Dankzij de transfer van Reijnders bewijst AZ zich weer als handelshuis met een neus voor talent

Tijjani Reijnders viert de 4-0 van AZ tegen Dundee United in de derde derde voorronde van de Conference League. Beeld ANP / ANP

‘Meer schieten’, was het advies van Martin Reijnders een jaar geleden aan zijn bij AZ spelende zoon Tijjani. Ze sloten er een weddenschap op af. 50 euro kreeg zoonlief voor elke wedstrijd waarin hij twee keer tussen de palen schoot. Lukte dat niet dan moest hij pa 50 euro betalen.

Martin Reijnders, oud-prof van onder meer PEC Zwolle, wist: wie in beeld wil komen bij grote clubs, móét opvallen, móét scoren. Na een paar weken werd de weddenschap afgebroken: Tijjani maakte zijn vader arm. Maar diens doel werd bereikt.

Met een doeltreffend schot tegen West Ham United in de halve finale van de Conference League zette Reijnders junior zichzelf op de Europese kaart. De middenvelder had de grote clubs voor het uitkiezen, maar tekende voor vijf jaar getekend bij AC Milan, dat 20 miljoen plus 2 miljoen aan bonussen voor de middenvelder over heeft.

Reijnders wordt eind deze maand 25, maar speelt pas een seizoen in de basis bij AZ dat afgelopen seizoen als vierde eindigde. De middenvelder, in 2018 opgepikt bij PEC Zwolle, had lang Teun Koopmeiners en Fredrik Midtsjø voor zich.

Oranje

Afgelopen seizoen ‘viel eindelijk alles op zijn plaats’, vertelde hij na de laatste competitiewedstrijd. Reijnders groeide uit tot een van de betere middenvelders van de eredivisie en werd geselecteerd voor het Nederlands elftal. Met een stap naar het buitenland was hij toen nog niet bezig, al sloot hij de mogelijkheid niet uit. ‘Het kan, het blijft de voetbalwereld. Maar het moet wel de juiste stap zijn.’

Toch vertrekt hij dus. Van AZ naar AC Milan is een forse stap. Milan werd kampioen in het seizoen 2021-2022 en was afgelopen seizoen kwartfinalist in de Champions League. In Nederland heeft de Italiaanse topclub nog altijd een gouden klank door de periode dat Van Basten, Gullit en Rijkaard daar tweemaal de belangrijkste Europese beker wonnen, een kunstje dat later herhaald werd door Clarence Seedorf.

Beelden van die grootheden toonde Martin Reijnders wel eens aan zijn kinderen. Hij was zelf in de jaren negentig een getalenteerde spits, maar vond het wel prima bij PEC, na wedstrijden dook hij graag het Zwolse nachtleven in. Pas later in Amerika en Finland ging hij meer voor zijn sport leven.

Dat moesten zijn zonen Tijjani en Eliano, die bij PEC speelt, slimmer aanpakken. Reijnders senior, uitvinder en handelaar in zogenaamde tactiekwanden die inmiddels in zo’n beetje elke trainerskamer hangen, stimuleert zijn kroost op alle mogelijke manieren en nam een paar maanden geleden tevens de zakelijke begeleiding op zich.

Milos Kerkez

Daarvoor werden de broers Reijnders begeleid door Menno Beukema, de vader en zaakwaarnemer van ploeggenoot Sam Beukema die deze zomer van AZ naar Italië trok, naar Bologna. Ook Beukema was pas net een jaartje volwaardig basisspeler in Alkmaar. In totaal kreeg AZ zo’n 10 miljoen voor de 24-jarige verdediger, die twee jaar geleden overkwam van Go Ahead.

Daarmee is het nog niet klaar wat uitgaande transfers betreft bij AZ. Milos Kerkez (19) stapte in een privé-jet van Premier League-club Bournemouth. Voor hem toucheert AZ zo’n 18 miljoen. Ook van Kerkez, die AZ opviste uit het tweede van AC Milan, was een jaar geleden nog niet helemaal zeker of hij basisspeler zou worden. Opvallend: ook Kerkez wordt begeleid door zijn vader.

Ondertussen zit de speler van wie verwacht werd dat hij zou vertrekken bij AZ, Jesper Karlsson, nog in de wachtkamer. Hij wilde vorig seizoen naar Celta de Vigo, maar AZ liet hem niet gaan. Afgesproken werd dat AZ deze zomer meewerkender zou zijn, doch de Zweedse buitenspeler kende mede door blessures een mager seizoen. Het zal Karlssons ploeggenoten (en hun vaders) aan het denken hebben gezet.

AZ-trainer Pascal Jansen is niet verbaasd over de ontwikkelingen. ‘In onze wereld komt er snel belangstelling als je goed presteert. Tijjani heeft zich goed ontwikkeld. Ik ben heel trots op hem, al had ik graag nog een jaar met hem gewerkt om samen nog beter te worden. Sam heeft zich goed doorontwikkeld en achtte de tijd rijp om die stap te maken. In de Serie A schijnt het verdedigen op een ander niveau te zijn.’

Handelshuis

Bijna 50 miljoen voor drie spelers die pas een seizoen voor het voetlicht treden is voor AZ geen noviteit. Onder meer Vincent Janssen, Steven Berghuis en Alireza Jahanbakhsh trokken ook verder na een luttel jaar vlammen in de eredivisie. Goede spelers die wel bij AZ blijven worden vaak (reserve-)aanvoerder om zo hun waarde te vergroten.

Het is een uitstekend draaiend handelshuis. Wie de transferuitgaven en -inkomsten van AZ van de laatste tien jaar op de website Transfermarkt.nl bij elkaar optelt, komt op duizelingwekkende cijfers uit: voor meer dan 250 miljoen euro verkocht en voor iets meer dan 60 miljoen euro ingekocht.

Groot voordeel daarbij is dat vanuit de jeugdopleiding al jaren veel kneedbaar talent doorstroomt en dat zal komend seizoen niet anders zijn. Vorig seizoen won Jong AZ de Europese Youth League. Trainer Jansen, die pas drie relatief onbekende externe aanwinsten begroette, wijst op Wouter Goes en Myron van Brederode die vorig seizoen al veel wedstrijden speelden ‘op een manier dat je ziet van: dat gaat de goede kant op.’

De doelstelling is onveranderd: AZ wil zich mengen in de top-3, liefst zelfs in de top-2. Dan wachten er nog meer miljoenen, vanuit de Champions League.