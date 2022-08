Danilo en Dilrosun voelen zich op hun plek in de aanvalsdemocratie van Feyenoord

Feyenoorder Dilrosun (uiterst links) zet Feyenoord op een 3-2-voosprong met een schitterend schot waar Vitesse-doelman Jeroen Houwen geen antwoord op heeft. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Prachtig is de glimlach van Javaîro Dilrosun als hem wordt gevraagd of hij het bewust zo deed, de bal met een boog van de zijkant van het strafschopgebied in de verre kruising deponeren. Met dat kunstwerk, vervaardigd door zijn begaafde linkervoet, zette hij Feyenoord op 2-3 tegen Vitesse, als opmaat naar de 2-5 zege.

De lach verraadt dat de trap eigenlijk als voorzet was bedoeld. Bij het zien van de herhaling vermant hij zich: ja, het was toch zo bedoeld. Hij moet dat zeggen. Het verhoogt het aanzien, de waarde van de kersverse Feyenoorder bij het publiek.

Dat besef is er ook bij de Braziliaanse spits Danilo. Hij stormde door op Vitesse-keeper Houwen maar had natuurlijk nooit verwacht dat die zich zou laten verrassen, waardoor de spits simpel zijn tweede doelpunt kon aantekenen. ‘Van pressen wordt een keeper nerveus', stelt Danilo echter.

Aanvallers Danilo en Dilrosun konden bij hun vorige clubs Hertha BSC en Ajax niet overtuigen, de voorbereiding bij Feyenoord verliep stroef. Maar een doelpunt doet wonderen. ‘This is Feyenoord, you have to be sterk’, zegt Danilo in een mengeling van Nederlands en Engels.

Twintig goals wil hij maken, de 23-jarige Braziliaanse spits die transfervrij overkwam van Ajax alwaar hij eindigde als derde keus. Bij Feyenoord is hij nu nog heel even de enige spits, omdat de Mexicaan Giménez nog niet over de vereiste papieren beschikt.

De 24-jarige buitenspeler Dilrosun trainde vaak mee bij het eerste van Manchester City, speelde al in de Duitse en Franse competitie, en eenmaal in het Nederlands elftal, maar was toch zenuwachtig. ‘Heel Nederland kijkt mee, normaal volgt alleen mijn familie mijn wedstrijden.’

Hij begon ‘stijfjes’ op links en wisselde daarom vlot van kant. Daar voelde hij zich ‘vrijer’. Het was zijn idee, en het mocht van coach Slot, sterker nog: die stelde in interviews dat Feyenoord in aanvallend opzicht een vrije democratie is waarbij ieders idee welkom is, terwijl het in defensief opzicht qua afspraken en werklust een dictatuur moet zijn.

Zo moet ook het ‘nieuwe’ Feyenoord worden. Slechts vijf spelers die vorig seizoen aan de de Conference League-finale begonnen zijn er over, veel nieuwkomers zijn er pas net. Nog is het niet klaar. Verdediger Senesi ontbrak, want hij gaat naar Bournemouth voor rond de 15 miljoen euro. Aan Aursnes, steeds meer de spil van het team, wordt al tijden getrokken door Benfica. Slot: ‘Dat geeft onrust in een groep.’

Dilrosun: ‘Het is best lastig, niemand kent elkaars kwaliteiten echt, je weet niet hoe anderen met de druk omgaan. Deze wedstrijd helpt.’

Cohesie, groepsdynamiek, hiërarchie, afspraken inslijpen; dat vormt zich allemaal niet vanzelf. ‘Daar wordt makkelijk over gedaan door mensen die geen trainer zijn, maar dat kost gewoon tijd', stelt Slot die zijn basisteam vorig seizoen sneller bijeen had.

Feyenoord begon niet goed in Arnhem, kwam 1-0 achter doordat Rasmussen, Vitesse-middenvelder Manhoef teveel ruimte gaf, knokte zich naar een 1-2-voorsprong via Wålemark en Danilo, zag Vitesse weer langszij komen door Frederiksen en liep dan toch weg via Dilrosun, opnieuw Danilo en Geertruida.

Vorig seizoen verloor Feyenoord tweemaal van Vitesse, een van de lastigste ploegen in de eredivisie volgens Slot vanwege de afwijkende formatie (5-3-2) en het directe spel.

Maar dit Vitesse is niet het Vitesse van vorig seizoen, gaf Slot toe. Doekhi, Bazoer en Dasa vertrokken transfervrij, Openda en Rasmussen waren gehuurd. Vitesse zit nog in een overnameproces. Alleen voor verdediger Meulensteen werd geld (1 miljoen) overgemaakt aan RKC, rechtsback Arcus kwam transfervrij, verdedigers Ferro en Flamingo en spits Sankoh werden gehuurd.

Feyenoord stoomt op richting de 55 miljoen aan bruto inkomsten, geld dat hard nodig is, anders had de club, zo stelt Slot, ‘grote problemen gehad’. Het kon aan Dilrosun, Giménez en Timber een kleine 20 miljoen uitgeven en Idrissi, Szymanski en (ex-Vitessenaar) Rasmussen huren.

Middenvelders Timber en Szymanski toonden tegen Vitesse meermaals hun klasse. Alleskunner Timber liep zich in zijn ijver soms zelfs voorbij. Szymanski is slim, trapvaardig, hij stak een paar keer perfect de aanvallers weg zoals bij de 1-0 van Wålemark met in die prachtaanval ook een goede rol voor de actieve Danilo, maar mist nog inhoud.

Dat geldt ook voor Dilrosun, daar is de aanvaller dan wel glashelder over. Hij moet fysiek flink aan de bak bij Feyenoord. ‘In het begin had ik het wel even moeilijk, ik kende de trainer nog niet.’

Slot: ‘Hij moest fitter worden. Bij Feyenoord moet je gewoon heel hard werken. En nooit opgeven. Dat was vorig seizoen een kenmerk van ons en dat zag je gelukkig ook tegen Vitesse weer.’

Danilo geeft na afloop zijn shirt aan zijn moeder. Ze is speciaal overgekomen uit Brazilië voor het officiële debuut bij Feyenoord van haar zoon. De opluchting is van haar gezicht af te lezen, haar zoon had in de voorbereiding nog niet gescoord. Maar hij toonde zich zoals dat volgens hemzelf moet: sterk.