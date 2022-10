Dankzij de vondsten van F1-ontwerper Newey is Verstappen iedereen te snel af

Adrian Newey, ontwerper van Red Bull, met z'n rode notitieblok. Beeld Getty Images

Zijn rode notitieblok op A4-formaat houdt Adrian Newey op de Formule 1-circuits steevast stevig onder zijn linkerarm, veilig dichtgeklemd voor de begerige ogen van de concurrentie. Hierin staan de laatste ingevingen van de succesvolste auto-ontwerper ooit in de Formule 1. Als meester van lijnen en vormen is Newey (63) de stille kracht achter het soevereine seizoen van Max Verstappen.

Op jonge leeftijd wist Newey dat hij voorbestemd was om raceauto’s te tekenen. Zijn vader, een dierenarts, bouwde in zijn vrije tijd auto’s volgens bouwpakketten. De 11-jarige Newey hielp graag mee. ‘Maar het verveelde snel om andermans ontwerpen te maken. Dus begon ik zelf te schetsen en stukjes metaal en glasvezel te maken. Ik had geen idee wat ik aan het doen was, maar het wakkerde wel mijn interesse in ontwerpen aan’, zei Newey in een podcast van Red Bull.

Voor creatieve geesten als Newey is de Formule 1 dan het walhalla. Één geniale, experimentele vondst kan bepalend zijn. Niet voor niets geldt in de koningsklasse sinds de allereerste race in 1950 de vuistregel: de auto bepaalt hoe goed een coureur kan zijn.

Newey koos voor een opleiding in lucht- en ruimtevaarttechniek aan de universiteit van Southampton. Dankzij deze studie leerde hij alles over aerodynamica.

Net zo belangrijk voor hem was de traditioneel sterke band tussen de universiteit en F1-teams. Direct na zijn afstuderen in 1980 ging Newey aan de slag op de aerodynamica-afdeling van het F1-team van Fittipaldi. In 1988 ontwierp hij voor het bescheiden team March zijn eerste F1-auto. Hoewel die wagen geen races won en hij uiteindelijk werd ontslagen, was het genoeg voor de topteams om zijn unieke talent te zien.

Vooral zijn gevoel voor aerodynamica viel op. In Neweys filosofie is het essentieel de auto als een geheel te zien in plaats van per onderdeel. Alleen op die manier is het volgens hem mogelijk om de heilige graal te vinden als het gaat om F1-bolides: een auto met weinig luchtweerstand (dus snel) én veel grip (dus goed bestuurbaar).

Alles moet bij hem wijken voor de perfecte lijn. Hij maakt er motorbouwers geregeld gek mee; zij krijgen de opdracht hun al complexe creatie te proppen in een nóg complexer en vaak vooral krap, smal ontwerp. Simpelweg omdat de luchtstromen dan beter over de auto lopen.

Elke lijn telt

Zijn creaties zijn daardoor lastig kopiëren; elke lijn speelt een rol in het overkoepelende concept. Fameus zijn ook de anekdotes over zijn kantoor in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Als enige schetst Newey daar nog op een ouderwetse tekentafel, terwijl zijn jongere collega’s naast hem werken met hypermoderne ontwerp- en tekencomputers.

Het helpt hem het overzicht te houden. Om dezelfde reden bestudeert hij ook niet urenlang foto’s van concurrerende bolides. Liever loopt hij fysiek langs een auto, gewapend met zijn rode notitieblok en zwarte pen. ‘Dan zie je ze volledig in 3D, zonder beperkingen’, zei hij in de Red Bull-podcast. ‘Soms trekt dan iets mijn aandacht. Maar ik kijk vanuit onze garage ook veel naar onze eigen auto, vanuit zoveel mogelijk hoeken.’

Hij vindt zijn werk het leukst als er iets rigoureus verandert. ‘Dat kan ik met een leeg vel papier beginnen’, zei Newey vorig jaar in een interview op de site van zijn renstal. Stabiliteit maakt zijn werk volgens hem repetitief. ‘Niemand komt dan nog met nieuwe ideeën. In plaats daarvan wordt er oneindig voortgeborduurd op bestaande concepten. Winnen wordt dan een kwestie van wie de meeste middelen heeft om die aanpassingen te doen. Dat is niet zo bevredigend als compleet iets nieuws doen.’

De RB18, de auto waarin Max Verstappen dit seizoen wereldkampioen is geworden. De F1-wagen wordt wel gezien als een van de beste ontwerpen van Adrian Newey. Beeld Getty Images

Er is geen seconde van de dag dat Newey niet nadenkt over zaken die zijn auto’s beter kunnen maken. ‘Adrian ligt altijd een maand voor op ons’, zei Red Bull-teambaas Christian Horner in 2011 in een interview bij de omroep Deutsche Welle. ‘De rest van de fabriek probeert hem vooral bij te houden.’

Het is een werkwijze die hem extreem succesvol maakte. Al ruim dertig jaar vindt Newey hiaten in autoregels die anderen niet zien. Zijn auto’s wonnen tot nu toe 191 races, 11 constructeurstitels en 7 coureurstitels. Hij is de enige ontwerper die voor drie teams kampioensbolides (Williams, McLaren en Red Bull) tekende.

Ayrton Senna

Zijn loopbaan leest als één groot jubelverhaal. Maar bij het noemen van één naam zal er bij hem altijd een ernstige frons op het gezicht verschijnen: Ayrton Senna.

Newey ontwierp de Williams-auto waarin Senna in 1994 verongelukte op Imola. Krap dertig jaar later is er nog altijd geen onomstotelijke verklaring voor de crash van de legendarische drievoudig kampioen. Enkel staat vast dat zijn stuurstang doormidden was gebroken.

In zijn autobiografie uit 2017, How to Build a Car, schrijft Newey openhartig over het zwaarmoedige gevoel dat hij ervaart als hij terugdenkt aan Senna. ‘Of die stuurstang nou de crash veroorzaakte of niet, het is niet te ontkennen dat er op die auto slecht ontwikkelde onderdelen zaten die er nooit op hadden mogen zitten.’

Hij had naar eigen zeggen de aerodynamica ‘verprutst’, waardoor hij Senna met een onstabiele auto had opgezadeld. ‘Ik zal altijd een stukje verantwoordelijkheid voelen voor zijn dood, maar geen schuld’, schreef Newey, die in de slepende rechtszaak na de dood van Senna samen met anderen werd aangeklaagd voor doodslag en werd vrijgesproken.

Hij twijfelde na het verongelukken van Senna of hij wel in de Formule 1 wilde blijven. Hij moest de liefde voor de sport terugvinden. Dat lukte. Als hij een ander besluit had genomen, was het misschien wel heel anders gelopen met bijvoorbeeld Red Bull.

Sinds 2006 werkt Newey voor de renstal van Max Verstappen. Hoe belangrijk Newey voor Red Bull is, valt vooral op als hij er niet is. In het midden van de hegemonie van Mercedes tussen 2014 en 2021 raakte Newey enigszins gedemotiveerd, omdat hij vond dat het belang van motorvermogen dat van een goede auto overschaduwde. Hij zette een stapje terug, om zich te focussen op het ontwikkelen van een hypermoderne sportauto.

Meesterwerk

Plots kampten de auto’s van Red Bull met problemen die er voorheen nooit waren. In 2017 sloeg het team bijvoorbeeld de plank mis met data uit windtunneltests, waardoor de aerodynamica niet klopte. In allerijl werd Newey weer fulltime bij het team gehaald. Het verklaart zijn vorstelijke salaris van naar verluidt 10 miljoen euro per jaar.

De auto die hij voor dit seizoen ontwierp, gaat misschien wel de boeken in als zijn meesterwerk. Newey stond in de winter voor een monsterklus. Hij had zich tot de allerlaatste race bemoeid met de auto van vorig jaar vanwege de intense titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. Tegelijk veranderden voor 2022 de auto’s volledig.

Daarbij gaf niet langer de lucht die over de auto stroomde de doorslag voor bijvoorbeeld de grip, maar werd de luchtverplaatsing onder de auto cruciaal; het zogenoemde grondeffect. Via twee tunnelachtige inkepingen aan de onderkant (de vloer) wordt de auto op het asfalt gezogen.

Toevallig had Newey ruim veertig jaar eerder precies over dat fenomeen zijn afstudeerscriptie aan de universiteit van Southampton geschreven. De inspiratie spatte af van de auto die Red Bull dit jaar toonde bij de testdagen. Met name de complexe zijkanten vol golven en lijnen vielen op.

De RB18 bleek meteen bloedsnel. Verstappen worstelde in de eerste races nog met de bestuurbaarheid, maar die kinderziekten poetste Newey er snel uit. Het leidde tot een auto die ruim voor de slotrace alle titels al heeft gewonnen en het recordaantal zeges in een seizoen evenaarde. En het seizoen is nog niet voorbij.

Het beeld van afgelopen zondag aan de Red Bull-pitmuur op het Circuit of the Americas in Austin was veelzeggend. Direct nadat Verstappen de finish was gepasseerd voor de zege en daarmee Red Bulls eerste constructeurstitel sinds 2013 kreeg Newey een knuffel van teammanager Jonathan Wheatley en legde teambaas Christian Horner een hand op zijn schouder. Ze bedankten hem. Andermaal had hij een meesterwerk afgeleverd.

Newey nam de complimenten met een bescheiden glimlach in ontvangst. Hij doet simpelweg nog steeds waarvan hij als kind al droomde: snelle auto’s bedenken, die pionieren op de grenzen van wat natuurkundig mogelijk is.