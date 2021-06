Dankzij deze twaalf specialisten staat Stefan de Vrij in het Nederlands elftal

International Stefan de Vrij bij een potje voetvolley tijdens het trainingskamp van Oranje in Portugal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Stefan de Vrij (29) heeft net nieuwe zooltjes gekregen, voor in zijn schoenen, op aanraden van zijn eigen specialist, Jurgen Nijenhuis. De sportpodotherapeut maakt deel uit van een tiental aan experts. ‘Ik wil het maximale eruit halen,’ verklaart De Vrij. ‘Dat vergt een investering, maar dat heb ik er graag voor over. Hoe hoger je komt hoe meer de kleine details het verschil kunnen maken.’

Gedurende het EK zal hij enkele van de experts raadplegen. ‘Ik spreek ze niet allemaal wekelijks. Op het ene moment heb ik hier iets aan, op een ander moment aan iets anders. Ik sta open voor veel dingen om mezelf te verbeteren. Ik lees veel en krijg veel tips van anderen. De voetbalwereld is niet zo groot. Niet alles werkt, natuurlijk. Maar gaandeweg krijg je steeds meer mensen om je heen die je kunnen helpen.’

De Vrij stond in de jeugd bij Feyenoord nooit te boek als het grootste talent. Toch klom hij op naar het eerste elftal, ging hij naar de Italiaanse subtopper Lazio en in 2018 naar de Italiaanse topclub Internazionale, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers in Italië en werd verkozen tot beste verdediger van het WK 2014 (waar Oranje derde werd). Hij moest daarna pittig blessureleed overwinnen. Hij voelt zich fitter, en meent ook tactisch en mentaal progressie te hebben geboekt sindsdien. ‘Ik weet zeker dat het me enorm geholpen heeft om zo ver te komen.’

Loran Vrielink: 'Met Stefan kun je echt tot op detailniveau analyseren.'

Tactisch analist – Loran Vrielink

Vooral in De Vrij’s periode bij Lazio (2014-2018) kwam Loran Vrielink geregeld langs in Rome om de verdediger met behulp van videobeelden tactisch op een hoger niveau te brengen. En anders was er wekelijks contact via Facetime. De Vrij dribbelt nu op een andere manier van achteruit naar het middenveld, hij loopt anders vrij, houdt meer rekening met wat er in zijn rug gebeurt.

Vrielink: ‘Omdat Stefan er echt voor openstaat, zijn er enorme stappen gemaakt. Met hem kan je echt tot op detailniveau analyseren. Voor mij was het daardoor ook leerzaam.’

Bij Internazionale was er onder de recent opgestapte coach Conte zo veel aandacht voor video-analyse dat de samenwerking met Vrielink werd stilgezet. Vrielink: ‘Logisch. Het contact is nog steeds prima. Als ik me verveel tijdens het EK stuur ik misschien nog wat beelden naar hem op.’

Mino Raiola is sinds kort de zaakwaarnemer van Stefan de Vrij. Beeld EPA

Zaakwaarnemer – Mino Raiola

Lang liet De Vrij zich begeleiden door SEG. Met dat makelaarskantoor raakte hij gebrouilleerd toen hij erachter kwam dat het minimaal 7,5 miljoen euro had overgehouden aan zijn transfervrije overstap van Lazio naar Internazionale. Volgens SEG was De Vrij hiervan op de hoogte. De Vrij, die niets over de breuk kwijt wil, is vervolgens in zee gegaan met Mino Raiola, die zijn goede vriend Matthijs de Ligt al begeleidde. De Ligt is de bestbetaalde verdediger van de Serie A. Nu Inter uitverkoop moet houden vanwege een hoge schuldenlast is een zaakwaarnemer die door zijn uitgebreide spelersstal bij alle topclubs een voet tussen de deur kan krijgen geen overbodige luxe.

Bouke de Boer: 'De kerngedachte is: probeer altijd zelf verantwoordelijkheid te nemen, ga daar staan waar je kan staan.' Beeld Mike Roelofs

Mental coach – Bouke de Boer

Bouke de Boer kwam met De Vrij in contact toen hij op uitnodiging van Ron Vlaar bij Feyenoord ging kijken. ‘Daar kwam ik in gesprek met Stefan die zei dat hij net mijn boek ‘De bijzondere reis van een prikkel’ aan het lezen was,’ vertelt De Boer.

‘Stefan heeft bij mij de basis- en vervolgopleiding NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren – methodiek voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie) gedaan, alsmede koude-trainingen en ademhalingsoefeningen. Ik heb hem in Italië opgezocht, we hebben verder gewerkt aan het transformeren van zijn gedachten. Waar loopt hij tegenaan, hoe kan hij daar beter mee omgaan. Veel over de scheiding van zijn ouders gesproken bijvoorbeeld. En over de toestand met SEG. De kerngedachte is: probeer altijd zelf verantwoordelijkheid te nemen, ga daar staan waar je kan staan. Veel mensen wijzen naar anderen. Je moet zelf voorin de bus gaan zitten, zelf het stuur in handen nemen. Alles gaat om overtuigingen. Hij is veel meer in zijn eigen kracht gaan staan. Hij heeft mij ook geïnspireerd, boeken aangeraden van Eckhart Tolle en Deepak Chopra. Ik zie hem echt als iemand die zijn tijd ver vooruit is, licht hoogbegaafd, een voorbeeld voor zijn generatie.’

Lieven Maesschalck: 'Stefan is een heel consciëntieus persoon die niets aan het toeval overlaat.' Beeld Belga

Revalidatietrainer – Lieven Maesschalck

Lieven Maesschalck: ‘Stefan was geopereerd aan zijn knie waaraan hij kraakbeenletsel had. Dat is een serieuze blessure. Hij bleef daarmee sukkelen.’ De Vrij: ‘Revalidatie is net zo belangrijk als de operatie. Dat is goed gegaan bij Lieven, ik heb geen last meer, kan drie wedstrijden in de week aan.’

Maesschalck: ‘De slagingskans op herstel van zo’n blessure is voor een groot deel afhankelijk van de speler. Hoe serieus gaat hij aan de slag met de oefeningen die wij hem aanreiken? Stefan is een heel consciëntieus persoon die niets aan het toeval overlaat, bepaalde oefeningen in zijn levenswijze implementeert.

‘Hij snapt daarbij dat elke blessure een kans is om jezelf te verbeteren. Hij heeft ook andere euveltjes aangepakt. De bewegingsfunctie vanuit zijn heup was bijvoorbeeld niet optimaal, dat ging hij compenseren en daardoor liep hij tegen andere kwetsuren aan. Hij heeft later nog met Bram Swinnen gewerkt, een performance coach die bij mij in dienst was. Hij is via ons ook in contact gekomen met cognitief trainen via Virtual Reality en het systeem fitlight, waarbij je oplichtende lampjes moet aantikken. Daarmee train je je coördinatie en reactiesnelheid. Zo maakte hij zijn lijf bestendig voor de absolute top en dwong hij een transfer naar Internazionale af.’

Rob Langhout had met drie behandelingen de liesproblemen bij De Vrij opgelost.

Liezenspecialist – Rob Langhout

Stefan de Vrij: ‘Ik had lang liesklachten, was er al eens aan geopereerd, maar bleef last houden. Ik zou bijna weer geopereerd worden toen Jasper Cillessen me op Rob wees. Jasper had precies dezelfde klachten en na twee behandelingen was het weg. Dus ik dacht: gewoon proberen, waarom niet? Met drie behandelingen was het opgelost.’

Ron Vlaar: 'We praten trouwens echt niet alleen over innovatie, of over sport, maar over allerlei dingen.’ Beeld ANP

Klankbord – Ron Vlaar

Wil De Vrij kletsen met iemand die hem door en door kent en zelf ook op topniveau heeft gespeeld als verdediger dan belt hij oud-speler Ron Vlaar. Ze leerden elkaar kennen bij Feyenoord. ‘We hadden direct een klik,’ vertelt de zeven jaar oudere Vlaar. Vlaar leefde al vrij rigide voor zijn sport, trainde al bij krachttrainer Hans Croon, werkte met osteopaat Lee Johnson en mental coach Bouke de Boer. ‘Stefan staat er ook zo in, wil er ook alles uithalen. Er komt steeds meer bij dat je kunt helpen. Dat probeert hij allemaal, en hij heeft dan de discipline om dat vol te houden. We praten trouwens echt niet alleen over innovatie, of over sport, maar over allerlei dingen.’

Osteopaat – Lee Johnson

Lee Johnson: ‘Ik leerde Stefan tien jaar geleden kennen. Een osteopaat kijkt naar het totale systeem. Wij voeren geen ‘correcties’ uit als iemand ergens pijn heeft, we proberen de oorzaak weg te nemen. Een schouderprobleem kan best zijn oorzaak in de enkel hebben of komen door stress of voeding. Doel is blokkades te verhelpen in het lichaam.

‘Ik behandelde Stefan tot aan de lockdown maandelijks, vloog een keer of zes per jaar naar Italië. Ik probeer een fundament te leggen waardoor andere behandelingen makkelijker verlopen of niet nodig zijn. Stefan liep als beginnend prof bijvoorbeeld een beetje gebogen, wat verkrampt met zijn bovenlichaam. Dat is compleet veranderd. Met een heel team krijg je dat voor elkaar, want wat ik doe is complementair aan andere behandelaars.’

Arno Philips (tweede van rechts): Als hij ergens last van heeft, bellen we. Beeld ANP

Fysiotherapeut – Arno Philips

Arno Philips: ‘Ik leerde hem kennen op het WK 2014 toen ik al bij het Nederlands elftal betrokken was. Als hij ergens last van heeft, bellen we. En als hij voor interlandperiodes in Nederland is, spreken we af voor behandelingen.’

Dorien Groot: 'Niet elk dieet is voor iedereen goed.' Beeld .

Voeding – Dorien Groot

Health coach Dorien Groot: ‘Een paar jaar terug hebben we een aantal sessies gedaan. Niet elk dieet is voor iedereen goed. Ik kijk onder meer naar bloedgroepen. Mensen met bloedgroep O verteren dierlijke eiwitten goed en tarwe juist minder, terwijl mensen met bloedgroep A zich vaak juist het beste voelen als ze plantaardige eiwitten eten. Ik heb hem ook opgemeten en daar weer informatie uitgehaald.’

Jurgen Nijenhuis: ‘Ik heb net zooltjes bij hem afgeleverd waar hij in principe een jaar mee kan doen.' Beeld .

Zooltjes – Jurgen Nijenhuis

Jurgen Nijenhuis: ‘Via een 3D-scan kijk ik naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de voeten. Maar ook naar de looptechniek, de voetbalschoen zelf, eventueel het klachtenpatroon en de positie in het veld. Hoeveel rotaties moet hij maken? Hoe reageert zijn voet, enkel, knie, heup? Hoe is hij gebouwd?

‘Op basis daarvan maak ik voetzolen. In samenwerking met de schoenensponsor wordt de hele voetbalschoen op maat gemaakt, want dat is voor een voetballer als de hamer voor de timmerman. Dat is dan alleen nog de uiterlijke vormgeving. Bij Stefan kijk ik naar de hele voet plus het enkelgewricht.

‘Ik heb net zooltjes bij hem afgeleverd waar hij in principe een jaar mee kan doen. Maar als er klachten zijn dan hebben we veel eerder contact. Soms vlieg ik naar hem toe. Let wel: het hele lichaam steunt op de voet, daar moet een voetballer toch zijn centen mee verdienen.’

Wim Hof, ook bekend als The Iceman Beeld ANP

Herstel – Wim Hof

Met een aantal andere sporters onder wie kickbokser Luis Tavares en judoka Roy Meyer bracht De Vrij een bezoek aan Wim Hof alias The Iceman. De Vrij: ‘Hij heeft bij zijn huis een koelcel waarin we bij 25 graden onder nul moesten hardlopen. In het begin was het afzien, maar daarna voelde ik me supergoed. Ik heb van Wim ook geleerd hoe goed het is om koud te douchen. In het begin was dat heel heftig, maar nu voel ik dat ik veel meer energie in mijn lichaam heb. Zeker als ik daarna bepaalde ademhalingsoefeningen doe.’

Ontspanning, creativiteit, coördinatie – de piano

Om te ontspannen luistert de verdediger graag naar de klassieke pianist Ludovico Einaudi. De Vrij: ‘Hij geeft elk jaar iets van vijftien concerten in Milaan en in een jaar ben ik er naar iets van acht geweest. Hij is zo gepassioneerd, zo getalenteerd. Ik heb hem ontmoet. Bij hem thuis geweest, dat was heel bijzonder. Door hem ben ik ook piano gaan spelen. Zonder leraar vooralsnog. Een uurtje een instrument bespelen is ook een goede oefening voor je hersenen, coördinatie en creativiteit.’

Een filmpje waarbij hij samenspeelt met de beroemde cellist Redi Hasa tijdens diens concert ging viraal. ‘Dat was erg spannend, want ik speel pas een jaar en werd geïntroduceerd als ‘een geweldige pianist’, haha. Ik vraag altijd of ik bij Oranje een piano op mijn kamer kan krijgen. Je moet het bijhouden. Nathan Aké en Davy Klaassen spelen ook piano. Ha, misschien kunnen we een bandje beginnen.’