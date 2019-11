Dankzij de telepathie van Ziyech en Promes houdt Ajax zes punten voorsprong op AZ

Hakim Ziyech met Quincy Promes en Daley Blind. Beeld ANP Sport

Vaak rolt het applaus in de Johan Cruijff Arena van de tribunes, reeds als de rust aanbreekt van een wedstrijd van Ajax. Zaterdag klapten de mensen na 45 minuten lauwtjes, alsof ze een gewone maaltijd nuttigden in plaats van een driesterrenmenu, want het stond slechts 1-0 tegen Heracles. Dat was even wennen.

Maar na rust liep de motor eventjes weer soepel en verscheen toch een uitslag op het bord waarmee ze in Amsterdam dik tevreden zijn: 4-1, met twee goals die tot het vaste stramien van het aanvalsspel van Ajax zijn gaan behoren. De voorzet van Hakim Ziyech van rechts, indraaiend, de afronding van Quincy Promes. Het is bijna telepathie, hoe de twee elkaar aanvoelen. Hoe de een vraagt en de ander geeft.

Moeilijk tot de rust

Net als de vorige keer na een interlandperiode beleefde Ajax een moeilijke avond, althans, tot de rust. De vorige keer won Ajax met wat geluk bij RKC, nu was Heracles een volwaardige, zich uitstekend presenterende tegenstander die, en dat is weinig verrassend tegen het huidige Ajax, uiteindelijk ruimschoots te kort kwam.

De Almeloërs trapten als nummer zeven van de eredivisie af. Heracles voetbalde gewoon lekker mee, gedurfd en waar mogelijk vol op de aanval. Kort voor rust viel bijna de 1-1, toen Zakaria Labyad te kort terugkopte op doelman André Onana. Topschutter Cyriel Dessers had kunnen scoren, ware het niet dat Onana hier een van de kwaliteiten toonde. De Kameroener durft lang te blijven staan, omdat hij vertrouwen heeft in zijn reactievermogen. Zo redde hij met de voet.

Labyad scoort

Feyenoord en FC Utrecht waren de vorige tegenstanders in thuisduels van Ajax in de eredivisie. Het was toen showtijd, met ruststanden van 4-0 en 3-0. Nu stond het slechts 1-0, door een al bijna typerend doelpunt, na de inswingende voorzet van Hakim Ziyech en de afgemeten kopbal van dichtbij van Quincy Promes, uit een moeilijke hoek bij de tweede paal. Ze weten precies wat ze doen, het is moeilijk te verdedigen. Het was een prachtig hoogtepunt, omdat de aanval daarvoor al mooi was, maar die liep een beetje dood totdat Ziyech begon te toveren. Bijna uit stand legde hij de bal bij de tweede paal, waarna Promes net als tegen Chelsea in Londen scoorde met het hoofd.

In een korte fase na rust besliste Ajax het duel. Eerst door een puike dieptepass van Daley Blind, in één keer met een glijdende punter afgerond door Zakaria Labyad. En daarna was daar weer zijn prachtige pass annex voorzet van Ziyech, nu in één keer met links ingeschoten door Promes bij de tweede paal voor diens tiende treffer in de eredivisie, evenveel als Donyell Malen van PSV.

Lille-uit

Ajax blijft dus afgetekend koploper, op zes punten gevolgd door AZ. Woensdag is de vijfde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League, bij Lille. Trainer Erik ten Hag zal dan een nieuw besluit nemen over het verdedigingscentrum, nu Daley Blind en Joël Veltman woensdag geschorst zijn door hun rode kaarten bij Chelsea. Zaterdag speelden Blind en Perr Schuurs, omdat Veltman ook nog geblesseerd is. Schuurs wisselde goede momenten af met onzekere fasen.

Zeker is dat hij het moeilijk had met Dessers, een sterke, snelle spits die een mooi seizoen doormaakt. Maar Schuurs haalde ook een schot van invaller Mohammed Osman van de lijn, met het hoofd. Kort daarna maakte invaller Sergino Dest nog 4-0, na zo'n snelle combinatie in het strafschopgebied. En Dessers eiste zijn doelpunt op na een fout van Dest, een lange ren en een uitstekend schot. Dat nam niet weg dat het publiek Ajax beloonde met een ruimhartig applaus.