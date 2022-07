Daphne van Domselaar, de nieuwe eerste keeper, staat bij de grote clubs al op de lijstjes

Invalster Daphne van Domselaar heeft de bal klemvast tijdens het EK-duel tegen Zweden. De rest van het toernooi staat ze onder de lat van het Nederlands elftal. Beeld AFP

Opeens moest ze onder de lat tegen Zweden, Daphne van Domselaar had zaterdag niet eens de tijd om zenuwachtig te worden. Twee dagen later is er voor de 22-jarige keeper van FC Twente helemaal geen weg meer terug: omdat Sari van Veenendaal te geblesseerd is, is zij de nieuwe nummer 1 van Nederland.

Van Domselaar stond er zaterdag in Sheffield, pas haar tweede interland, alsof het nooit anders was geweest. Toch komt het verlies van Van Veenendaal hard aan. De aanvoerder was ­belangrijk op en buiten het veld.

‘Met Sari verlies je gewoon een gigantische leider’ zegt Vivianne Miedema, die haar band heeft overgenomen. ‘Ze heeft steeds laten zien dat ze de beste keeper is én ze kan iedereen heel goed samen brengen en motiveren.’

Treurige aftocht

De schouderblessure die Van Veenendaal in de wedstrijd tegen Zweden (1-1) opliep na een harde botsing met teamgenoten is te zwaar om door te gaan. Teamgenoot Daniëlle van de Donk moest helpen met haar koffer inpakken, omdat haar dat zelf niet lukte. Een treurige aftocht voor de vrouw die na de Europese titel in 2017 een van de gezichten van het vrouwenvoetbal werd en in 2019 werd verkozen tot beste keepster van de wereld.

Sari van Veenendaal komt dit EK door een blessure niet meer in actie. Beeld AFP

Het zijn grote schoenen om te vullen, maar volgens haar voormalige coach bij FC Twente Tommy Stroot is Van Domselaar er klaar voor. ‘Ik wil niet zeggen dat ze eindelijk krijgt wat ze verdiend, want Sari is ook een fantastische keeper’, zegt hij. ‘Maar Daphne is wel de toekomst en het is voor haar mooi dat ze nu al op zo’n toernooi de kans krijgt.’

De Duitser, sinds vorig seizoen coach bij de Duitse topclub Wolfsburg, zat op de tribune in Sheffield toen Van Domselaar er na een minuut of twintig in moest. Vijf minuten later kreeg ze meteen een goal tegen. Niet haar schuld, maar toch niet lekker. De West-Friezin hield toch haar hoofd koel en sleepte met de ploeg een gelijkspel uit het vuur.

‘Dat is natuurlijk hartstikke knap’, zegt Stroot. ‘Ze straalde uit dat het haar niks uitmaakte om in zo’n wedstrijd er maar even in te komen.’

Kam­pioenswedstrijd

Helemaal verbaast het hem ook weer niet. Van Domselaar was eigenlijk nog reserve toen hij haar in 2019 de kam­pioenswedstrijd liet keepen. ‘Dat was een gek idee van mij om aan het eind van het seizoen van keeper te wisselen’, zegt hij. ‘En ook nog zo’n belangrijke wedstrijd, maar ik had het gevoel dat ze er klaar voor was. Dat doe je niet bij iedereen.’

Van Domselaar viel hem in 2017 op bij de nationale jeugdelftallen. ‘Ze was compleet verrast toen ik haar belde, ze had helemaal niet verwacht dat ze in beeld was bij een topploeg als Twente.‘

Niet zo gek ook, want Van Domselaar – toen 17 jaar - speelde nog bij de beloften van Telstar, maar volgens Stroot zegt die reactie ook iets over haar karakter. ‘Ze is bescheiden en heeft soms misschien niet helemaal door hoe goed ze is en hoe goed ze kan worden.’

Zelf is hij daar wel van overtuigd. Stroot, die met Wolfsburg dit jaar de halve finale van de Champions League haalde, weet zeker dat Van Domselaar bij alle grote clubs op schaduwlijstjes staat. ‘Internationaal is ze in deze lichting een van de weinige keepsters die een hele grote toekomst wacht.’

Van Domselaar is volgens hem niet een ‘gemaakte keeper’, maar een ‘puur natuurtalent’ die niet altijd doet wat keeperstrainers zeggen. ‘Ze anticipeert heel goed en komt in actie, daarom zit ze bij situaties vaak heel goed. Je kunt heel veel leren, maar soms komt er talent om de hoek die dan toch beter is. Dat is Daphne een beetje.’

Meespelen met positiespelletjes

Hij kan zich nog goed herinneren hoe ze binnenkwam bij Twente en meteen indruk maakte. ‘Na de eerste training kwamen de ervaren spelers naar ons toe: Jongens, wat hebben jullie nu voor keeper gehaald? Ze kan gewoon ieder positiespelletje meespelen. Toen was al duidelijk wat er mogelijk was.’

Van Domselaar kan dus meevoetballen. Met 1.76 meter is ze niet de langste keepster, maar dat compenseert ze met haar atletische kwaliteiten. Een tikkeltje wild kan ze soms nog wel zijn, zegt Stroot, net iets te agressief.

‘Dat is natuurlijk heel normaal’, zegt hij. ‘Dat heeft Sari ook gehad. Ze zal fouten gaan maken, ze moet de tijd krijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat ze het internationale niveau ook aan zal kunnen.’

De leidersrol van haar voorganger zal ze niet meteen overnemen, maar dat verwacht ook niemand. Van Veenendaal was degene die voor de wedstrijd de ploeg in een kring oppepte. Gaat de nieuwe aanvoerder dat nu doen? ‘Ligt er aan of ik zin heb die dag’, lacht Miedema. Ze heeft het al wel eens gedaan, maar ze twijfelt er niet aan dat het sowieso wel goedkomt. ‘We hebben een grote diverse leidersgroep, ik denk dat we wel de kwaliteiten hebben om dat op te pakken.’