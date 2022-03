Dankzij overlevingsdrang en leider Gakpo blijft taai PSV in titelrace

Adam Maher riskeert een rode kaart als hij met gestrekt been inkomt op PSV-speler Joey Veerman. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat FC Utrecht er niet meteen vol op klapt tegen PSV, is de thuisploeg enigszins vergeven. Door corona en blessures ontbreekt de halve achterhoede en de gehele voorhoede. Met Mark van der Maarel, Hidde ter Avest, Bart Ramselaar, Othmane Boussaid, Moussa Sylla en Henk Veerman mist trainer René Hake zeven spelers die normaal gesproken in de basisopstelling hadden gestaan.

Maar ook tegen een sterk gehavend, teruggetrokken opponent heeft PSV het aanvankelijk behoorlijk lastig. Zoals vaker het geval is bij de Eindhovenaren, gaat het niet vanzelf bij de ploeg van Roger Schmidt.

Nervositeit

Een kleine samenvatting van de eerste 25 minuten levert een opeenstapeling op van zenuwachtige momenten bij de titelkandidaat. Centrumverdediger Jordan Teze die onder milde druk een bal de Utrechtse tribune in ramt; zijn partner Armando Obispo doet dat zelfs drie keer in de openingsfase, waarvan twee keer onbedoeld; linksback Philipp Max leidt de eerste counter van de thuisploeg in door een simpele aanname onder zijn voet te laten glippen; doelman Joël Drommel laat zich meermaals verleiden tot een blinde roei naar voren; controleur Ibrahim Sangaré, die sinds zijn deelname aan de Afrika Cup niet meer zijn niveau van voor de winterstop bereikt, degradeert een ingooi van Max tot corner voor Utrecht.

En toch stabiliseert PSV zich na deze rare openingsfase. De ploeg, die dit seizoen bijna wekelijks van gezicht verandert, oogt in Utrecht vooral taai. De defensie die op donderdag nog zo wankelde tegen FC Kopenhagen, geeft ook in de matige eerste helft nauwelijks iets weg. Vlak voor rust valt er zelfs een eerste grote kans voor PSV te noteren, wanneer Cody Gakpo uit de draai tot een hard schot komt.

Aanvalsleider

Vlak na rust is het ook aanvoerder Gakpo die voor het eerste gevaar zorgt. En ditmaal is het wel raak. Aan de linkerzijlijn houdt de buitenspeler een te harde voorzet van invaller Joey Veerman behendig binnen, dribbelt hij richting de achterlijn en geeft hij strak voor op Eran Zahavi, die de bal alleen hoeft binnen te lopen voor de 0-1.

Waar de rest van de PSV-voorhoede dit jaar te kampen heeft met blessurepech, Schmidts dikwijls ondoorgrondelijke wisselpolitiek en vormverlies, is Gakpo de o zo belangrijke constante factor voorin. De assist op Zahavi is zijn dertiende van het seizoen, daarmee is Gakpo de eerste PSV’er in zeven jaar tijd die tot zo veel assists in één jaargang komt. Ook in de vier andere belangrijkste statistische categorieën leidt Gakpo zijn ploeg: in 20 duels was hij goed voor 8 goals, 60 schoten, 60 gecreëerde kansen voor ploeggenoten en 57 geslaagde dribbelacties.

Gakpo is op eredivisieniveau een complete topspeler geworden. Want behalve zijn productiviteit en individuele acties, gaat hij bij PSV ook voorop in het loopwerk; arbeidslust die hij ook graag ziet bij zijn ploeggenoten. ‘Het was vandaag niet onze mooiste overwinning van het seizoen, maar ik ben trots op de vechtlust die we vandaag toonden’, zei de aanvoerder na afloop. ‘We willen de vuile meters voor elkaar maken. En belangrijker: dat doen we dan ook. We moeten alles doen om de wedstrijden te blijven winnen, en dan hoort dit er ook bij.’

Overlevers

Hoewel PSV zelden tot dominante veegpartijen komt zoals Ajax dat geregeld doet, blijven de Eindhovenaren op twee punten van de koploper. De overlevingsdrang lijkt niet te kunnen worden geslagen uit deze ploeg, die gedurende het seizoen al meermaals zo goed als dood was verklaard.

Tekenend zijn dan ook de achtergrondverhalen van de uitblinkers van de voorbije weken. Voormalig jeugdparel Mauro Júnior kwam tekort als spelmaker voor de eredivisietop, knokte zich naar een plekje in de selectie als reservelinksback en is nu als rechtsachter wekelijks een van de betere PSV’ers sinds de winterstop.

Mexicaanse midmid Érick Gutiérrez werd meerdere keren afgeschreven in Eindhoven, maar houdt door zijn consistente prestaties als passer miljoenenaankoop Joey Veerman uit de basis.

En de door de buitenwacht eveneens tot transferflop verklaarde Ritsu Doan imponeert dusdanig met zijn rustige balbehandeling op de rechterflank, dat weinig wenkbrauwen fronsen wanneer Schmidt in Utrecht de Japanner negentig minuten lang prefereert boven toptalent Noni Madueke.

Nee, heel logisch steekt de huidige selectie van Schmidt en consorten niet meer in elkaar. Maar vooralsnog blijkt vooral het Amerikaanse sportgezegde when the going gets tough, the tough get going op te gaan bij PSV. Op het moment dat het makkelijker is om de witte vlag te hijsen in de titelrace met het rijkere, meer bewierookte Ajax, staan er plots een paar taaie klanten op bij de achtervolger.