Dankzij het team kan Abdi Nageeye zondag op jacht naar Nederlands record op de marathon

Een mouwloos oranje-wit shirt, boven een knaloranje broek. Abdi Nageeye gaat zondag in Rotterdam in gloednieuwe teamkleding op jacht naar een verbetering van zijn nationale record op de marathon (2.08.16).

Als lid van het commerciële NN Running Team van atletenmanager Jos Hermens komt de Nederlander de afgelopen jaren steeds dichterbij de ­wereldtop. Het voortbestaan van dat team is tot eind 2022 verzekerd, werd donderdag bekendgemaakt.

Het Running Team bestaat sinds 2017, toen Hermens’ managementbureau Global Sports een verbintenis aanging met verzekeraar Nationale Nederlanden en sportkledingfabrikant Nike.

Tot de ploeg behoren onder anderen over olympisch kampioen en wereldrecordhouder Eliud Kipchoge, die vorig jaar in Berlijn 2.01.39 neerzette. Ook Joshua Cheptegei, met 41.05 wereldrecordhouder over 15 kilometer, en meervoudig wereld- en olympisch kampioen Kenenisa Bekele zijn lid van het team, dat in twee jaar 112 wedstrijden wist te winnen.

Professioneler

In totaal staan 60 topatleten uit 15 landen onder contract. ‘Alles is professioneler geworden sinds die atleten in Kenia bij elkaar trainen’, zegt Hermens, die al meer dan dertig jaar als begeleider in de sport actief is. ‘Je ziet dat ze daar echt onderdeel zijn van een team. Daar worden ze beter van.’

Marketingmanager Marleen Vink-Rennings is al even blij met de contractverlenging. Ze heeft de voorwaarden om topprestaties te leveren, sterk zien verbeteren. ‘Tijdens wedstrijden gaan onze eigen coaches en fysiotherapeuten mee. Bij een blessure weten zij precies wat er bij de atleten speelt. Dat werkt goed. Bijna iedereen loopt harder dan in de periode voordat deze ploeg bestond. Kijk maar naar Nageeye en Kipchoge.’

Daarnaast is de ploeg in staat begeleiders voor langere tijd aan te stellen, aldus Vink-Rennings. ‘Drie jaar naar Kenia is een aantrekkelijker vooruitzicht dan één jaar. We moeten daar alles van onderop opbouwen. Van warm water tot een kunststof atletiekbaan. Daar zijn we druk mee bezig.’

Conservatief

Er zit daardoor nog veel rek in de ontwikkeling van de sport, benadrukt ook Hermens. Hij kan zich druk maken over het conservatieve karakter van de atletiek. ‘Onze sport is nog heel amateuristisch. Hier gaat alles zo langzaam. Dit is tot nu toe de enige marathonploeg. We hadden al veel verder kunnen zijn, als ze bij de internationale atletiekfederatie wat meer openstaan voor innovatie.’

Om vooruitgang te kunnen blijven boeken, is samenwerking nodig, meent Vink-Rennings. Daarom zijn er plannen voor een tweede commerciële ploeg naast het Running Team. Veel kan ze er nog niet over kwijt. ‘Maar we willen met onze organisatie graag helpen andere teams op te zetten. Dat is alleen maar goed voor de sport.’

Hermens is dat met haar eens. ‘Eén team is geen team. Het zou mooi zijn als er meer commerciële ploegen komen. Er is nog zoveel meer mogelijk in de atletiek. Concurrentie is goed voor het algehele niveau.’