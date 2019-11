Dankzij het ‘sportpaspoort’ kan Suriname vissen in grote voetbalvijver

De Surinaamse Gleofilo Vlitjer (recht) in duel om de bal met Francisco Flores van Nicaragua. Beeld BSR Agency

De drijvende krachten achter de nationale ploeg, bijgenaamd Natio, willen meer: plaatsing voor het WK 2030. Een reëel streven, omdat sinds kort profs met een Surinaamse achtergrond voor de ploeg van bondscoach Dean Gorré kunnen uitkomen zonder dat ze in het bezit van een Surinaams paspoort hoeven te zijn. Ze spelen dan officieel op een zakenpaspoort, in de wandelgangen ‘sportpaspoort’ genoemd. De in Amsterdam geboren Nigel Hasselbaink is de eerste speler die ervan profiteert (zie kader).

Al sinds 2000 lagen die plannen er, maar de in 2018 aangestelde Gorré heeft er echt werk van gemaakt, vertelt Ronald Esajas, op vele terreinen actief voor de Surinaamse Voetbalbond (SVB). ‘Dean heeft iedereen die iets zou kunnen bijdragen gemobiliseerd, samen met SVB-voorzitter John Krishnadat.’

Ervaren spelers

Alleen al in de eredivisie lopen tientallen interessante spelers als Nunnely, Haps, Doekhi, Klaiber, Hahn en Kerk rond, al heeft Gorré momenteel vooral ervaren spelers die buiten Nederland voetballen in het vizier.

De 32-jarige Gianni Zuiverloon, ex-Feyenoord en nu in India spelend, werd al gepolst, maar houdt de boot vooralsnog af. ‘Ik zit een beetje met mijn fitheid. Als ik voor Suriname speel, wil ik goed spelen. Het is altijd mijn droom geweest, en van veel jongens. We hadden het er vroeger vaak over. We liepen niet voor niets met Surinaamse vlaggen nadat we het jeugd-EK in 2007 hadden gewonnen. We willen onze ouders en voorouders trots maken.’

Ze spreken de taal, houden van Surinaams eten, de humor, hebben familie in Suriname en komen er graag, vertelt Zuiverloon. ‘Ik spreek Ryan Donk dagelijks, hij wil grote dingen presteren met Suriname.’

Van Dijk, Wijnaldum, Bergwijn, Babel, Promes, Dumfries; het halve Nederlandse elftal heeft Surinaamse roots. ‘Ik ben echt benieuwd waar ze voor gekozen hadden als Suriname ook een optie was,’ zegt Zuiverloon. ‘Het wordt straks net zo’n dilemma als het nu is voor voetballers met een Marokkaanse achtergrond.’

Esajas denkt dat het voorlopig zo’n vaart niet zal lopen. ‘Organisatorisch moet er nog veel verbeteren bij ons.’

Cruciaal besluit

De aanstelling van Gorré noemt hij ‘een cruciaal besluit’ in het project genaamd Bribi na Krakti (Geloof is Kracht). Oud-Feyenoord- en Ajax-speler Gorré is geboren in Paramaribo, groeide op in Nederland en heeft een Nederlands paspoort. Esajas: ‘Het was een voorwaarde dat hij in Suriname zou gaan wonen. Vier keer per week om zeven uur ’s ochtends traint hij de internationals, meestal semi-profs. In een jaar tijd is de ploeg enorm vooruitgegaan.’

Esajas, werkzaam als consultant, bestudeerde de succesverhalen van kleine voetbalnaties als Panama en IJsland. ‘Ook hun trajecten duurden tien jaar. Wij kunnen putten uit een groter spelersarsenaal, in Europa hebben de laatste twintig jaar zo’n 150 voetbalprofs met Surinaams bloed gespeeld. Voetbal zit in ons dna, we hebben bij wijze van spreken 560.000 bondscoaches, maar we moeten niet overhaast te werk gaan.’

Niet iedereen zal benaderd worden. ‘We zoeken het in de categorie net onder de topspelers. Spelers die met beide benen op de grond staan, niet te veel eisen hebben en die we goed kunnen inpassen in de groep. Met Hasselbaink is dat geweldig gelukt.’

Blessurebehandeling

Zuiverloon, even over in Nederland voor een blessurebehandeling, merkt dat de plaatsing voor de Gold Cup onder Nederlanders van Surinaamse komaf het gesprek van de dag is. ‘Ik was net in een Surinaams eettentje en iedereen had het erover, bij de fysio hetzelfde verhaal. Op de app praat ik erover met spelers. Dit is geschiedenis, je voeten jeuken om te helpen. Man, was ik nog maar 5 jaar jonger.’

Het ging tijdens die gesprekken uiteraard ook over de racistische spreekkoren in FC Den Bosch-stadion De Vliert van afgelopen zondag. ‘Niet in de zin dat het spelers richting het Surinaams elftal drijft. Maar als het vaker gaat voorkomen, ja, dan weet je het nooit.’