Dankzij rode kaart Openda klimt piepjong Groningen uit het dal

Uitblinker Tomas Suslov houdt Vitesse-linksback Maxi Wittek van de bal af. Beeld ANP

‘We weten wat voor type het is’, zei Vitesse-aanvoerder Danilho Doekhi over Mike te Wierik. De verdediger van Groningen is op de eredivisievelden een begrip, in niet al te positieve zin. ‘Hij is een zuigertje. Een speler die precies weet hoe hij zijn directe tegenstander kan opjutten’, aldus Doekhi.

Toch hapte een Vitessenaar wel toe op de treiterijen van Te Wierik. En het bleek meteen een beslissend moment in het duel. Want voordat Arnhemse topscorer Loïs Openda in de 35ste minuut besloot zijn elleboog in de ribben van zijn Groningse bewaker te planten - en met rood het veld moest verlaten - was er eigenlijk weinig aan de hand.

Bij Vitesse ontbrak met libero Riechedly Bazoer en middenvelders Matus Bero en Sondre Tronsad weliswaar vrijwel de gehele voetballende as van het team, maar de thuisploeg begon het duel alsnog als ruime favoriet. En zo speelde de Arnhemse ploeg aanvankelijk ook. Rustig, wachtend totdat het stroeve Groningse aanvalsspel aanleiding zou bieden tot een beslissende counter.

De Arnhemmers hadden al tien officiële duels op rij niet meer verloren. Een schril contrast met het ambitieuze Groningen, dat door drie competitienederlagen op rij met een half oog naar de degradatiezone keek en midweeks ook nog door NEC werd uitgeschakeld in de beker.

Maar de rode kaart voor Openda bleek precies wat de bezoekers nodig hadden. Met een man meer klom Groningen uit een diep vormdal. Op de counter, zoals vanouds.

Interne stijlbotsing

‘Ik zie stabiliteit, volwassenheid, als voornaamste verbeterpunt voor mijn ploeg’, stelde Danny Buijs na afloop. ‘Vandaag startten we het duel met zes jongens die na 2000 geboren zijn. Die wil je op een stabiel niveau krijgen: dat ze na het pieken niet in een diepe put eindigen. Je ziet het bij ons in de slotfase, dat we op bepaalde momenten net die duelkracht missen om een wedstrijd lam te leggen.’

De afgelopen jaren viel het woord ‘taai’ vaak als het over het Groningen van trainer Buijs ging. Zijn ploeg speelde weliswaar niet het frivoolste, aantrekkelijkste voetbal in de eredivisie, maar scoren tegen de Groningers was lange tijd een flinke opgave.

Want Groningen beheerste de zwarte kunst van het verdedigen onder Buijs. In de eerste drie seizoenen waarin hij de leiding had, incasseerde Groningen in 92 duels slechts 101 doelpunten. Een prestatie van formaat: alleen Ajax, PSV en AZ lieten minder goals toe, en deden dat met een veelvoud van het Groninger budget.

Buijs instrueert - luidkeels als altijd - zijn spelers op tactisch vlak. Beeld ANP

De prima resultaten die Groningen met dit vechtvoetbal boekte, smaakten naar meer. De club werd ambitieuzer, wilde de subtop bestormen. En dat het liefst met aantrekkelijker, aanvallender voetbal, waarvoor de fans eerder naar het stadion zouden komen.

En dus werd er vol ingezet op jeugdig, technisch talent. In een zomer waarin de club met doelman Sergio Padt, controleur Azor Matusiwa, midmid Ahmed El Messaouidi en wingback Gabriel Gudmundsson de vier beste spelers naar het buitenland zag vertrekken, trok Groningen liefst tien nieuwe spelers aan. De gemiddelde leeftijd van dit tiental: slechts 23 jaar.

De beoogde transformatie bleek te veel van het goede in één keer. De nieuwe jongens waren vooral technisch goede spelers, maar niet per se de vechtvoetballers die in het systeem van Buijs pasten. Voor de winterstop incasseerden de Groningers al 28 goals, ruim driekwart van het seizoentotaal tegengoals van vorig jaar.

Optimisme door Suslov

Na dit seizoen zwaait Buijs af als trainer. Kort na het duel kwam via Voetbal International naar buiten dat Frank Wormuth de nieuwe trainer moet worden. De Duitser werkte bij Heracles al succesvol samen met Mark-Jan Fledderus, die nu in Groningen als technisch directeur verantwoordelijk is voor de selectie.

Wormuth mag verder smeden aan de transformatie van het jonge Groningen. En hoewel er nog veel te schaven valt, lijkt de sterspeler van de ploeg wel al duidelijk: Tomas Suslov.

Tegen Vitesse vormde 19-jarige zoals zo vaak het voornaamste lichtpunt bij de Groningers. Met een haarscherpe vrije trap op zijn lange spits Jörgen Strand Larsen verzorgde hij de assist bij de 0-1. De beslissende 0-2 werd ook ingeleid door een actie van Suslov. Met een stijlvolle, explosieve dribbel stak hij een half veld over en stuurde hij Strand Larsen bekeken weg, uit wiens voorzet Vitesse-rechtsback Dasa de bal in eigen doel gleed.

Diezelfde Dasa leed met balverlies op eigen helft de 0-3 in: een knal van invaller Daniël van Kaam, een van de getalenteerde jonkies die zijn plek nog moet vinden in de Groningse transitie naar fris spelende subtopper. Of keeper Peter Leeuwenburgh daarin een rol speelt, valt te betwijfelen: bij een herkansing in de basis veroorzaakte hij via een blunder bij de balaanname voor de eretreffer van Vitesse.