Dat veldrijder Van der Poel pas na drie maanden aantreedt, vindt zijn voorganger Liboton niet kunnen

Mathieu Van Der Poel in actie tijdens het WK in Oostende in januari, waar de Nederlander zijn vierde wereldtitel won. Beeld BELGA

Op die zaterdag zal Mathieu van der Poel zich verwaardigen vanuit zijn woonplaats ‘s-Gravenwezel bij Antwerpen af te reizen naar het 40 kilometer noordelijker gelegen Brabantse Rucphen voor zijn rentree in het veldrijden. Tien crossen staan op het programma van de viervoudig wereldkampioen als voorbereiding op de belangrijkste veldrit van het jaar: het WK in het Amerikaanse Fayetteville, Arkansas op 30 januari 2022.

Van der Poel is dit jaar te weinig in het veld te vinden, meent de enige andere viervoudig wereldkampioen veldrijden, Roland Liboton. De Belg reeg begin jaren tachtig van de vorige eeuw de wereldtitels aaneen. Eigenlijk zou Van der Poel niet mee mogen doen aan het WK, opperde Liboton onlangs in Het Nieuwsblad. ‘Ik vind het niet kunnen dat jongens die een heel seizoen voor de show hebben gezorgd op een WK plots moeten opboksen tegen mannen die fris zijn. Ik zou die mannen verplichten een aantal wedstrijden te rijden. Doen ze dat niet, dan zouden ze geen selectie mogen krijgen voor nationale en wereldkampioenschappen.’

Intensief seizoen

Van der Poel heeft er een intensief seizoen opzitten, in het veld, op de weg en op de mountainbike. Het begon eveneens half december vorig jaar met zijn eerste veldrit, die hij won. Nog eens acht keer trok hij in negen veldritten aan het langste eind voordat hij in Oostende voor de vierde keer de regenboogtrui mocht aantrekken.

Daarna stak hij over naar de weg en won ook daar zijn eerste koers in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. In de Ronde van Frankrijk droeg hij zes dagen de gele trui, voordat hij overstapte op de mountainbike waarna zijn poging in die discipline in Tokio olympisch goud te winnen, strandde na een val. Van der Poel sloot af met een derde plaats in Parijs-Roubaix, begin oktober.

Hij probeert in de crossen waaraan hij meedoet punten te verzamelen zodat hij een goede startpositie heeft op het WK in Fayetteville. Daar zal naar verwachting weer het duel te zien zijn dat Van der Poel al ruim een decennium uitvecht met Wout van Aert. De Belgische drievoudig wereldkampioen veldrijden, beleefde ook een uitzonderlijk succesvol seizoen op de weg en zal op 4 december voor het eerst in het veld te zien zijn. Op 26 december, in Dendermonde, rijden de twee voor het eerst in het veld tegen elkaar. En de dag erna, in Zolder, weer.

Voor beide renners vormen de veldritten ook een voorbereiding op het wegseizoen. Daar heeft Liboton geen goed woord voor over. ‘Je kunt niet van twee walletjes blijven eten. Ofwel ben je wegrenner, ofwel ben je cyclocrosser. Die twee combineren gaat niet.’