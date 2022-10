Dat is wennen voor de shorttrackers: bondscoach Niels Kerstholt

Bondscoach Niels Kerstholt (links) in gesprek met kernploegdebutant Niels Kingma. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De Nederlandse shorttrackers zijn niet zo van het diplomatieke. Zeker drievoudig olympisch kampioen Suzanne Schulting en oud-wereldkampioen Sjinkie Knegt niet. Als zij iets vinden, dan zeggen ze dat. Bijvoorbeeld dat eerste maanden onder de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt geen onverdeeld genoegen waren.

‘Het is wennen, zoeken’, vertelde de 25-jarige Schulting bij de seizoenspresentatie. ‘Wie is Niels, wat wil hij bereiken en wat vind ik van zijn trainingen? Dat heeft bij mij tot frustraties geleid.’ Met Otter besprak ze altijd alles, nu verdwaalde ze soms in haar gedachten en verloor ze deze zomer zelfs het plezier in haar sport.

Ook de 33-jarige Knegt moest zich schikken in een nieuwe rol. Hij kent Kerstholt als vriend, als oud-ploeggenoot. ‘Niels was vroeger een chaoot en dat is hij nog steeds’, zei Knegt. Had hij zich ruim van tevoren afgemeld voor een training, kreeg hij alsnog een berichtje van Kerstholt waar hij bleef.

Kerstholt (39) weet hoe het werkt. Hij was jarenlang een van de meest uitgesproken rijders in de nationale shorttrackploeg, waarmee hij in 2014 wereldkampioen op de relay werd. Dat het niet eenvoudig zou zijn om Otter op te volgen wist hij ook. Die heeft het Nederlandse shorttrack aan de wereldtop gebracht. ‘Er is twaalf jaar lang met een coach gewerkt en dat ging goed. Kijk naar voorbeelden in het voetbal. Wat gebeurt er met de volgende coach? Binnen een paar maanden gaat de kop eraf.’

Geen watje

Eventjes speelde hij met de gedachten het aanbod van de schaatsbond in mei af te slaan. Laat een ander maar eerst mislukken, dan kon hij daarna de scherven bijeen vegen. Maar nee, zo’n insteek past Kerstholt niet. ‘Dan ben je ook maar een watje. Dat is toch geen instelling?’

Wat de positie van Kerstholt complex maakt, is de rol van Otter. De oud-coach heeft een sabbatical, terwijl hij op de achtergrond adviseur blijft. Onduidelijk is of en in welke hoedanigheid Otter volgend jaar terugkeert. Is Kerstholt een tussenpaus? Wat hemzelf betreft is het duidelijk. Hij is de nieuwe kapitein. Ze hebben hem immers een contract tot en met de Spelen van 2026 aangeboden.

Schulting, die al haar successen onder de vleugels van Otter boekte, kent Kerstholt niet als oud-ploeggenoot. Zijn manier van trainingsschema’s schrijven beviel haar aanvankelijk niet. Kerstholt had in de zomer voor een paar weken een vrij voorspelbare planning in elkaar gezet. Elke ochtend moesten de shorttrackers het ijs op, leren omgaan met snelheid op de ijzers. ‘Sommige sporters vinden dat fijn’ zei Kerstholt.

Schulting niet. Zij vond het doodsaai. Zij was de diverse schema’s van Otter gewend. Huilend stond ze op een gegeven moment op de ijsbaan. ‘Het werd monotoon. Ik verveelde me. Dat vond ik heel heftig, want eigenlijk vind ik shorttrack het mooiste om te doen.’

Ze besloot het te bespreken met Kerstholt na overleg met Otter. ‘Hij is sindsdien het programma meer gaan husselen. Zo is het niet meer elke dag hetzelfde.’ Ze is in haar eigen woorden sindsdien weer ‘hyped’ en ‘motivated’.

Kleine verschillen

Kerstholt is geen kopie van Otter, benadrukt hij. Maar hij pakt het ook niet radicaal anders aan. Hij balanceert tussen meebewegen met de wensen van de schaatsers en het uitdragen van zijn eigen lijn. Iets meer training op de fiets, andere oefeningen op het ijs. Kerstholt: ‘Misschien omdat de verschillen klein zijn, vallen ze de schaatsers juist op.’

De kopman en kopvrouw van de ploeg werden in het voorjaar niet betrokken in de keuze voor een nieuwe bondscoach. Dat stak. ‘Ik stond er ook wel versteld van dat dat niet gebeurde. Al weet ik ook wel dat er niet veel keuze is’, zei Knegt. Bij de aanstelling van de nieuwe assistent-coach Annie Sarrat hadden de schaatsers wel een stem.

De openheid van Knegt en Schulting moet niet worden verward met kinnesinne. Daarvan is bij aanvang van het seizoen bij de wereldbekerwedstrijden in Montréal geen sprake. Schulting: ‘Hij zal vast ook wel eens denken: jezus, Suus. En ik heb datzelfde ook: jezus, Niels. Maar het is belangrijk om open en eerlijk te blijven. Dat is mijn inzet geweest de afgelopen maanden.’

Schulting heeft vertrouwen in een goed vervolg. Dat geldt ook voor Knegt. ‘Als je twaalf jaar lang hetzelfde hebt gedaan, is het ook wel eens goed wat anders te doen. Een nieuwe coach geeft een nieuwe prikkel. Hij kan me wel verder helpen.’

Knegt merkte de afgelopen weken dat hij sterker is dan ooit tevoren en plaatste zich zonder al te veel moeite voor de 500, 1.000 en 1.500 meter in de wereldbeker. Schulting had pech, kampte met een bijholteontsteking tijdens de kwalificatiewedstrijd begin oktober. Zij begint de wereldbekercyclus daarom wat voorzichtiger met deelname aan de 1.000 en 1.500 meter.

Als Schulting niet overtuigd was van de geschiktheid van Kerstholt, dan had ze een uitweg uit de nationale ploeg gezocht. Ze speelde eerder met het idee van een commercieel team. Die gedachte is nog niet helemaal verdwenen, maar vooralsnog legt ze haar lot in handen van de bondscoach, zegt ze.

En ze houdt een slag om de arm. Dat Kerstholt zijn vak verstaat moet immers nog blijken. ‘Krijgt Niels mij straks fit voor de belangrijke wedstrijden in het tweede gedeelte van het seizoen, wanneer de WK, EK en wereldbekerfinale op het programma staan?’