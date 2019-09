Dansende sprinter Noah Lyles aast op de records van Bolt

Noah Lyles in strijd met Justin Gatlin op de 100 meter sprint in augustus. Beeld EPA

Geef hem een microfoon, een zaaltje vol journalisten en Lyles, net anderhalve maand 22, zorgt voor vermaak. Het gaat meteen over zijn sokken bij de persconferentie van de Memorial Ivo van Damme, vrijdag in Brussel het toneel van de laatste Diamond League wedstrijd.

Lyles lacht zijn tanden bloot, zakt nog wat verder weg in zijn stoel en vertelt ontspannen dat hij de halflange sokken zal dragen met gele flappen als vleugels. Het ontwerp komt van de Japanse manga-serie over een superheld, Lyles is groot fan.

Met zijn ludieke acties en korte dansjes op de baan is de vergelijking met de Jamaicaanse sprintlegende snel gemaakt. Maar Lyles wil niet de nieuwe Bolt worden. Hij wil zijn eigen geschiedenis schrijven. ‘Ik heb veel respect voor hem en hou van zijn show, maar ik probeer me op mijn eigen manier te presenteren. We bewonderen hem allemaal, maar dat betekent niet dat we hem willen zijn.’

Toen Bolt in 2016 in Rio zijn laatste drie olympische titels won, had Lyles als 19-jarige de kwalificatie voor de Spelen op de 100 en 200 meter net gemist. Hij werd in dat jaar wel ’s werelds snelste junior met tweemaal goud (op de 100 meter en 4x100 meter) op de WK voor atleten onder de 20. Dit seizoen is het jonge talent met 19,50 seconden de snelste man op de 200 meter. Hij aast nu op het wereldrecord van Usain Bolt van 19,19.

Superkracht

Om te laten zien dat hij in een supervorm verkeert, verfde Lyles in juli zijn haar zilver. Dat was een verwijzing naar de serie Dragonball Z, waarin superheld Goku zilver haar krijgt als hij ontwaakt in een staat waarin hij over bijzondere krachten beschikt.

Lyles wil die krachten gebruiken voor een wereldtijd op de 200 meter. Over drie weken op de WK in Doha is hij de favoriet voor de wereldtitel op die afstand. Of is hij vandaag in Brussel al in staat tot bijzondere dingen? ‘Ik ben huiverig geworden om dingen te zeggen, anders roepen ze meteen: ‘deze man gaat voor het wereldrecord’. Kalm aan, joh. Weet je, er zijn zoveel variabelen daarbuiten. Ik heb alleen gezegd: ‘ik voel me goed’. Maar als het weer goed is, ga ik zeker voor mijn beste tijd.’

Lyles staat met 9,86 seconden ook gedeeld tweede op de seizoensranglijst van de 100 meter. Christian Coleman, die door drie gemiste dopingcontroles geschorst dreigde te worden, voert de lijst aan met 9,81. Lyles zegt nog steeds niet van plan te zijn om de 100 meter op de WK in Doha te lopen. Hij zou zijn krachten willen sparen voor de 200.

Lyles viert feest met zijn fans. Beeld REUTERS

Coleman kreeg deze week te horen dat hij een schorsing van een tot twee jaar ontloopt. Er werd een vormfout gemaakt in een tuchtzaak die tegen hem liep omdat hij drie onaangekondigde dopingcontroles had gemist. Als hij geschorst zou worden, zou de snelste sprinter van dit moment de Spelen van Tokio missen.

Lyles wil niet zeggen wat hij van de zaak tegen zijn landgenoot vindt. ‘Mijn mening doet er niet echt toe, het is toch al besloten.’

Controle

Hij wil wel uitleggen dat het vrij simpel is om als atleet in het zogeheten whereaboutsysteem je verblijfplaats aan te passen, iets wat Coleman enkele malen heeft nagelaten. Sporters moeten een uur per dag aangeven waar ze zijn zodat controleurs niet voor een dichte deur staan als ze een dopingtest willen uitvoeren. Ze kunnen dat aangeven via een website of applicatie op hun telefoon.

‘Ik doe dit al sinds mijn zeventiende, mijn moeder hielp me met uitzoeken hoe het werkt. Ik was me er heel erg van bewust dat ik zomaar een jaar uit kon zijn als ik er drie zou missen.’ Als Lyles in Europa is voor wedstrijden, vult zijn moeder de gegevens in. Zodra hij zijn schema weet, belt hij haar om de informatie door te geven. ‘Hoe eerder je het doet, hoe minder je je er zorgen over hoeft te maken.’

In 2017 miste Lyles een keer een dopingcontrole door een stommiteit. ‘Ik was met mijn vrienden uit eten. De volgende ochtend zag ik een email dat ik een controle had gemist. Had ik ochtend (AM) en avond (PM) door elkaar gehaald. Het was tijd om er weer wat strenger achteraan te zitten.’

Serieus als het moet, lollig als het kan. Lyles kreeg laatst een opmerking waar zijn dans bleef toen hij na een overwinning een keer niks deed. ‘Iemand kwam teleurgesteld naar me toe om te vragen waarom ik dat niet deed. Het liefste spring ik nog een keer in het publiek, maar ik heb nog geen baan gevonden waar dat kan. Er zit meestal een stuk tussen.’