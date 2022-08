Dankzij Hermès speelt Dinja van Liere mee met de mondiale dressuurtop

Beeld ANP / Imago Sportfotodienst GmbH

Drievoudig olympisch kampioen Anky van Grunsven noemde haar afgelopen weekeinde ‘het nieuwe Nederlandse boegbeeld van de dressuursport’. Ook internationaal klinkt er louter lof voor amazone Dinja van Liere. De 31-jarige geboren Zeeuwse is – binnen anderhalf jaar – als een komeet doorgestoten naar de wereldtop in de dressuur.

Op de wereldkampioenschappen dressuur in het Deense Herning zette Van Liere zaterdag met haar paard Hermès een topscore neer in de landenwedstrijd. De combinatie behoort maandag (tijdens de Grand Prix Special) en woensdag (kür op muziek) tot de favorieten voor een medaille. De verwachtingen rond de WK-debutant en haar 10-jarige bruine hengst zijn ongekend hoog.

Pas zestien maanden geleden was Van Liere samen met Hermès voor het eerst present op een internationaal seniorentoernooi. In de tijd die volgde, maakten Van Liere en haar paard een verpletterende indruk in de wedstrijdpiste. Zo won de rijzende ster van de Nederlandse dressuur vorig jaar in Aken – één van de meest prestigieuze concoursen ter wereld – de Grand Prix; Van Liere liet zelfs haar grote idool en zevenvoudig olympisch kampioen Isabell Werth uit Duitsland achter zich. Verder kroonde ze zich dit voorjaar tot Nederlands dressuurkampioen en won ze de Grand Prix Special op het CHIO in Rotterdam.

Lat hoog

Bij absentie van Edward Gal (sabbatical) en Hans Peter Minderhoud (blessure paard) vormt Dinja van Liere tijdens de WK het gezicht van de Nederlandse dressuurploeg die voor het eerst enkel uit vrouwen bestaat. Voorafgaand aan haar WK-debuut vertelde de geboren Zeeuwse, tegenwoordig woonachtig in het Brabantse Uden, dat haar nieuwe status wel enige druk met zich meebrengt.

‘Maar eerlijk gezegd is de druk die ik mezelf opleg nog groter. Ik leg de lat voor mezelf altijd heel hoog, misschien wel eens te hoog. Stiekem denk ik dat ik een medaille kan winnen op de WK. Als ik kijk naar de scores die Hermès de afgelopen tijd heeft gelopen en de scores van concurrenten dan moet de top-3 haalbaar zijn’, aldus Van Liere.

Ook haar trainer Rieky Young draait er niet omheen dat een podiumplek het ultieme doel is deze WK. Young omschrijft Van Liere als ‘een perfectionistische amazone die heel strakke proeven kan rijden en goed haar focus kan houden’.

Hengst Hermès blinkt in de piste uit met zijn piaffe en passage. ‘Hermès is een natuurtalent. Het gemak waarmee hij de oefeningen uitvoert, maakt hem een echte atleet. Dinja begrijpt Hermès heel goed, ze vullen elkaar perfect aan.’ zei Young zondag telefonisch vanuit Denemarken. Behalve een natuurtalent staat Hermès ook te boek als een echte hengst met een grote persoonlijkheid. Young: ‘Hij heeft van nature veel zelfvertrouwen en vindt zichzelf fantastisch.’

Dat bleek volgens Van Liere zaterdag ook na zijn succesvolle proef in de landenwedstrijd. ‘Toen het applaus van de tribunes klonk, wist Hermès: ze klappen voor mij want ik ben de beste. Hij is een beetje een clown’, zei Van Liere op de persconferentie.

Investeerder

De dressuuramazone heeft Hermès – eigendom van hengstenhouder Joop van Uytert – al zeven jaar onder het zadel. In 2018 deed de combinatie internationaal voor het eerst van zich spreken toen Van Liere verrassend brons won op de WK voor jonge dressuurpaarden . Na de grote doorbraak van Hermès in 2021 vond Van Uytert een investeerder waardoor Van Liere nu tot en met de Olympische Spelen van 2024 verzekerd is van de diensten van haar toppaard.

Over twee jaar heeft Hermès (dan 12) de ideale leeftijd om tot grootse prestaties te komen. Voor Van Liere moeten de Spelen van Parijs in 2024 de nare smaak van ‘Tokio 2021’ wegspoelen. Dankzij haar uitstekende resultaten had de amazone vorig jaar een plek afgedwongen in de olympische equipe, maar door een administratiefout van wereldruiterbond FEI ging er een streep door deelname aan Olympische Spelen.

Een stagiaire van de FEI had Hermès in het computersysteem per abuis de Duitse nationaliteit gegeven, waardoor ruiter en paard niet meer over dezelfde nationaliteit beschikten. Dat is een voorwaarde voor olympische deelname. De blunder kon niet meer tijdig worden hersteld waardoor Hermès thuis moest blijven. Als reserve reisde Van Liere met een ander paard af naar Tokio, maar ze kwam daar niet in actie.