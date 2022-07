Dapper verdedigd. Hopend op een momentje. Dat is de huidige staat van het Nederlands vrouwenelftal

Aan keepster Daphne van Domselaar lag het niet dat Nederland vrij roemloos ten onder ging op het EK. Zij hield de ploeg in de kwartfinale tegen Frankrijk nog lang overeind. Beeld AP

Vivianne Miedema draait haar hoofd voortdurend weg. Ze wil de teleurstelling en uitputting op haar gezicht niet laten zien. In de catacomben van het stadion in Rotherham vecht ze tegen de tranen, wat niet goed lukt. ‘Mijn hele toernooi was gewoon kut. Ik kan het niet anders zeggen.’

De verwachtingen waren torenhoog over de topspits, toch een van de sterren uit de Engelse competitie. Vrijwel niets is er van terechtgekomen. Maar niet alleen voor de Hoogeveense verliep het toernooi dramatisch. Nederland was op dit toernooi geen schim van het frisse team dat vijf jaar geleden verrassend in eigen land de Europese titel pakte.

Gebroken

Miedema zag er gebroken uit, vertelde dat ze veel last had gehad van de coronabesmetting, waardoor ze twee wedstrijden had gemist. ‘Ik weet niet hoe ik het vandaag 120 minuten heb volgehouden.’ Maar tussen de tranen door gaf ze nog wel een accurate analyse van de verloren kwartfinale tegen Frankrijk. ‘Ik denk dat we bij vlagen vooral goed hebben verdedigd. Het is jammer dat er niet een momentje kwam.’

Vooral verdedigd. Hopend op een momentje. Dat is de huidige staat van dit Nederlandse team. Terwijl bondscoach Mark Parsons van tevoren nog wel had gezegd dat Nederland zelf moest aanvallen. ‘Dan kunnen zij ons niet bedreigen.’

Misschien was dat om zijn collega Corinne Diacre op het verkeerde been te zetten. Of misschien was het een grap. Het lijkt vooral een verkeerde inschatting van zijn eigen ploeg, want in de wedstrijd zelf was er amper iets van terug te zien. Eén keer slechts lukte het Nederland om de bal op doel te richten, tegenover Frankrijk dertien keer.

Het was aan de fantastisch keepende Daphne van Domselaar te danken dat Nederland niet al in de reguliere speeltijd kopje-onder ging. Geholpen door rots in de branding Stefanie van der Gragt, voor wie ballen van de lijn weghalen een routineklusje is geworden. Frankrijk lukte het om veel kansen te missen, waardoor het tot de 102de minuut duurde voordat een penalty de verdiende winst bracht.

Zakken op de ranglijst

Op de uitschakeling valt niets af te dingen. Nederland hing in de drie eerdere wedstrijden al aan een zijden draad. Niet alleen tegen topland Zweden, ook tegen relatieve laagvliegers als Portugal (30ste op de FIFA-ranglijst) en Zwitserland (20ste). Nederland staat op die lijst nog vierde, maar zal flink gaan zakken.

In het laatste jaar van Sarina Wiegman ging het al moeizamer, maar onder Parsons is Nederland definitief afgezakt naar de subtop van het internationale vrouwenvoetbal. De groep landen die weet dat ze van tevoren niet kansloos zijn tegen Nederland wordt steeds groter.

Spitsuur in het doelgebied van Nederland waar Sandie Toletti (l) en Lynn Wilms het duel aangaan voor de neus van goalie Van Domselaar. Beeld AFP

Dat heeft deels te maken met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Nog steeds zijn er onthutsend zwakke landen, maar de groep onder de top is breder en robuuster geworden. Fysiek en tactisch sterker ook, waardoor ze niet meer zo makkelijk zijn te verslaan.

Maar het komt vooral omdat Nederland, op zijn positiefst geformuleerd, zelf stilstaat. Parsons begon in september met grote ambities. Hij wilde Nederland aanvallender en dominanter laten spelen. ‘Wij zijn Oranje, kom maar op.’

Weinig kansen

Op dit EK stond weliswaar een team dat vechtlust toonde, maar vooral een onzekere ploeg. Nederland kwam zelf nauwelijks aan voetballen toe, creëerde weinig kansen uit open spel én was defensief kwetsbaar.

Het zat ook niet mee. Het team kampte met blessures en coronagevallen, maar de spelers die wegvielen speelden zelf niet goed of werden uitstekend vervangen. Alleen Miedema werd echt gemist, maar zij staat in de spits. Ook als zij had gespeeld, was het probleem geweest dat de bal niet in de buurt van het doel van de tegenstander kwam.

Van de acht kwartfinalisten had alleen België minder doelpogingen dan Nederland, maar zelfs dat land (19de op de FIFA-lijst) kwam defensief minder in problemen. Nederland moest 23 keer redden en kreeg vier tegengoals. Bij geen enkel topland hoefde de keeper meer dan acht keer de boel te redden.

Het wijst op een gebrek aan een duidelijke spelvisie en een goede organisatie. Dat kan aan de speelsters liggen. ‘Wij voeren het ook niet goed uit’, was een van de zinnen die ze dit toernooi het vaakst uitspraken.

Het kan er ook aan liggen dat de coach niet het beste haalt uit de spelers. Jill Roord lichtte al een tipje van de sluier op in een interview met de Volkskrant. Ze vertelde dat het wennen was aan Parsons, die zoveel praat en doorvraagt dat geregeld spelers afhaken. Ook over de speelwijze lagen ze niet altijd op één lijn.

Pijnlijke stiltes

Na de wedstrijd tegen Frankrijk vielen er veel pijnlijke stiltes na vragen aan dragende spelers of de coach moest blijven. ‘Het is moeilijk in te schatten’, vond Dominique Janssen. ‘Dat is niet aan mij om daarover te beslissen’, zei Daniëlle van de Donk. Van elke trainer leer je iets, zei ze erbij. Wat had ze van Parsons geleerd? ‘Daar ga ik over nadenken.’ Roord: ‘Pfff, dat vind ik een lastige vraag.’

Het contract van Parsons loopt tot en met het WK van 2023, waar Nederland naartoe gaat als er in september wordt gewonnen van IJsland. Een concrete doelstelling is er niet in opgenomen. ‘Tover een glimlach op je gezicht, Mark’, zei de coach daar voor het toernooi over. ‘Geniet van het proces. Dat is alles wat ze tegen mij hebben gezegd.’

De KNVB voegde daaraan toe dat Nederland het wel aan haar stand verplicht was om de kwartfinale te halen. Dat is net gelukt, maar de bond doet er goed aan om de methode-Parsons toe te passen. Stevig doorvragen bij de spelers of ze zich wel goed voelen onder deze bondscoach. En als dat niet zo is, waarom dan niet?