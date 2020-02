Dankzij het stipendium elke dag (top-)sporten zonder financiële kopzorgen

Roy Meyer Beeld ANP

Roy Meyer (28)

B rons op de WK judo

‘Judo is een obsessie voor mij. Ik wil de allerbeste zijn. Daarvoor moet alles wijken. Maar ik heb ook een gezin met twee kinderen te onderhouden. Het stipendium zorgt ervoor dat ik elke dag kan judoën en mijn hoofd financieel boven water kan houden.

‘Het is heel eenvoudig: ik kan mij wel volledig richten op het judo, maar als ik mijn kinderen daardoor geen goede opvoeding kan geven of er geen brood op de plank komt, houdt het snel op. Mensen denken vaak dat topsporters bakken met geld verdienen, maar we zijn niet allemaal profvoetballers.

‘Het bedrag dat ik per maand krijg, geeft mij stabiliteit. Ik heb nu een basis waarop ik kan bouwen. Dat was voorheen wel anders. Zonder het stipendium kwam ik weleens geld tekort aan het eind van de maand. Als mijn auto dan kapot ging, was ik weken bezig om het op te lossen of op te vangen.

‘Ik heb nog een tijdje ’s nachts als portier gewerkt. Het verdiende aardig, maar was niet te combineren met topsport. Mijn nachtrust raakte verstoord. Overdag was ik moe. Ik ben toen nog harder gaan trainen om in aanmerking te komen voor de beurs.

‘Ik wil maar zeggen dat talent alleen niet voldoende hoeft te zijn. Er is meer nodig om de top te halen. Het stipendium is voor mij de basis om mezelf verder te ontwikkelen. Daarnaast vind ik het mijn eigen verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar privésponsors.

‘Ik rijd bijvoorbeeld in een gesponsorde auto. Daardoor houd ik wat meer over om aan mijn gezin te besteden. Dat vind ik belangrijk. Naast een obsessieve judoka ben ik, samen met mijn vrouw, de trotse vader van twee prachtige kinderen.’

Ilse Paulis Beeld ANP

Ilse Paulis (26)

Olympisch kampioen roeien lichtgewicht dubbeltwee

‘Het stipendium maakt het voor mij mogelijk om het maximale uit mijn carrière te halen. Ik heb een tijdlang naast het roeien andere dingen gedaan. Ik merkte meteen dat ik minder belastbaar was, omdat ik minder tijd had om te trainen en herstellen. Ik kon wel meedoen op absoluut wereldniveau, maar kwam niet in de topvorm die nodig is voor goud.

‘In de topsport maken details het verschil. Elke procent winst telt. Daarom is het belangrijk dat ik me volledig kan richten op mijn sportieve prestaties en niet hoef na te denken over allerlei randzaken. Het geeft mij een bepaalde rust.

‘Ik had het geluk dat de Nederlandse trainingsgroep de ­

A-status net had verkregen toen ik me zes jaar geleden bij hen aansloot. Ik heb me daarna nooit echt afgevraagd of ik het stipendium ook weer zou kunnen verliezen als het minder zou gaan. Het gaat er mij om dat ik zo hard mogelijk roei, dan moet de rest ook wel goed komen.

‘Van de beurs van 2.322 euro bruto per maand kan ik prima rondkomen. Het is geen vetpot, maar ik heb niet het gevoel dat ik dingen moet laten schieten in mijn dagelijks leven. Ik hoef niet rijk te worden van mijn sport. Ik roei omdat dat is wat ik het liefste doe.

‘Het stipendium helpt mij daarbij. Een nadeel is dat ik tijdens mijn topsportjaren geen pensioen opbouw. Ik vind dat die verantwoordelijkheid niet bij NOCNSF ligt, maar als gevolg denk ik wel bewust na over mijn toekomst na de topsport. Wel zou ik graag zien dat, net als in andere landen, de prestatiefactor wordt meegewogen in de hoogte van de beurs.

‘Nu is het bedrag gebaseerd op je leeftijd. In mijn ogen mogen goede prestaties beloond worden. Wellicht is dat iets waar de Nederlandse sport nog eens over na zou kunnen denken.’

Bo Kramer Beeld Getty Images

Bo Kramer (21)

Brons met Nederlandse rolstoelbasketbal team op Paralympische Spelen Rio

‘Als je het mij vraagt is het de normaalste zaak van de wereld dat in Nederland ook para-atleten recht hebben op het stipendium. Tegelijk besef ik dat het in veel landen niet vanzelfsprekend is. Ik vind het goed dat NOCNSF geen onderscheid maakt. Het is de reden dat ook para-atleten zich volledig kunnen richten op hun sport.

‘Dat werpt zijn vruchten af. Kijk alleen al naar het aantal medailles dat Nederland de laatste Paralympische Spelen heeft veroverd. Het komt mede door de financiële ondersteuning en professionele faciliteiten waarvan wij gebruik kunnen maken. Noem mij een betere omgeving om topsport te beoefenen dan Papendal?

‘Het stipendium heeft het voor mij mogelijk gemaakt om het ouderlijk huis in Almere te verlaten en een kamer op Papendal te huren. Daardoor kon ik elke dag gaan trainen en echt topsport gaan bedrijven. Bovendien verlichtte het de druk op de schouders van mijn ouders: zij hoefden mij niet meer een paar keer per week op en neer te brengen van Almere naar Arnhem.

‘Ik krijg 1.786 euro bruto per maand. Daarvan betaal ik mijn kamer (400 euro) en mijn vaste lasten zoals de telefoonrekening en boodschappen. Plots had ik geld om alle producten te kopen die ik nodig heb. Als topsporter ben ik altijd met mijn voeding bezig. Zo eet ik veel eiwitten.

‘Zonder beurs was het leven van een topsporter een stuk ingewikkelder geweest. Toen ik nog geen recht had op het stipendium heb ik nog een tijdje in keukens staan afwassen. Dat leverde mij weinig geld op en kostte mij veel energie die ik nodig had tijdens trainingen en wedstrijden.

‘Ik denk dat ik in mijn handen mag wrijven. Welke 21-jarige kan nou zeggen dat hij of zij een beurs krijgt om de hele dag te doen wat hij of zij het liefste doet: sporten.’