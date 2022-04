Dansen op het slappe koord met Raffie en Ruud

Als beginnende trainer (?) deed Rafael van der Vaart onlangs in Denemarken iets heel onverstandigs. In de Blue Water Arena schopte hij een bal in de richting van woedende supporters van Esjberg. Het was zijn debuut als trainer van Esjberg, een club die naar de derde divisie dreigt te degraderen.

Voor Voetbal International was verslaggever Marco Timmer ter plekke. Hij had voor Van der Vaart een fles Sweet Chilisaus meegenomen, dat is in Denemarken moeilijk te krijgen. Het werd er niet beter op, concludeerde de reporter onderkoeld nadat Van der Vaart de supporters van de harde kern had gevraagd waar ze in godsnaam mee bezig waren en hij ze aansluitend – hun antwoord was kennelijk onbevredigend – onder vuur had genomen.

Esjberg verloor met 3-0, vuurwerk vloog in het rond en Van der Vaart zei na afloop dat hij zich machteloos had gevoeld. Ze hadden hem ouderwets uitgescholden, legde hij uit. ‘Toen trapte ik er maar een bal heen. Niet slim, maar ja, emotie hé…’ (Denk de grijns van Van der Vaart hier zelf bij.)

Over Van der Vaart geen kwaad woord verder en het is ook wel weer geinig, zo’n reactie, maar trainers kunnen zich beter niet machteloos voelen en moeten hun emoties in bedwang houden, om te beginnen. Ze moeten de illusie hebben dat ze almachtig zijn, zoals Louis van Gaal, en ervan overtuigd zijn dat ze als een opperwezen alle wedstrijden naar hun hand kunnen zetten.

Van der Vaart zou dit klusje wel even klaren. Succesvolle oud-voetballers die doorstromen naar het trainersvak, worden gehinderd door een overdosis zelfvertrouwen. Zo moeilijk kan het niet zijn, is de gedachte na ruim vijftien jaar topvoetbal. Alleen de B-garnituur heeft volgens hen een opleiding nodig, en ervaring in het vak.

Dat is een misvatting. Co Adriaanse maar weer eens citerend: een goed paard is nog geen goede ruiter (2004). Adriaanse zei dat over de beginnende bondscoach Marco van Basten. Iedereen superboos natuurlijk, maar aan het eind van het liedje concludeerde Van Basten dat hij totaal ongeschikt was voor dit werk en trok hij zich gedesillusioneerd terug in een behaaglijke tv-studio.

Het is al heel wat dat een andere gerenommeerde oud-spits, Ruud van Nistelrooij, zich van de gevaren bewust is. Waar Van der Vaart acht minuten de tijd nam om zich voor te bereiden, duurt zijn aanloop al acht jaar. Om te voorkomen dat hij pardoes een bal in de richting van gefrustreerde supporters knalt, koos Van Nistelrooij een langzame route.

Nadat bekend was geworden dat hij het toch maar gaat proberen bij PSV, samen met Fred Rutten, stelde Bart Vlietstra in de Volkskrant de vraag hoe oud-spitsen het er als trainer vanaf brengen. Over het algemeen niet best, was het antwoord. Pierre van Hooijdonk bedacht een variant op het paard en de ruiter van Co Adriaanse: iemand die net zijn schooldiploma heeft, maak je geen schooldirecteur. Foppe de Haan zei dat het voor Van Nistelrooij dansen op een slap koord wordt, ondanks de lange aanloop.

Rafael van der Vaart liet na zijn afgrijselijke debuut weten dat een trainer er voor honderd procent voor moet gaan. Dat kan en wil hij nu niet, zei hij. VI-verslaggever Timmer probeerde er het beste van te maken en vond dat hij eruit zag als een ‘echte trainer’, maar het vakje ‘ongeschikt’ had iedereen toen al aangevinkt.

Ik wil dit en ik kan dit, zei Van Nistelrooij toen het nieuws van zijn aanstelling bij PSV officieel bekend was geworden. De gedrevenheid en het zelfvertrouwen spatten er vanaf, maar dat zeiden Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Danny Blind, Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst ook toen ze de stap maakten. Raffie niet, die kijkt wel linker uit.