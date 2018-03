Dat een clubvoorzitter met pistool het voetbalveld opstormt, is zelfs in Griekenland een primeur

Je speelt in Griekenland niet alleen tegen de tegenstander, maar ook tegen het systeem Hedwiges Maduro

Omgeven door lijfwachten ging Savvidis verhaal halen bij de arbiter. 'Het is gedaan met jou als scheidsrechter', zou hij hebben geroepen. Vervolgens werd het doelpunt alsnog goedgekeurd, waarna totale chaos uitbrak. Savvidis liet zijn wapen ongebruikt, maar werd wel afgevoerd. Het duel is gestaakt.



Savvidis, een geboren Georgiër, is een van de rijkste mannen van Griekenland. 'Hij is iemand die zeer emotioneel kan reageren', zegt Hedwiges Maduro, die in 2014 en 2015 voor PAOK speelde. 'Als we verloren, maakte hij ons uit voor alles wat lelijk was. Maar als we een week later wonnen, kon het zomaar gebeuren dat we een bonus kregen. Dat emotionele zit in het hele Griekse voetbal. Dat is het probleem: er is geen balans.' Maduro staat niet te kijken van het incident. 'Vanuit Nederlands perspectief is het vreemd: alsof Edwin van der Sar met een pistool het veld op komt. Maar toen ik er speelde, heeft Savvidis ons ook weleens van het veld gedirigeerd. We kregen te maken met allerlei vreemde beslissingen. Rode kaart, penalty tegen, spelers die twee meter buitenspel stonden, maar niet werden afgefloten. Het was echt gênant. De trainer besloot dat we moesten blijven staan, anders zouden we punten in mindering hebben gekregen.'



