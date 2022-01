Dankzij de tedere handen van de Ajax-leiding is Brobbey weer terug in Amsterdam

Bryan Brobbey Beeld Getty Images

De opmerkelijke U-bocht in de nog prille carrière van Bryan Brobbey is het gevolg van de tedere handen waarmee Ajax tegenwoordig omgaat met spelers die vertrekken, zelfs als dat transfervrij gebeurt zoals in het geval van Brobbey. Altijd proberen medewerkers contact te houden, van de teammanager tot de directeur voetbalzaken. Zo kwam het al tot een hereniging met Daley Blind, Davy Klaassen en Ryan Babel.

Vroeger kregen vooral jonge spelers die voor niets de deur uitliepen nog wel eens een verbale trap na van een gefrustreerde Ajax-directeur. In Brobbey was al veel energie gestoken, langdurig werd getracht diens aflopende contract te verlengen. Volgens beide partijen was het laatste salarisvoorstel van Ajax ongeveer gelijkwaardig aan dat van de Duitse topclub, al is nooit bekend geworden welke bonussen er nog zijn uitgekeerd. Op zeker moment gaf Brobbey zelfs aan dat hij zou blijven. ‘Maar aan de onderhandelingstafel liep er volgens mij toch iets niet zo goed,’ stelde hij nadat bekend was dat hij toch voor Leipzig had gekozen.

Alsnog bleven directeur Overmars en ook trainer Ten Hag nadien appen en bellen met Brobbey. Zoals ook met oud-spelers Donny van de Beek en Hakim Ziyech de band nog steeds warm is, bevestigde Ten Hag.

Nood aan volwaardig alternatief

Een jaar geleden werd een spits gehaald waarmee Ten Hag al bij FC Utrecht samenwerkte, Sébastien Haller. De Ivoriaan, topscorer in de eredivisie en de Champions League, doet mee aan de Afrika Cup (dat van 9 januari tot 6 februari afgewerkt wordt in Kameroen), vandaar dat er nood was aan een volwaardig alternatief. De snelle, geblokte Brobbey brengt bovendien andere kwaliteiten dan de lange, elegante Haller.

Brobbey scoorde vorig seizoen als supersub zes keer voor Ajax: omgerekend een treffer per uur. Ten Hag tijdens een recent interview over Brobbey: ‘Het is doodzonde als je ziet dat hij zo weinig kansen heeft gehad. Daarmee stokt ook zijn ontwikkeling. Hij had in mijn ogen de concurrentie kunnen aangaan met Haller. Hier had hij veel meer gespeeld. Dat was voor zijn ontwikkeling goud geweest.’ Brobbey is volgens Ten Hag naast ‘snel, sterk en doelgericht’ ook in het bezit van ‘charisma’. ‘Uitstraling bedoel ik daarmee. Dat zit in het gen van de club, dat zelfbewustzijn.’

Herhaling van seizoen 2018-2019

Brobbey kan volgens Ten Hag zo mee op het allerhoogste niveau, de Champions League. Ajax speelt op 23 februari de heenwedstrijd in de Champions League tegen Benfica. De Amsterdamse club zet in op een herhaling van het seizoen 2018-2019 toen het bijna de finale haalde.

Brobbey had op zijn beurt lovende woorden voor Ajax. Hij noemt directeur Overmars een ‘eerlijke en lieve man’ die er ‘wel een beetje kapot van was’ dat hij vertrok. Spijt van zijn keuze heeft hij niet. Bij Leipzig, waar hij nog tot medio 2025 onder contract staat, had Brobbey ‘veel geleerd’, vertelde hij in een podcast van FC Afkicken. Hij miste zijn familie in Amsterdam en Ajax. ‘Amsterdam is sowieso mijn thuis en Ajax gewoon mijn cluppie.’