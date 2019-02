Dankzij ruime zege op NAC weet Ajax achterstand op PSV te verkleinen

Kasper Dolberg scoort met een mooie voetbeweging de 2-0. Keeper Benjamin van Leer is kansloos, er zouden nog drie doelpunten vallen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Jojoënde spanning beheerst de eredivisie. Kerende kansen. Onvoorspelbaarheid. Wijkende overmacht van de topclubs. Samengevat ging het zo, na de winterstop, in de pas de deux van de twee kandidaten voor de landstitel, koploper PSV en achtervolger Ajax: vertrokken vanaf twee punten, naar vijf, via zes naar nu vier punten achterstand voor Ajax, met nog twaalf duels te spelen en PSV nog als gast in Amsterdam, op 31 maart.

Het is een heerlijke, zinderende strijd. Het is bijna niet uit te leggen wie favoriet is en dat hoeft ook helemaal niet. Ja, PSV is licht favoriet, want PSV heeft meer punten en geen besognes in beker en Champions League. Maar PSV is zijn onkwetsbaarheid kwijt, zeker in uitwedstrijden. Onkwetsbaarheid die Ajax eigenlijk nooit had, gezien de vroege, kansloze nederlaag in Eindhoven dit seizoen.

En Ajax heeft het soms moeilijker dan de uitslag doet vermoeden, ook thuis. Het duel met Heerenveen eindigde in 4-4. Ajax won in de tweede seizoenhelft thuis twee keer ruim in de competitie: eerst van VVV (6-0) door een eerste doelpunt uit een vrije trap van Ziyech. Tot dan bleef aanvallen vruchteloos. Tegen NAC was zondag een strafschop nodig om de score te openen, vrij kort voor rust. Ajax voetbalde in de zogenoemde Europese opstelling, met Dusan Tadic in de spits, met David Neres op de vleugel, want zo ging het goed tegen Real Madrid. ‘Woensdag was onze beste wedstrijd van het seizoen’, oordeelde Ten Hag.

Maar tegen NAC was het misschien handig geweest om met een echte spits te voetballen, een aanspeelpunt, want nu waren de eerste twintig minuten behoorlijk goed en fel, maar ook een kwestie van breien. De ruimte was veel kleiner dan tegen Madrid of Bayern, clubs die zelf aanvallende intenties koesteren. ‘We hadden te weinig offensieve spelers, te veel mensen achter de bal’, vond Ten Hag, die na rust alsnog een spits bracht, Kasper Dolberg, en Hakim Ziyech op tien posteerde.

Donny van de Beek in actie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tadic topschutter

Tadic is topschutter, hoewel hij geen echte centrumspits is. Ajax heeft geen spits als Luuk de Jong, een vent op wie het spel is afgestemd, iemand die het elftal meesleept en op wie elke bal hoog kan als de nood aan de man is. De Jong is met afstand topschutter van de eredivisie met 20 goals. Dat is een prachtig aantal waaraan Ajacieden doorgaans niet eens toekomen in een heel seizoen.

Kijk eens naar de totalen van centrumspitsen of topschutters in de laatste jaren bij Ajax. Van Mounir El Hamdaoui in 2011 (13 goals), via Siem de Jong in 2012 (13) en 2013 (12), Davy Klaassen en Kolbeinn Sigthorsson in 2014 (10), Arek Milik in 2015 (11) en 2016 (21), Kasper Dolberg in 2017 (16), tot David Neres in 2018 (14). Dit seizoen scoorde Dolberg 9 keer en Huntelaar 10 maal. Samen een mooi aantal, maar apart niet zo bijzonder. Tadic is nu topschutter met vijftien.

NAC trekt zich dus massaal terug op deze middag, als de beleving zo anders is dan op zo’n Europese feestavond. Dat zie je al aan het publiek. Tegen Real barst het stadion bijna van adrenaline, tegen NAC zijn daar duizenden lege stoeltjes. Supporters komen in het lentezonnetje vooral doelpunten tellen. Twintig minuten voetbalt Ajax uitstekend. Als de eerste kansen zijn gemist, leeft NAC op en ziet Gervane Kastaneer zijn schot gestopt door doelman André Onana. ‘Dan moet je scoren’, weet trainer Mitchell van der Gaag.

Weer VAR

De strafschop breekt de score open. Weer adviseert de VAR, nu na de handsbal van Dorian Dervite, die zijn arm wel erg opzichtig uitsteekt in de muur. Tadic scoort dan toch, al is het geen spitsendoelpunt. Na rust is hij weer linksbuiten. Ajax zit even in een flow, met vier doelpunten binnen twintig minuten, maar dan wisselt Ten Hag Tadic en Tagliafico. Het blijft 5-0, met het mooiste doelpunt van Dolberg, die de bal na de voorzet van Ziyech aait met de buitenkant van de rechterschoen, precies genoeg om achterwaarts in de hoek te verdwijnen.

Ten Hag denkt blijkbaar nog niet zo aan het mogelijk beslissende doelsaldo. Hij wilde geen risico nemen met Tadic en Tagliafico. Daarnaast is de herstelde, voormalige aanvoerder Joël Veltman toe aan speeltijd, en heeft Jurgen Ekkelenkamp zich in Jong Ajax en op de training gemanifesteerd. ‘Hij klopt aan de deur. Dan moet je hem ook kansen geven.’

Het doelsaldo van PSV en Ajax is nu precies gelijk, al heeft Ajax dan vier keer vaker gescoord. Spannend is het, spannend zal het blijven.