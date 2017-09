Dankzij toegenomen onderlinge concurrentie is Nederland nu een echte fietsnatie

Het was zeker niet het enige grapje dat afgelopen week werd gemaakt over de Nederlandse suprematie bij de WK wielrennen. Zo beende Torjus Larsen, directeur van de WK-organisatie, na de door Chantal Blaak gewonnen wegwedstrijd, met gespeelde boosheid op bondscoach Thorwald Veneberg af. 'Thorwald, why do you take all the medals back to Holland?'



Het is een goeie vraag, want nog nooit in de historie van het wielrennen was Nederland zó succesvol op een WK als afgelopen week in Bergen.