Dankzij twee treffers van de wel scherpe Zahavi heeft PSV toch nog iets van een kans

Eran Zahavi bracht PSV tot twee keer toe terug van een achterstand, maar kon een nederlaag toch niet voorkomen. Beeld AFP

In zijn kenmerkende houding, stilstaand met de handen in de zakken, maar met opvallend priemende ogen, volgde PSV-coach Roger Schmidt in Piraeus de verrichtingen van zijn manschappen tegen Olympiakos, eerste duel in de knock-outfase van de Europa League. De druk is na een serie beroerde wedstrijden in 2021 groot op de Duitse coach, die vorig jaar nog in Eindhoven werd begroet als een winnend lot uit de loterij.

Hij observeerde een curieuze wedstrijd, de zoveelste van zijn chronisch onevenwichtige ploeg. In een betrekkelijk saaie eerste helft werd vrijwel elke kans gepromoveerd tot doelpunt waardoor het bij rust 3-2 stond. In de tweede helft gebeurde er nog minder, maar alsnog stond PSV kort voor tijd een vierde tegentreffer toe, daarmee de uitgangspositie voor de return flink verzwarend.

PSV had het meest de bal, maar oogde richtingloos, ideeënloos, creëerde amper kansen, was slordig en onoplettend in elke linie. Het heeft nog perspectief door twee treffers-uit-het-niets van Eran Zahavi, een van de weinige scherpe PSV’ers samen met Jordan Teze die met uitstekende ingrepen nog eens twee tegendoelpunten voorkwam.

4-2 verlies is wat Schmidt niet kan gebruiken in zijn queeste de rust te bewaren. PSV sloot 2020 af met slechts een punt achterstand op Ajax, ondanks een serieuze corona-uitbraak in de selectie. Het leek alleen maar beter te kunnen gaan, maar het aanvalsspel oogt steeds stroperiger, terwijl zelfs FC Volendam, RKC en Emmen grote kansen boetseerden.

PSV heeft thans negen verliespunten meer dan Ajax, dat de naaste concurrent een week geleden op superieure wijze uit de beker tikte. Schmidt drukt zijn ploeg steeds verder in de underdogrol, hekelt de arbitrage en blijft vrij star in zijn handelen.

Zijn imago van vooruitstrevende, onverstoorbare, internationaal gelouterde topcoach is gekanteld tot dat van notoire zeurpiet die zijn beste spelers te vaak wisselt en teveel vasthoudt aan de behoudende middenveldbezetting met twee controleurs (Sangaré en Rosario). Hoewel voor die twee stokpaardjes best iets te zeggen is, want blessures en ziektes blijven zich manifesteren in de selectie en PSV is juist in de omschakeling kwetsbaar.

Schmidt moest lachen voor de wedstrijd op de vraag van RTL of dit de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is. ‘Dat waren de eerste wedstrijden toen we ons moesten plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Nu zitten we in de knock-outfase.’

Hij ontkende gefrustreerd te zijn. ‘Ik ben blij en positief, trots op mijn spelers. Sommige mensen zeggen dat het een slecht seizoen is, maar ik denk daar anders over.’

PSV werd deze eeuw vaker kampioen dan Ajax, maar het verschil in sportieve en financiële resultaten loopt de laatste jaren snel op in Amsterdams voordeel.

De verwachtingen werden aan het begin van dit seizoen opgepompt door de ontbolstering van Donyell Malen als topspits en de late komst van Mario Götze die 6,5 jaar geleden wereldkampioen werd, maar die daarna dat niveau nooit meer haalde. Götze voegt creativiteit, doelgerichtheid en ervaring toe, maar is blessuregevoelig.

Gisteravond deed hij voor het eerst dit jaar mee, waar de makkelijk scorende Cody Gakpo en Noni Madueke nog ontbraken, en ook Mohamed Ihattaren ziek afhaakte. De kleine Duitser kon het verschil niet direct maken. Hij manifesteert zich ook niet als de leider waar PSV naar zucht. Aanvoerder Denzel Dumfries haalt soms flink uit na een wedstrijd, maar tobt dit seizoen met zijn eigen vorm en fitheid, zoals zovelen.

Weinig aandacht is er voor de beperkte opties die Schmidt centraal achterin heeft. De coach kiest meestal voor Olivier Boscagli en Teze, die vorig seizoen vooral reserve waren en ervaring en lengte missen. Timo Baumgartl kwam er gisteravond al vlot in voor de met een hoofdwond uitgevallen Boscagli en flaterde niet voor het eerst als een pupil, leidend tot de 3-2 van El Arabi, die de treuzelende Baumgartl de bal afpikte en daarna langs doelman Mvogo glipte. Ook de 4-2 van de kundige schutter Masouras werd ingeleid door balverlies van Baumgartl.

Net niet kort genoeg zaten de PSV’ers op hun directe tegenstanders bij de eerste twee tegentreffers. Bouchalakis scoorde al na acht minuten met een perfect geplaatste kopbal. M’Vila trof prachtig doel met een wegdraaiend schot. Zahavi antwoordde beide keren vlot. Eerst maakte hij zich knap vrij waarna hij mazzel had dat zijn schot aangeraakt werd, daarna kopte hij krachtig in de verre hoek.

Ja, Olympiakos heeft een ervaren ploeg die al 14 punten voor staat op de concurrentie. Maar dat de van PSV gehuurde aanvaller Bruma opgesteld werd, gaf aan dat er bepaald geen topploeg aan de aftrap verscheen. Ook gisteren toonde Bruma kwaliteit te kort te komen, maar mogelijk dat Schmidt hem in de zomer toch weer in zijn maag gesplitst krijgt.

Vooralsnog zijn het zorgen voor later voor de coach, die veel krediet heeft bij de clubleiding. Eerst moet Schmidt de komende topzware week overleven als achtereenvolgens Vitesse, Olympiakos en Ajax op bezoek komen. De opmaat daar naartoe in Piraeus belooft weinig goeds.