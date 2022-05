Dankzij Feyenoord is Ajax woensdag met overwinning op Heerenveen kampioen

Edson Alvarez kopt de 2-2 binnen door hoger te springen dan Haller en Wijndal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Eventjes leek het kampioenschap zondag nog dichterbij voor Ajax dan het in feite toch al is, totdat de koploper zich alsnog liet wegvegen in Alkmaar. En op het moment dat Ajax ogenschijnlijk bijna weerloos in de hoek lag, was daar weer die veerkracht van de laatste tijd; 2-2.

Ajax leek een moeilijke slotfase van het seizoen tegemoet te gaan, totdat rivaal Feyenoord de helpende hand toestak door van 0-2 tegen PSV nog 2-2 te maken, zodat de voorsprong vier punten blijft, met nog twee duels te spelen en een veel beter doelsaldo voor Ajax. Het hoeft niet meer aan te komen op de slotdag. Woensdag om 20.00 uur winnen van Heerenveen, en Ajax is voor de 36ste keer kampioen.

In de wedstrijd bij AZ zat alles verpakt dat typerend is voor Ajax dit seizoen. Nu en dan een surplus aan kwaliteit en overheersing, gelardeerd met makkelijk combinatievoetbal, maar ook hele reeksen mislukkingen achter elkaar. ‘We hadden en hebben het stuur in handen’, zei trainer Erik ten Hag, terwijl Feyenoord en PSV op het punt van aftrappen stonden.

Totale desoriëntatie

Totale desoriëntatie was daar geweest gedurende een periode van een half uurtje na rust bij Ajax, afgetroefd worden, telkens te laat zijn, minder vrijlopen dan nodig is, door toegenomen lef ook bij AZ. Terwijl Ajax tot de rust beter was, een voorsprong nam, goed voetbalde in de nieuw aangemeten 4-4-2. Met dat openingsdoelpunt duwde Ajax de deur naar het kampioenschap nog verder open, doch na rust knalde die deur in het gezicht terug door de dranger. Al kwam Ajax op Moederdag uiteindelijk zelfs dichter bij de titel, omdat weer een ronde voorbij is waarin PSV de achterstand niet verkleinde.

Opeens was alles weg bij Ajax, wat vaker gebeurt na de winterstop. Geen consistentie, vormloosheid, onder anderen bij spits Sébastien Haller, die soms een parodie is op zichzelf. Het is alsof een verre neef van hem in de aanval loopt. Hij werkt keihard, maar zijn spel oogt onhandig.

Anderzijds: toen het duel hopeloos verloren leek voor Ajax, na de omkering door AZ met twee treffers, was daar toch de late gelijkmaker van uitblinker Edson Alvarez, die een hoekschop van Berghuis steenhard inkopte. Daarop ging Ajax zelfs nog op jacht naar de zege, en die had kunnen vallen als Martins Indi de kopbal van Alvarez niet van de lijn had gehaald.

Uit de Amsterdamse school

Eigenlijk had Ajax moeten winnen, op basis van de eerste helft. Een doelpunt van Brian Brobbey, kort voor rust, zijn vijfde in weinig speeltijd, gaf Ajax de rust die nodig was om de wedstrijd soeverein naar zich toe te trekken. Een doelpunt van de jeugd uit de Amsterdamse school. De prachtige, vol gevoel gegeven pass van middenvelder Kenneth Taylor over de defensie, het uitstekende wegdraaien van Brobbey bij de tollende verdediger Pantelis Hatzidiakos, plus het mooie boogballetje over doelman Peter Vindahl, die wel vaker uitkomt als het niet moet.

Brian Brobbey wint duel met Yukinari Sugawara maar vergeet de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo was het aanvankelijk toch een middag van symboliek, met in de door blessures gewijzigde opstelling van Ajax zeven spelers uit de opleiding, van alle generaties; de oude doelman Stekelenburg, de verdedigers Rensch, Timber en Blind, de middenvelders Klaassen en Taylor, plus aanvaller Brobbey, die in de winterstop op huurbasis terugkeerde van Leipzig.

Ajax dus in de nieuwe formatie, 4-4-2, deels noodgedwongen omdat de buitenspelers ontbreken, bleek dynamischer dan het spel van menig wedstrijd na de winterstop. Brian Brobbey en Sébastien Haller in de spits, Dusan Tadic daarachter. Opkomende backs. Haller en Brobbey moesten geregeld achter de vleugelverdedigers Owen Wijndal en Yukinara Sugawara van AZ aan. Dat bleek lastig voor de spitsen.

Winnen van Ajax

Als AZ iets lekker vindt, is het winnen van Ajax, wat eerder dit jaar in de Arena was gelukt. AZ, vijfde in de stand, liet zich te ver inzakken voor het goede. In plaats van Ajax op te jagen, was het initiatief vrijwel steeds voor Ajax. Sporadisch kreeg AZ een kansje, vooral over links, met Wijndal en Karlsson als gevaarlijke pionnen.

Toch viel de gelijkmaker, tien minuten nadat Brobbey de kans op 0-2 had gemist, na een prachtige voorzet van Wijndal en inkoppen van Pavlidis. ‘Daar ben ik goed ziek van’, zei Daley Blind na afloop, die het persoonlijke duel verloor. Ajax gaf het duel uit handen en incasseerde nog een treffer, van Hakon Evjen, die bij de tweede paal totaal vrij stond na een voorzet van Karlsson en de bal met links achter Stekelenburg werkte. Ajax redde daarop opnieuw een punt door zijn veerkracht.

Blind: ‘We hebben veel geblesseerden en de spoeling is dun, maar we hebben nog steeds veel kwaliteit. We mogen daarvan niet weglopen.’ Toen was de gunstige uitslag bij Feyenoord nog niet eens bekend, die Ajax de kans geeft om thuis kampioen te worden.