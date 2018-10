Dankzij extra krachttraining sloegen de volleybalsters zich door 9 duels in 13 dagen. ‘De prioriteit is: make them strong’

De Nederlandse dames vieren de winst, nadat het Servische team is verslagen. Foto Ronald Hoogendoorn

De slijtageslag bij het WK volleybal wordt door het Nederlands vrouwenteam overleefd aan de hand van de nieuwe kracht- en fitnesstrainer Nicole Rodriguez. De Amerikaanse, die tien jaar in het Poolse topvoetbal werkte, werd dit jaar opgenomen in de staf van hoofdcoach Jamie Morrison, haar landgenoot.

Morrison gaf Rodriguez alle ruimte voor een royale preparatie op het slopende WK, waar Nederland na dertien dagen al negen interlands achter de rug heeft. Dankzij een 3-0-zege op ­Servië, donderdagochtend, schaarde de ploeg zich voor het eerst bij de laatste zes. ‘De prioriteit van Jamie was en is: make them strong. Regelmatig kreeg ik de meiden in de ochtend, dus voor de baltraining, tot mijn beschikking. Dan zijn ze fris, dan is er meer winst te behalen.

‘Er was deze zomer zelfs een periode van een week of drie dat ik de speelsters voor 40 procent ter beschikking had. De andere 60 procent was het dan volleybaltraining. Maar in al die andere gewone weken is toch nog altijd 30 procent van de tijd beschikbaar voor fitheid en kracht. Dat is de verdeling.’

Rodriguez bouwt aan supersnelle atleten, niet aan gewichtheffers, benadrukt ze. ‘Mijn team moet snel kunnen bewegen en hoog kunnen springen om de bal hard te kunnen raken. Ik laat ze rondgaan met gewicht op de rug. Ik wil ze explosief maken, met intensieve oefeningen. Dat is de sleutel van mijn aanpak.’

Gek op het krachthonk

De volleybalsters houden van de fitnessruimte. ‘They love the gym. Het grote verschil met mijn Poolse voetballers is dat het in de cultuur van deze meiden zit. Zo zijn ze groot gebracht op Papendal, jullie Nationaal Sportcentrum. Op jonge leeftijd zijn ze hier al vertrouwd mee geraakt. Ik noem ze de squat squad. Een staaf met gewicht in de nek, dat kunnen ze aan. Ze weten ook wanneer ze rust moeten nemen. Dus naast naar hoge hoogte reiken in de training, zijn er de herstelmomenten op lage intensiteit.

‘En er gaat geen dag voorbij zonder een bezoekje aan de gym. Vrijdag is het officieel een rustdag, order van Jamie. Maar we gaan ’s ochtends met zijn allen een uur de ­fitness in. De basisspeelsters doen het alleen iets rustiger aan dan de wissels. Ik noem het zelfverzorging. Mijn ­meiden snappen hoe ze fris moeten blijven.’

Nederland was donderdag, bij de beslissende poulewedstrijd tegen het tot woensdag ongeslagen Servië, veel energieker dan het Europese kampioensteam. Het was deels mentaal, maar ook een kwestie van trainingsaanpak, is de overtuiging van Rodriguez.

‘Ondanks de vele wedstrijden houden wij een strak schema aan. Met soms toch twee trainingen op een dag. Kracht en bal. We proberen wat extra oefenstof te geven. Dus twee lichtere wedstrijden, 48 uur rust en dan twee zware wedstrijden, dat was ongeveer deze week voor ons, vullen wij in met pittiger training in dat eerste deel van de week. Om de meiden explosief en snel te krijgen voor die zware duels tegen Brazilië en Servië.’

Krankzinnig zwaar

Rodriguez is het eens met de opvatting dat negen wedstrijden in dertien dagen een krankzinnig zwaar is. ‘Ik ben nu een jaar in deze sport actief en ik merk dat er veel discussie is. Maar ik heb niet het idee dat er zomaar iets gaat veranderen bij de wereldvolleybalbond en bij de clubs.

‘Ik dacht altijd dat voetbal met zijn schema van tien, elf maanden zwaar was. Maar de agenda van volleybal is nog belastender. Toen ik bij het Nederlands team kwam, ontdekte ik dat er meiden zijn die elf en zelfs twaalf maanden in het jaar spelen. Er is geen oplossing. De coach moet dat managen.’

De trainster heeft een scherp oog voor de omstandigheden. Naast sterk worden is gezond blijven het andere aandachtsgebied. ‘Want deze sport is extreem belastend. Het is hoog komen, dus het lijf uitrekken, en tegelijk is er rotatiebeweging, om hard te kunnen slaan of de bal te volgen voor de blokkering. Daarom doen we elke dag twintig minuten preventieve oefening om die flexie en rotatie mogelijk te maken. Nee, we zijn geen gymnasten, een spagaat zit er voor deze lange mensen niet in. Maar ze moeten wel soepel zijn.’

Rodriguez is aangetrokken om met haar ‘holistische aanpak’ de nationale ploeg naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te loodsen. In de staf van negen is zij een sleutelfiguur.

Ze zegt onder de indruk te zijn van de veertien Nederlandse volleybalsters, in het bijzonder van ‘Lonnie’, sterspeler Lonneke Slöetjes. ‘Ik heb met grote sporters gewerkt, goudenmedaillewinnaars. In die categorie past Lonnie. Ze is uniek. Ze kan tot een 10 reiken, op de dag dat het moet. Maar ze kan ook terugschakelen naar een 2. Om zich te sparen. Amateurs blijven elk moment een 5 of een 6 scoren.