Dat FC Emmen niet degradeerde uit de eredivisie is niets minder dan een mirakel

Zes jaar geleden zei Johan Cruijff in een interview met Voetbal International dat hij een zak geld nog nooit een doelpunt had zien maken. Dat was een vreemde uitspraak. Zakken geld maken heel vaak doelpunten. Cruijff zal dat vaak hebben gezien, het kan niet anders.

De rijkste clubs zijn het meest succesvol, over het algemeen. Net zoals de voorgaande 33 keren is Ajax in de eerste plaats kampioen van Nederland geworden omdat de club rijk is. Kampioenschappen worden gekocht.

Waar Cruijff wel gelijk in had – het ging destijds over de kansen van Ajax om in de Champions League nog een rol van betekenis te spelen – was dat er uitzonderingen zullen blijven bestaan. Rijke clubs kunnen worden verslagen, niet alleen door andere rijke clubs. Vereist is wel dat de armere clubs het ‘voetbalgedeelte’, zoals Cruijff het noemde, goed voor elkaar hebben - zoals Ajax dit seizoen in de Champions League.

VI bekeek deze week de eindstand in de eredivisie met de budgets van de clubs ernaast. Voetbalromantici zullen niet enthousiast hebben gereageerd op het stuk. De acht clubs met de hoogste begrotingen eindigden op de bovenste acht plaatsen, wat best saai is, als je er wat langer over nadenkt. Ajax, Feyenoord en PSV, de ‘economische powerhouses’, zoals ze door VI worden genoemd, eindigden keurig in de Top-3. In het internationale voetbal zou de stand op ranglijst voor negentig procent worden bepaald door de begroting.

Aan het begin van het seizoen vraagt VI altijd aan ‘prominenten’ om de eindstand in de eredivisie te voorspellen. Acht van de twaalf voetbaljournalisten deden de juiste voorspelling dat Ajax (begroting: 90 miljoen euro) kampioen zou worden, PSV (73 miljoen) als tweede zou eindigen en Feyenoord (67 miljoen) als derde. Alle twaalf prominenten zeiden dat Ajax kampioen zou worden.

FC Emmen werd door vier prominenten getipt voor de laatste plaats en stond bij zes anderen voorlaatste. Dat was niet zo raar. Emmen (6 miljoen) was nieuw in de eredivisie, heeft een begroting waarmee Ajax niet eens de salarissen van Tadic en Blind zou kunnen betalen en is nu eenmaal Emmen, een kleine club met een klein stadion uit, eh, Emmen.

Een reportage bij de NOS in augustus begon met de woorden dat je bij Emmen waarschijnlijk denkt aan weilanden, hunebedden of de dierentuin. Dat een ploeg uit Drenthe in de eredivisie nog eens op de veertiende plaats zou eindigen, is niets minder dan een mirakel; het mirakel van het seizoen 2018-2019. Dit had niemand voorzien. Emmen zou roemloos degraderen en daarna weer een eeuwigheid voortmodderen in de Keuken Kampioen Divisie.

Voor Emmen ben ik me gaan interesseren door de columns van ‘clubwatcher’ Peter Middendorp in de Volkskrant en door Dick Lukkien, de trainer. Lukkien is een vriendelijke en bescheiden man die in zijn Twitter-bio meldt dat hij een liefhebber van sport is, ‘maar vooral van voetbal natuurlijk’, en pappa is van Isa, Meike en Jesse.

Het succes probeert hij niet naar zich toe te trekken, hoewel hij er als bouwer van de club grotendeels voor verantwoordelijk is. In interviews in Studio Sport doet hij gewoon en praat hij gewoon, wat tamelijk uitzonderlijk is.

Dick Lukkien wordt niet gek, schreef Middendorp, het zit niet in hem, of het wil er niet uit. ‘Op zijn gezicht heerst altijd een ontspanning, die alleen heel af en toe, na een onverwachte tik in de competitie, door een straf soort teleurstelling afgewisseld wordt.’

Dat Lukkien niet werd genomineerd als trainer van het jaar, en bijvoorbeeld John van den Brom van AZ, Adrie Koster van Willem II en Maurice Steijn van VVV wel, pleit ervoor dat deze verkiezing onmiddellijk moet worden afgeschaft. Lukkien bouwde een imposant voetbalgedeelte, in Emmen.

Emmen. En dat zonder ook maar één zak geld.