikelijk is. Na een afkoelperiode van pakweg een kwartier zijn teams verplicht de deuren te openen.

Soms is het dringen in de kleedkamers, waar bezwete sporters en in keurige pakken gehulde journalisten (eveneens een Amerikaans gebruik) een eigenaardige mix vormen. Zeker in het ‘clubhouse’ van honkbalteams, of de kleedruimte van een 53-koppige American footballselectie, kan het druk zijn.

Wie wil, kan een sporter één op één spreken, soms zonder bemoeienis van een perschef. De grootste sterren, die hun gevolg vaak het langst laten wachten, staan journalisten in grotere groepen te woord, als het moet buiten de kleedkamer. In het laatste seizoen van de in 2020 verongelukte Kobe Bryant was de belangstelling zo groot dat geregeld werd uitgeweken naar een gang of perszaal.

Pottenkijkers

Hartelijk is het welkom niet altijd, want niet iedereen is blij met de pottenkijkers. Ja, er is ongemak, wanneer omkledende sporters zich in bochten wringen om zich in een handdoek te hullen, en de wachtende indringers naar de vloer of hun telefoons staren. Maar voor veel journalisten is de kleedruimte een vruchtbare bron voor verhalen.

‘Het is een belangrijke plek voor het opbouwen van persoonlijke relaties,’ zegt J.A. Adande, professor sportjournalistiek aan de Northwestern University in Chicago.

Als voormalig verslaggever van onder meer sportzender ESPN en The Washington Post bevond hij zich in menig kleedkamer. ‘Je hebt vaak even korte momentjes alleen met een speler,’ zegt Adande. ‘Dat biedt een zeldzame kans om meer over hen te weten te komen, en niet alleen over de wedstrijd. Als de toegang tot de kleedkamer verdwijnt, is er alleen nog interactie bij persconferenties. Dan worden de relaties puur transactioneel.’

Van het bekendste alternatief, de zogeheten mixed zone uit onder meer het Europese voetbal, is Adande geen liefhebber. Hij maakte het mee bij de Olympische Spelen. ‘Je staat letterlijk achter een hek, een fysieke barrière,’ zegt hij. ‘Soms staan de sporters zo ver van je af dat je ze nauwelijks kunt verstaan.’

Sporters in Amerika zijn gewend aan de journalisten in de kleedkamer. Het gebruik dateert uit de jaren veertig, toen een brutale, ongeduldige journalist genaamd Dick Young, werkzaam voor de New York Post, met zijn kladblok bij een honkbalteam naar binnen liep en met unieke quotes naar buiten kwam. Al snel volgden anderen zijn voorbeeld.

Ook vrouwen

Het duurde lang voordat ook vrouwelijke journalisten werden toegelaten. In 1977 spande Melissa Ludtke, verslaggever van het tijdschrift Sports Illustrated, een rechtszaak aan tegen de toenmalige MLB-baas Bowie Kuhn, omdat die haar tijdens de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen op basis van haar geslacht de toegang tot de kleedkamer van New York Yankees had ontzegd. Ludtke kreeg gelijk en baande zo een weg voor haar vrouwelijke collega’s.

In de jaren die volgden kregen die regelmatig te maken met seksuele intimidatie. In 1990 bijvoorbeeld toonden twee spelers van NFL-team New Engeland Patriots hun geslachtsdeel aan Lisa Olson, een verslaggever van de Boston Globe. ‘Wil je een hap nemen?’, beten ze haar toe.

In zijn interview verwees NBA-baas Silver naar het problematische verleden van het kleedkamerbeleid. ‘Als we vandaag de dag op nul zouden beginnen en een systeem moesten bedenken, denk ik niet dat we hierop uit zouden komen,’ sprak Silver.

Kort na het uitbreken van de pandemie had hij NBA-journalisten nog gerustgesteld. De kleedkamers zouden na verloop van tijd gewoon weer opengaan, beloofde hij. Maar momenteel lijkt dat allerminst een zekerheid.