Dankzij een armband kent Van der Poel zijn lichaam tot op het bot

Waarover professionele wielrenners en hun trainers het liefst zoveel mogelijk data verzamelen is wat er allemaal gebeurt in een rennerslichaam. Hoe het bijvoorbeeld reageert op een trainingsrit op hoogte of een zware Touretappe. Data over presteren en herstellen. Van ‘het had nog wel een stukje harder gekund’ tot ‘je moet nu tien uur slapen om te herstellen’.

Mathieu van der Poel kent zijn lijf als zijn broekzak, zegt Jeremy Powers, voormalig viervoudig Amerikaans kampioen veldrijden, nu in dienst van Whoop. Deze Amerikaanse firma produceert armbanden die de hele dag, honderd keer per seconde, registreren hoe de gebruiker er fysiek voor staat door metingen van hartslag, ademhaling en huidtemperatuur te combineren.

Een schermpje heeft de armband niet. Alle data gaan naar de computer van de trainer. ‘Een renner hoeft niet te vertellen wat hij de hele dag heeft gedaan’, legt Powers uit. ‘Wij leveren de ogen en oren voor de trainer.’

Powers bracht veel tijd door met ‘Matthew’. Van der Poel draagt het apparaatje al jaren, van een training tot in bed, en verzamelde aldus een enorme hoeveelheid data, waardoor de renner precies zegt te weten wat goed en slecht is voor zijn gestel.

‘Zo kwam hij erachter’, vertelt Powers, ‘dat hij geen rood vlees moet eten voor een belangrijke wedstrijd. Want dat verteert hij slecht waardoor hij minder goed slaapt en dus niet optimaal herstelt. Heeft-ie allemaal zelf uitgevonden op basis van de data van zijn armband.’

Van der Poel gebruikt de data om erachter te komen wat een goed moment is om op hoogtestage zijn training te intensiveren, hoeveel slaap hij nodig heeft om te herstellen van de vorige Touretappe en of hij er klaar voor is voor eigen kansen te gaan in de volgende.

‘De helft van het peloton gebruikt Whoop’, zegt Powers. Het ding vat alle complexe data samen in een stoplicht. ‘Rood is onder je niveau, groen erboven. Basketballers bleken significant meer driepunters te scoren als hun stoplicht op groen stond.’

Tijdens een Touretappe heb je niets aan de armband. Trainers hebben echter ook behoefte aan realtime data om onderweg de fysieke gesteldheid te kunnen verbeteren. De wereldwielerbond UCI staat dat niet toe. Onderweg met een glucosemonitor een indicatie krijgen over de energievoorraad van een renner en hoe snel die bij intensieve inspanningen leeg raakt, dat mag niet.

Het is niet zeker of het verboden is omdat er naalden aan te pas komen – de UCI heeft een ‘no needle’-beleid; te zeer verbonden met doping – of omdat er sprake zou zijn van competitievervalsing als renners uit de ploegleiderswagen horen dat ze onmiddellijk een bepaalde hoeveelheid suiker tot zich moeten nemen.

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome vindt het verbod grote onzin, meldt hij op zijn YouTube-kanaal. ‘Ik heb het zo vaak meegemaakt: massale valpartijen in de finale van een koers doordat uitgeputte renners fouten maken door een te laag glucoseniveau.’

‘Of je het nu leuk vindt of niet’, zegt Froome, gezondheidstechnologie speelt een steeds grotere rol in de sport. ‘Neem de U-Scan, waarbij ‘U’ staat voor urine.’ Hang het schijfvormige apparaat in de wc, plas erop en ontvang analyses en aanbevelingen over je fysieke gesteldheid. Dit wordt, zegt Froome, een gamechanger in het wielrennen.